В Британии от Covid-19 умер 100-летний ветеран Том Мур. Он собрал миллионы на борьбу с коронавирусом

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Умер национальный герой Британии капитан Том Мур

В Великобритании скончался ветеран Второй мировой войны сэр Том Мур, которому было 100 лет. Весной он помог собрать почти 33 млн фунтов для борьбы с коронавирусом при помощи благотворительного марафона на ходунках по собственному садику.

Недавно стало известно, что у Мура диагностирован коронавирус.

30 апреля Мур отпраздновал столетний юбилей, успев к этому моменту уже стать героем Британии. В день рождения ему был присвоен почетный титул полковника, а британские военно-воздушные силы поздравили его пролетом самолетов над его домом.

Летом королева Елизавета II произвела Тома Мура в рыцари.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сэр Том, житель города Кили в Западном Йоркшире, назвал день посвящения одним из самых особенных в своей жизни.