После обвинений Эван Рэйчел Вуд Мэрилина Мэнсона вырежут из сериала, его контракт с рекорд-лейблом отменен

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, С Loma Vista Мэрилин Мэнсон сотрудничал с 2015 года

Американская компания Loma Vista Recordings заявила, что с сегодняшнего дня не будет больше работать с певцом Мэрилином Мэнсоном и прекращает продвигать его последний альбом.

Бывшая подруга Мэнсона актриса Эван Рэйчел Вуд накануне рассказала, что Мэнсон "ужасно издевался" над ней в период с 2007 по 2010 год, когда они состояли в близких отношениях.

Мэнсон отверг обвинения, назвав их "ужасным искажением реальности".

Кабельный телеканал Starz также отказался от сотрудничества с Мэнсоном, сцены с ним вырежут из уже снятого очередного эпизода телевизионной драмы "Американские боги". "Starz однозначно на стороне всех жертв насилия", - заявило руководство канала.

Выпущенный в прошлом году Loma Vista альбом Мэнсона "We Are Chaos" ("Мы - хаос") занимал седьмое место в британских и восьмое в американских чартах.

Мэнсон работал с Loma Vista с 2015 года, когда записал на фирме альбом "The Pale Emperor" ("Бледный император").

Роман Мэнсон и Вуд начался в 2007 году, в 2010-м они обручились, но в том же году разорвали отношения.

Актриса ранее говорила, что пережила домашнее насилие, но не указывала, кого в этом обвиняет.

В понедельник она написала в "Инстаграме", что "имя моего обидчика - Брайан Уорнер, известный миру как Мэрилин Мэнсон".

"Он ужасно издевался надо мной в течение многих лет. Он промыл мне мозги и манипулировал мной, чтобы заставить подчиняться. Я больше не хочу жить в страхе, что мне отомстят, будут меня шантажировать или поливать грязью. Пока он не начнет разрушать еще чьи-то жизни, я хочу обличить этого опасного человека и заявить, что многие в этом бизнесе ему потакали. Хочу выразить солидарность с многими жертвами, которые больше не будут молчать", - написала она.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эван Рэйчел Вуд заявила, что ее признание поможет и другим жертвам Мэрилина Мэнсона рассказать, что он с ними сделал

Мэнсон в тот же вечер ответил, также в "Инстаграме": "Несомненно, мое творчество и моя жизнь вызывали противоречивое отношение, но эти последние утверждения являются ужасным искажением реальности. Мои интимные отношения всегда основывались на обоюдном согласии с партнерами, которые видят жизнь так же, как я. Вот правда, независимо от того, как - и с какой целью - кто-то теперь решил ложно толковать прошлое".

В тот же день еще несколько женщин высказали в соцсетях аналогичные претензии к Мэнсону.