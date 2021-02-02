Иран намекнул, что хочет вернуться к ядерной сделке, если Европа поможет. Что ответят США?

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Иранский министр просит ЕС посредничать между Тегераном и Вашингтоном в возобновлении ядерной сделки. Евросоюз мог бы взять на себя роль посредника и координатора в возвращении к ядерной сделке 2015 года, заявил в интервью Си-эн-эн министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

Иран заинтересован в возобновлении соглашения и, соответственно, снятии разрушительных для его экономики санкций.

Новая американская администрация также в принципе желает этого. Назначенный Джо Байденом госсекретарь Энтони Блинкен известен как один из разработчиков ядерной сделки.

Вопрос в том, кто должен сделать первый шаг.

Каковы позиции сторон

Вашингтон обещает отменить санкции после того, как Тегеран свернет противоречащие условиям соглашения 2015 года работы по обогащению урана.

Иранцы до сих пор непоколебимо стояли на том, что их действия - ответный шаг на выход США из сделки и возобновление санкций, и что пусть американцы их отменят без предварительных условий, а потом можно будет говорить о возвращении Тегерана к условиям соглашения.

Теперь Джавад Зариф предлагает главе внешней политики ЕС Жозепу Боррелю разработать и согласовать некий механизм "синхронного" и "скоординированного" возвращения к ядерной сделке. Иными словами, договориться о том, чтобы Вашингтон и Тегеран выступили с соответствующими заявлениями одновременно, и никто не потерял лица.

По образному выражению иранского министра, его европейскому коллеге нужно стать "хореографом-постановщиком" совместных действий.

По условиям сделки 2015 года именно Боррель возглавляет комиссию по наблюдению за выполнением ее условий.

Энтони Блинкен в тот же день дал интервью каналу Эн-би-си и призвал не спешить.

"Если они [Иран] решат вернуться к условиям соглашения, это потребует какого-то времени. Потом нам понадобится какое-то время, чтобы увидеть, выполняют ли они свои обязательства", - заявил он.

В дальнейшем, по словам Блинкена, с Ираном нужно будет заключить "более долгосрочное и сильное" соглашение.

Зариф, со своей стороны, сказал, что его страна может вернуться к выполнению соглашения "меньше, чем за день".

"Некоторые вещи могут потребовать несколько дней или недель, но, во всяком случае, не дольше, чем понадобится США, чтобы издать соответствующие распоряжения и возвратить в прежнее состояние иранскую нефть, банковскую систему, транспорт и другие отрасли", - заявил он.

У Соединенных Штатов нет неограниченного запаса времени на раздумья, добавил он.

По мнению директора программы Атлантического совета "Будущее Ирана" Барбары Славин, это действительно так, поскольку в июне в Иране состоятся президентские выборы, которые могут, в условиях жесткой конфронтации с Западом, вернуть к власти ультраконсерваторов.

"Наша дипломатия доказала свою способность сдерживать ядерную деятельность Ирана. Это единственный разумный путь", - утверждает она.

Сьюзен Мэлони, эксперт по Ирану из Института Брукингса, говорит, что ничуть не удивлена услышанным от министра Зарифа, несмотря на кажущуюся бескомпромиссность иранцев.

Ядерная программа Ирана

Начало ядерной программе Ирана было положено еще при шахе. Исламская Республика принялась активно проводить ее в жизнь в 2003 году, построив за это время, по данным МАГАТЭ, не менее 17 различных объектов.

Тегеран всегда утверждал, что программа направлена исключительно на развитие мирной атомной энергетики. Запад сомневался, недоумевая, зачем не самой индустриально развитой стране с массой социально-экономических проблем и большими запасами природных углеводородов непременно нужны еще и АЭС.

Автор фото, EPA Подпись к фото, После выхода США из ядерной сделки Иран повысил обогащение урана до 4,5%

Для изготовления атомных бомб природный уран обогащают до гораздо более высокого уровня, чем при производстве топлива для электростанций. Однако обогащение происходит на одних и тех же предприятиях при помощи одних и тех же технологий, а проконтролировать его степень проблематично.

Переговоры с Ираном по этому вопросу начались еще в 2004 году. 14 июля 2015 года шесть держав (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Германия) и Иран подписали в Вене Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, часто называемый просто "ядерной сделкой".

В обмен на снятие с него санкций Иран согласился в течение 15 лет не обогащать уран до оружейных кондиций, ограничить количество имеющегося у него низкообогащенного урана 300 килограммами и сократить количество действующих центрифуг для обогащения урана с имевшихся у него 19 тысяч до 6,1 тысячи.

Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании называл соглашение "ужасной сделкой", поскольку оно, по его мнению, не давало достаточных гарантий от появления у Ирана в будущем атомной бомбы, никак не затрагивало его ракетную программу и дестабилизирующую, как считает Вашингтон, активность в ближневосточных странах, прежде всего Йемене, Сирии и Ираке.

8 мая 2018 года администрация Трампа в одностороннем порядке вышла из ядерной сделки и возобновила экономические санкции против Ирана.

Иран в ответ объявил, что не будет соблюдать наложенные соглашением ограничения, прежде всего по количеству центрифуг.

Опасения Израиля

С критикой соглашения 2015 года неизменно выступал и продолжает выступать Израиль. Его министр энергетики Юваль Штайниц назвал недавние обещания Джавада Зарифа "совершенной болтовней" и заявил, что Ирану в данный момент необходимо порядка шести месяцев, чтобы накопить достаточное для создания одной бомбы количество высокообогащенного урана, и год-два, чтобы сделать саму бомбу.

Таким образом, он вступил в заочную полемику с Энтони Блинкеном, который на днях заявил, что период, необходимый Ирану для выработки нужного для бомбы объема урана, сократился с года до трех месяцев, и виноват в этом Трамп, давший иранцам повод снова включить свои центрифуги.

По данным последнего квартального отчета МАГАТЭ, количество низкообогащенного урана составляет в Иране на данный момент 2,4 тонны - в восемь раз больше, чем было предусмотрено ядерной сделкой.

В том же конфиденциальном докладе МАГАТЭ странам-участницам, оказавшемся в распоряжении агентства Рейтер, говорится, что Иран, вопреки условиям ядерной сделки, запустил второй комплекс обогатительных центрифуг типа IR-2m на подземном заводе в Натанзе.