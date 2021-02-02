"Что я должен был сделать еще?" Выступление Навального в суде - стенограмма

Автор фото, Moscow city court

Политик Алексей Навальный выступил на выездном заседании Симоновского суда Москвы, который решал вопрос о замене ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

После задержания в аэропорту Шереметьево Навальный уже третий раз выступает в суде. Первое заседание прошло 18 января в отделении полиции города Химки, где суд решил заключить его под стражу на 30 дней. Защита Навального обжаловала это решение в областном суде. Суд апелляцию отклонил, Навальный, выступая по видеосвязи, назвал происходящее "демонстративным беззаконием".

Би-би-си приводит стенограмму речи Навального на заседании Симоновского суда.

Навальный (обращается к представителю ФСИН): Вы уважаете президента России Владимира Владимировича Путина?

Прокурор: Уважаемый суд, я прошу снять вопрос Навального Алексея, […] поскольку на настоящем судебном заседании рассматривается вопрос об отмене условного осуждения по приговору Замоскворецкого суда.

(Судья снимает вопрос)

Навальный: Меня будут все время перебивать, ваша честь? Так невозможно! Обратите внимание! И я, и моя защита… Нас постоянно перебивает вот эта вот девушка с подполковничьими погонами. Она может выражать протест вам, она не имеет права перебивать меня. Если я что-то сказал и ей не нравится, она имеет право заявить протест. […] Так не может идти процесс. Есть порядок судебного заседания. Давайте по очереди говорить, пожалуйста.

Судья: Протест принимается! Попрошу никого не перебивать! Дайте высказаться, а потом уже заявляем протесты.

Навальный: Спасибо большое!

(Обращается к представителю ФСИН): Объясните, пожалуйста, суду и мне, каким образом я мог лучше исполнить наложенные на меня обязательства? Напоминаю, я впал в кому, потом очнулся, потом был в реанимации, потом вышел из больницы и смог встретиться, связаться с адвокатами и отправил вам бумагу о том, где я нахожусь, почему я там нахожусь, и о том, что вы будете уведомлены о моем возвращении.

У вас был адрес, у вас были все контактные телефоны. После чего я продолжил лечение, продолжил физиотерапию. Закончил его, купил билет на самолет и вернулся в Москву. Что я мог сделать еще, чтобы вас уведомить? И почему вы здесь смотрите всем в лицо и говорите: "Мы пришли к нему домой, а его дома не было". Конечно, меня не было. Ведь я вам направил бумагу о том, что я нахожусь на лечении в Германии. Что я должен был сделать еще?

Представитель ФСИН: В открытом доступе УФСИН Москвы есть контактные данные, куда должны предоставить документы, подтверждающие период дальнейшего лечения.

Навальный: Ваша честь, возможно, это волшебное стекло (показывает на "аквариум") и он просто меня не понимает. Еще раз: я отправил вам бумагу, что я нахожусь на лечении по такому-то адресу. У меня есть адвокат, у адвоката есть телефон. Вам что, нужно было отправить видеозапись моей физиотерапии? Объясните, каким образом еще я мог бы уведомить вас лучше? Я не понимаю!

Представитель ФСИН: Предоставить документы, подтверждающие причины для неявок… Вы обязаны отчитываться перед уголовно…

Навальный: Кома! Еще раз: лечение включает в себя то, что ты лежишь на койке сначала, без сознания, потом лежишь на койке в сознании, потом продолжительное время учишься ходить, и так далее, и так далее.

И там написано, что я лечился и прохожу реабилитацию. Этого недостаточно?

Представитель ФСИН: (неразборчиво)

Навальный: Вы говорили, что знали о моем местонахождении. Я задал вопрос: зачем вы обманываете? Вводите в заблуждение суд! И говорите, что не знали о моем местонахождении, если я вам отправил бумагу сразу же! Бумагу, поясняющую все, с указанием моего адреса.

Представитель ФСИН: (неразборчиво)

Навальный: Но если я был в больнице…

Представитель ФСИН: (неразборчиво)

Адвокат Михайлова: Там было написано, что после выписки из стационара он находился на амбулаторном лечении.

Ввиду тяжести его заболевания потребуется длительный период восстановления и реабилитации - заканчивается так справка из [берлинской клиники] "Шарите". С чего вы взяли, что он выздоровел в тот момент, когда была написана эта справка. Дальше, у нас есть новая справка от 13 января, и вы бы ее получили, если бы на границе не [задержали] Навального и вы дали бы мне показать все эти документы. Кроме того, я не могла дозвониться ни до ФСИН, ни до... потому что вы все выключили телефоны, и не было возможности ни с кем с вами встретиться. Кроме того, вы его отстранили от адвоката совершенно безобразным образом…

Прокурор: Прошу сделать замечание адвокату Михайловой по поводу ее заявлений, которые относятся к той эмоциональной оценке…

Навальный (обращается к представителю ФСИН): С вами было такое, что вы прогуляли школу, на физкультуру не пришли? А потом вам классрук говорит - иди и возьми справку. Но пока вы лежали в больнице, вы не отправляли промежуточных справок, их не существует. Какой промежуточный документ вы хотели получить от меня - о том, что я лег в больницу и выписался?

(Судья заканчивает изучать материалы и объявляет перерыв на два часа).