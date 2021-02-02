"Немедленно освободите!" Реакция западных стран на приговор Навальному

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Алексей Навальный во вторник в московском суде

США, Германия, Британия и другие страны Запада отреагировали на отправку российского оппозиционера Алексея Навального в колонию резкими заявлениями в адрес российских властей.

Новый госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон еще раз призывает российские власти немедленно освободить и Навального, и арестованных на акциях в его защиту. Госсекретарь США напоминает, что Европейский суд по правам человека в 2014 году признал приговор по делу "Ив Роше", по которому Навального теперь отправляют в тюрьму, незаконным и необоснованным.

"Нынешние действия в отношении Навального, начиная с его задержания 17 января, являются продолжением попыток нарушить права Навального и подавить политический плюрализм, что ранее заявил и ЕСПЧ", - утверждает Блинкен.

Госсекретарь США пообещал, что Соединенные Штаты, сотрудничая с Россией там, где это отвечает их интересам, тем не менее намерены вместе с союзниками "заставить Москву ответить за нарушения прав граждан".

Союзники поддержали Вашингтон.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал немедленно освободить оппозиционера. "Сегодняшний приговор Алексею Навальному - это тяжелый удар по основным свободам и правовому государству в России", - написал он.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб тоже призвал российские власти освободить Алексея Навального "и всех участников мирных протестов и журналистов, арестованных в последние две недели".

"Сегодняшнее постановление суда ставит все с ног на голову: наказана жертва отравления, а не те, кто несет ответственность за отравление. Оно показывает, что Россия не выполняет даже самые базовые обязательства, чего следовало бы ожидать от уважаемого члена международного сообщества", - заявил глава Форин-офиса.

Освободить Навального потребовал и президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Приговор Алексею Навальному неприемлем. Политические разногласия никогда не должны считаться преступлением. Мы призываем немедленно освободить его. Необходимость уважать права человека и демократические свободы не подлежит обсуждению", - заявил президент Франции.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил - также через "Твиттер", что приговором Навальному Россия нарушает свои международные обязательства в части верховенства закона и основных прав и свобод.

Боррель тоже призвал немедленно освободить Алексея Навального.

Вслед за главой МИД Германии Хайко Маасом на тему приговора Навальному высказалась в Твиттере и министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. "Сначала они травят Навального, а потом бросают его в тюрьму за то, что он не смог соблюдать правила условного срока, находясь в коме. Чистый цинизм", - написала Крамп-Карренбауэр, добавив хэштег #FreeNavalny ("Освободить Навального").

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала западных политиков не вмешиваться во внутренние дела России.