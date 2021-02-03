Протесты и массовые задержания после суда над Навальным. Главное

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Шествие в Москве и шокеры в Петербурге. Что происходило после суда над Навальным

Накануне вечером суд отправил политика Алексея Навального в колонию за нарушения условий испытательного срока по делу "Ив Роше". Люди, несогласные с этим решением, вышли на центральные улицы Москвы и Петербурга и были жестко разогнаны ОМОНом.

Как развивались события

Еще до окончания заседания суда сторонники Навального призвали людей выходить на Манежную площадь. Раньше протестующих там оказались значительные силы полиции и ОМОНа. Они выстроились в шеренги, и как только подоспели сторонники Навального, приступили к задержаниям.

Силовикам быстро удалось оттеснить собравшихся на Манежной как минимум в трех направления - на Тверскую, Охотный Ряд и Моховую. У ресторана "Страна которой нет" в здании бывшей гостиницы "Москва" выставили ограждения.

На Тверской задержания продолжились, а на площади у Большого театра протестующих до поры до времени не трогали. Они скандировали лозунги. С Моховой люди, выкрикивая "Отпускай!", ушли по Большой Никитской, беспрепятственно добрались до здания ТАСС и повернули на бульвар в сторону Пушкинской.

К этому времени по требованию полиции были закрыты три станции метро - "Охотный ряд", "Площадь Революции" и "Александровский сад" (затем и "Театральная").

В центр города были стянуты дополнительные силы - полицейские, омоновцы и автозаки. Они продолжили задержания на Тверской улице и Пушкинской площади. Омоновцы при этом устроили своего рода шествие по Тверской.

Вскоре зачистили пяточок у Большого театра, где, по оценке журналистов, было несколько сотен человек, скандировавших "Навальный! Свободу!" и другие лозунги.

Задержания поначалу не были такими жесткими, как на акции протеста 31 января. Но уже на Тверской омоновцы стали действовать гораздо жестче, разгоняя людей около здания мэрии.

Протестующие тем временем смогли собраться в другом месте и пройти шествием по Камергерскому переулку, а затем и по прозжей части Неглинки, скандируя "Москва, выходи!", а потом устроили шествие по Большой Дмитровке мимо зданий Совета Федерации и Генпрокуратуры.

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS

С Большой Дмитровки, уперевшись в ОМОН, люди свернули в Петровский переулок, после чего повернули на улицу Петровка и снова двинулись в направлении Кремля. Дорогу им перегородили силовики. Тогда протестующие свернули в узкий Дмитровский переулок и оказались в ловушке, зажатые омоновцами с двух сторон.

Здесь начались жесткие, если не сказать жестокие задержания. Выхватив из центра группы первых задержанных, омоновцы остановились. Люди прижались к стене дома и стали скандировать "Все за одного!" и "Мы без оружия!"

После этого на них набросились с дубинками и стали избивать, сообщала корреспондент Би-би-си. Люди попытались укрыться во дворе и именно там оказались окончательно заблокироваными.

Им приказали ждать и по очереди задерживали, иногда применяя силу. В переулке выстроилась очередь в автозаки, которые, как сообщали журналисты, заполняли до конца, после чего подъезжал следующий.

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS

В 1:30 полиция все еще продолжала задерживать последние группы протестующих в окрестностях Кузнецкого Моста. "Медиазона" сообщала, что на станции метро полицейские переписывали паспортные данные "всех парней, которые заходят в метро". "Один из молодых людей решил спуститься в метро, минуя паспортный контроль; полицейские побежали за ним", - сообщало издание.

Очевидцы сообщали, что несколько человек пострадали во время ночных протестов и разгонов протестующих в центре Москвы, в том числе оператор Real View Федор Худокормов, который был в желтом жилете прессы. Издание The Bell писало о задержании своих журналистов Анастасии Стогней и Валерии Позычанюк.

Только после части ночи государственное РИА Новости сообщило, что "силовики пресекли все несанкционированные акции в центре столице". "В Москве все точки, где проходили несанкционированные мероприятия, зачищены", - сказал анонимный собеседник агентства, добавив, что силовики на улицах остались.

Автор фото, TASS/EPA Подпись к фото, В Петербурге в автозак увели пару с двумя собаками на руках

В Петебурге силовики полностью блокировали Дворцовую площадь. После девяти вечера начались задержания на Невском проспекте. Как и в Москве, поначалу они не носили жесткий характер. Но потом силовики, как и 31 января, снова были людей электрошокерами, о чем свидетельствовали траснляции с места событий.

В итоге на Невском проспекте были задержано более 100 человек. Людей ловили даже во дворах, сообщала корреспондент Би-би-си. В городе тоже закрывали центральные станции метро.

Массовые задержания в Москве начались еще утром до заседания в Мосгорсуде, где решался вопрос об отправке Навального в колонию. Всего в ходе акций в поддержку Навального 2-3 февраля в России были задержаны около 1 500 человек, сообщает "ОВД-Инфо". В Москве, по данным правозащитного проекта, задержали не менее 1 145 человек, в Петербурге - не менее 248.