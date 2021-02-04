Представитель ЕС Боррель прилетел в Москву обсуждать дело Навального

Юри Вендик

Русская служба Би-би-си

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Русские политэмигранты провели в Европе множество акций в поддержку Навального, однако заявления многих европейских политиков все еще неопределенны и расплывчаты. На фото - демонстрация в Берлине

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель в четверг прилетел в Москву, чтобы обсудить вопрос об Алексее Навальном. Евродепутаты и многие восточноевропейцы ждут от него жесткости и решительности, но опасаются, что Боррель будет слишком дипломатичен.

Евросоюз и Жозеп Боррель требуют от российских властей немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального. По официальной информации, в пятницу и субботу в Москве Боррель встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с российскими правозащитниками.

Москва отвергает все претензии внешнего мира по поводу репрессий в отношении Навального и других оппозиционеров, заявляя, что это - внутреннее дело России.

Крупнейшая фракция Европарламента, фракция Европейской народной партии, призвала Борреля не возвращаться с пустыми руками, то есть добиться от Москвы уступок в этом вопросе.

"Мы надеемся, что г-н Боррель сделает то, чего граждане ждут от него, и будет действовать в соответствии с обязательствами Евросоюза защищать человеческие права и ценности по всему миру. Он не должен вернуться из Москвы с пустыми руками. А если вернется, то ЕС должен ужесточить санкции. Без серьезной реакции на подавление Путиным оппозиции внешняя политика ЕС будет работать лишь в пользу Кремля", - заявила от имени фракции ЕНП ее вице-председатель, бывший министр иностранных дел Латвии и член Еврокомиссии Сандра Калниете.

По словам Калниете, евродепутаты из ее фракции требуют, чтобы санкции были введены против российских олигархов и членов ближнего круга президента Путина, их ближайших родственников, против медиа-пропагандистов, а также против судей и силовиков, причастных к репрессиям в отношении оппозиционеров.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис - один из тех, кто настойчиво призывает весь Евросоюз решительно ударить санкциями по российской верхушке

21 января, через четыре дня после ареста Навального, Европарламент большинством в 581 голос против 50 призвал ЕС ввести новые санкции против людей из российской верхушки, а также остановить строительство "Северного потока - 2", второй очереди газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря.

Решительные заявления евродепутатов, однако, юридически не обязательны к исполнению, а санкции вводит Европейский совет, то есть саммит глав государств и правительств ЕС.

Жозеп Боррель, объявляя 25 января о поездке в Москву, говорил о ней именно как о подготовке к саммиту.

"Это будет хорошая возможность обсудить с моим российским визави все соответствующие вопросы и ясно заявить о (нашем видении) текущей ситуации, в то числе о положении дел с правами и свободами, а также обсудить стратегию наших отношений с Россией, поскольку в марте Европейский совет проведет заседание, посвященное России", - сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС после совещания министров иностранных дел Евросоюза, на котором министры нескольких стран Восточной и Центральной Европы призвали ответить новыми санкциями на арест Навального.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Жозеп Боррель объясняет, что его визит в Москву - это часть подготовки к саммиту ЕС в конце марта, где будет обсуждаться политика в отношении России

Многие сторонники жесткой линии опасаются, что опытный дипломат и политик Боррель будет в Москве слишком мягок, дипломатичен и прагматичен.

"Многие боятся, что шеф внешнеполитического ведомства ЕС будет делать в Москве то, чего хотят некоторые члены Евросоюза, а именно, нащупывать пределы возможного выборочного сотрудничества с путинской Россией, не слишком при этом восстанавливая против себя другие страны ЕС", - пишет Павел Гавличек, член правления организации российских и европейских правозащитников Гражданский форум ЕС-Россия.

Гавличек призывает Борреля хотя бы сделать понятные, демонстративные шаги: например, посетить Сахаровский центр, а также встретиться с "настоящими деятелями гражданского общества и правозащитниками", а не с членами провластной Общественной палаты и президентского Совета по правам человека.

С кем именно из правозащитников планирует встретиться Боррель, его пресс-служба, впрочем, не сообщает.

На вопрос журналистов, собирается ли он встретиться с Навальным, Боррель ответил, что был бы рад такой встрече. Но сказал он это 25 января, то есть когда Навальный сидел в СИЗО и еще не получил реальный тюремный срок.

По ходу истории с отравлением Алексея Навального и его возвращения в Москву Жозеп Боррель высказывался достаточно жестко в отношении действий российских властей.

Он публично осудил и арест Навального 17 января, и приговор ему 2 февраля, и затем еще раз, в развернутом заявлении 3 февраля, перед самой поездкой в Москву, потребовал от имени ЕС немедленно освободить и Навального, и всех задержанных на акциях протеста.

А в середине сентября, после того как европейские ученые пришли к выводу, что Навальный был отравлен боевым ядом из группы "Новичок", Боррель, выступая в Европарламенте, предложил назвать "актом Навального" европейский аналог "акта Магнитского".

Евросоюз принял этот свой аналог "акта Магнитского" в декабре, но "актом Навального" его все же называть не стали. Этот закон упрощает процедуру введения санкций - запрета на въезд и заморозки активов - в отношении иностранных деятелей, уличенных в грубом нарушении прав человека.

Помимо Навального и репрессий против российской оппозиции, Жозеп Боррель, по официальным сообщениям, обсудит с главой МИД России и другие темы, в частности, Украину.

Перед поездкой в Москву Боррель созвонился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, о чем сам сообщил в "Твиттере".