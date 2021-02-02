"Немедленно освободите!" Реакция западных стран на приговор Навальному
США, Германия, Британия и другие страны Запада отреагировали на отправку российского оппозиционера Алексея Навального в колонию резкими заявлениями в адрес российских властей.
Новый госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон еще раз призывает российские власти немедленно освободить и Навального, и арестованных на акциях в его защиту. Госсекретарь США напоминает, что Европейский суд по правам человека в 2014 году признал приговор по делу "Ив Роше", по которому Навального теперь отправляют в тюрьму, незаконным и необоснованным.
"Нынешние действия в отношении Навального, начиная с его задержания 17 января, являются продолжением попыток нарушить права Навального и подавить политический плюрализм, что ранее заявил и ЕСПЧ", - утверждает Блинкен.
Госсекретарь США пообещал, что Соединенные Штаты, сотрудничая с Россией там, где это отвечает их интересам, тем не менее намерены вместе с союзниками "заставить Москву ответить за нарушения прав граждан".
Союзники поддержали Вашингтон.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал немедленно освободить оппозиционера. "Сегодняшний приговор Алексею Навальному - это тяжелый удар по основным свободам и правовому государству в России", - написал он.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб тоже призвал российские власти освободить Алексея Навального "и всех участников мирных протестов и журналистов, арестованных в последние две недели".
"Сегодняшнее постановление суда ставит все с ног на голову: наказана жертва отравления, а не те, кто несет ответственность за отравление. Оно показывает, что Россия не выполняет даже самые базовые обязательства, чего следовало бы ожидать от уважаемого члена международного сообщества", - заявил глава Форин-офиса.
Освободить Навального потребовал и президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Приговор Алексею Навальному неприемлем. Политические разногласия никогда не должны считаться преступлением. Мы призываем немедленно освободить его. Необходимость уважать права человека и демократические свободы не подлежит обсуждению", - заявил президент Франции.
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил - также через "Твиттер", что приговором Навальному Россия нарушает свои международные обязательства в части верховенства закона и основных прав и свобод.
Боррель тоже призвал немедленно освободить Алексея Навального.
Вслед за главой МИД Германии Хайко Маасом на тему приговора Навальному высказалась в Твиттере и министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. "Сначала они травят Навального, а потом бросают его в тюрьму за то, что он не смог соблюдать правила условного срока, находясь в коме. Чистый цинизм", - написала Крамп-Карренбауэр, добавив хэштег #FreeNavalny ("Освободить Навального").
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала западных политиков не вмешиваться во внутренние дела России.
"До этого была аналогичная реакция от наших германских коллег, от представителей западных министерств иностранных дел. Они все как под копирку написаны, - цитирует ТАСС интервью Захаровой в эфире телеканала РБК. - Это либо полный отрыв от реальности и непонимание того, о чем, собственно говоря, сегодня велась речь в суде, либо, что ближе к делу, это такая политическая ангажированность".
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды