В Британии от Covid-19 умер 100-летний ветеран Том Мур. Он собрал миллионы на борьбу с коронавирусом
В Великобритании скончался ветеран Второй мировой войны сэр Том Мур, которому было 100 лет. Весной он помог собрать почти 33 млн фунтов для борьбы с коронавирусом при помощи благотворительного марафона на ходунках по собственному садику.
Недавно стало известно, что у Мура диагностирован коронавирус.
30 апреля Мур отпраздновал столетний юбилей, успев к этому моменту уже стать героем Британии. В день рождения ему был присвоен почетный титул полковника, а британские военно-воздушные силы поздравили его пролетом самолетов над его домом.
Летом королева Елизавета II произвела Тома Мура в рыцари.
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