Экс-глава ЕЦБ Марио Драги согласился стать новым премьером Италии. Но его могут и не утвердить

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В среду Марио Драги должен встретиться с президентом

Президент Италии Серджио Маттарелла в среду встретился с бывшим главой Европейского Центрального банка Марио Драги и предложил ему сформировать правительство национального единства, чтобы покончить с политическим разладом и вплотную приняться за борьбу с экономическим кризисом и коронавирусом.

Драги проведет переговоры с политическими партиями и попытается заручиться поддержкой глубоко расколотого парламента.

Спикер Палаты депутатов Роберто Фико во вторник констатировал, что единодушия в этом вопросе не наблюдается.

Кандидатура Драги ранее упоминалась в ходе консультаций и не стала неожиданной. Сам он прокомментировал предложение возглавить правительство коротко, пообещав относиться к парламенту "с большим уважением".

Входившие в прежнюю коалицию левые партии "Пять звезд" и "Живая Италия" обвиняют друг друга в популизме и политиканстве.

Правые партии "Сила Италии" бывшего премьера Сильвио Берлускони и "Лига" Маттео Сальвини, которого пресса именует "другом Путина", вряд ли поддержат новое правительство, поскольку считают, что выиграют досрочные выборы.

Лидер еще одной правоцентристской партии, "Братья Италии", Джорджа Мелони, заявила, что "правительство, созданное в лаборатории", не решит серьезных проблем страны и что при демократии граждане имеют право решать свою судьбу своими голосами.

Президент, по итальянской конституции единственное лицо, уполномоченное объявить досрочные выборы, дает понять, что это мера крайняя и нежелательная.

"Мой долг - напомнить, что продолжительная предвыборная кампания и, соответственно, снижение активности правительства произойдут в критический момент для судьбы Италии", - заявил Маттарелла.

Прежнее левоцентристское правительство во главе с Джузеппе Конте, управлявшее страной с сентября 2019 года, развалилось 26 января после выхода из коалиции "Живой Италии", раскритиковавшей план премьера по борьбе с пандемией и рецессией.

Сначала многие ждали, что Конте сумеет сформировать новую коалицию и остаться на посту, но переговоры ни к чему не привели.

Профессору экономики Марио Драги 73 года. В 2005-2011 годах он возглавлял Банк Италии, а в 2011-2019 Европейский Центробанк и известен как "спаситель евро" во время кризиса 2012 года.

Италия первой из европейских стран приняла на себя удар пандемии Covid-19. С февраля прошлого года в стране от этой болезни умерли 89 тысяч человек.

За это же время потеряны 420 тысяч рабочих мест. ВВП сократился на 8,8% - самое значительное падение после Второй мировой войны.

ЕС выделил Италии 200 миллиардов евро из чрезвычайного фонда оздоровления экономики. Нынешние межпартийные разногласия вертятся в основном вокруг того, как именно их потратить, а между тем к апрелю Италия должна представить Еврокомиссии согласованный план.