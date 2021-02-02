Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Латвии. Турнир забрали у Беларуси

Автор фото, Tass/Natalia Fedosenko Подпись к фото, Чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Минске и Риге

Международная федерация хоккея (IIHF) решила, что чемпионат мира по этому виду спорта пройдет в этом году в Риге. Ранее хоккейная федерация забрала право организации турнира у Беларуси, которая должна была принимать его совместно с Латвией.

В заявлении IIHF сказано, что решение о проведении чемпионата мира в одном городе в том числе связано с пандемией коронавируса и желанием свести к минимуму передвижения между разными точками.

Турнир состоится на двух рижских спортивных площадках: на "Арене Рига" и в Олимпийском спортивном центре. Все 16 сборных, которые будут принимать участие в чемпионате, поселят в одной гостинице.

В январе IIHF лишила Беларусь права на проведение чемпионата мира по хоккею, который состоится с 21 мая по 6 июня.

Официально причиной такого решения были названы "соображения безопасности, которые находятся вне контроля IIHF", однако перед этим в адрес международной хоккейной федерации звучали призывы отобрать у Минска чемпионат из-за жестокого подавления акций протеста против фальсификации президентских выборов летом прошлого года.

После этого желание провести чемпионат выразили Дания и Словакия, однако IIHF сделала выбор в пользу Латвии.

"Я хочу поблагодарить наших членов из Дании и Словакии, которые были готовы принять обязанности организаторов чемпионата мира в столь короткие сроки, - сказал глава IIHF Рене Фазель. - Но совет считает, что проведение турнира в одной стране позволяет нам сохранить гибкость. Мы можем реализовать концепцию "социального пузыря" при разумных затратах, но также будем готовы к тому, чтобы принять болельщиков, если это будет безопасным".

Как сообщила хоккейная федерация, организаторы чемпионата смогут начать продажу билетов в течение трех дней после того, как правительство Латвии одобрит возвращение болельщиков на соревнования. Однако это может произойти только в том случае, если ситуация с распространением Covid-19 в Латвии улучшится.

Политическое давление

Ранее глава федерации Рене Фазель на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске сетовал на то, что из-за протестных акций в стране на IIHF оказывается большое давление, но что федерация при этом не хочет смешивать спорт и политику.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Президент Беларуси Александр Лукашенко известен своей любовью к хоккею

Руководство латвийской федерации хоккея отмечало, что не может себе представить возможности проводить первенство совместно с Минском.