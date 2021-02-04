Дайджест: США могут впервые ввести санкции против Путина, Третью мировую начнут роботы, обманутые Россией и Китаем

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Сенат США требует назвать отравителей Навального и убийц Немцова

Президент России Владимир Путин впервые может стать объектом персональных санкций США. Группа американских сенаторов, представляющих обе партии, внесла законопроект о привлечении российских официальных лиц к ответственности за отравление Алексея Навального и убийство Бориса Немцова.

"У правительства Путина длинная и грязная история использования убийств и покушений на убийство с целью заставить замолчать российских граждан…, которые привлекают внимание к коррумпированности и злоупотреблениям режима", - объяснил, представляя законопроект сенатор-демократ Крис Кунс.

Документ под названием "О привлечении России к ответственности за враждебные действия" требует от администрации США в течение 90 дней после его утверждения представить законодателям сведения о бывших и действующих российских чиновниках, а также лицах, действовавших по распоряжению властей России и причастных к отравлению Алексея Навального в августе прошлого года. Белый дом будет обязан определить, нарушали ли российские власти законы, запрещающие использование химического и биологического оружия.

В течение 180 дней администрация также должна передать в Конгресс всю информацию об убийстве Бориса Немцова, застреленого в Москве в феврале 2015 года.

Один из пунктов законопроекта требует от президента США предоставить законодателям информацию об источниках и размерах личного состояния Владимира Путина и членов его семьи.

В 2016 году в интервью Би-би-си представители минфина США заявили, что уже давно располагают информацией о коррумпированности Путина, включая данные о его тайных инвестициях в проекты, связанные с энергетикой. При этом до сих пор американские официальные лица старались не комментировать информацию о возможном личном состоянии российского президента.

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Визит в Россию верховного представителя ЕС

Сегодня в Россию с официальным визитом приедет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ожидается, что Боррель поднимет вопрос о задержании Алексея Навального, которого суд отправил отбывать наказание в колонию. Некоторые члены Европарламента призвали верховного представителя добиться личной встречи с Навальным, а также с правозащитными организациями.

Акция гражданского неповиновения в Мьянме

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В Мьянме, где в понедельник произошел военный переворот, активисты призвали начать кампанию гражданского неповиновения. Персонал 70 больниц в 30 городах по всей стране прекратил работу, а жители коммерческого мегаполиса Янгон ночью сигналили в машинах и били по кастрюлям. Военные начали освобождать политиков партии Национальная лига за демократию, которая была правящей до переворота, но не отпустили ее лидера Аунг Сан Су Чжи, которая находится под домашним арестом.

Ранее Совет Безопасности ООН не смог согласовать совместное заявление, осуждающее переворот в Мьянме из-за позиции Китая.

В Британии кривая заражений пошла на спад

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Британия миновала пик нынешней волны пандемии, но уровень инфицирования все еще высок, заявил на брифинге на Даунинг-стрит, 10 главный советник правительства по вопросам здравоохранения, профессор Крис Уитти. По его словам, число новых случаев заражения, госпитализаций и смертей идет на убыль, но кривая может вновь пойти вверх.

Он отметил, что количество новых пациентов с Covid-19 уменьшилось, но их общее число по-прежнему гораздо выше, чем во время первой волны в апреле 2020 года.

В среду в Британии было выявлено более 19,2 тыс. случаев заражения, умерли 1322 человек, а общее количество смертей с начала пандемии превысило 109,3 тыс.

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Канада включила в список запрещенных "Русское имперское движение"

Канадские власти добавили в список запрещенных несколько организаций, посчитав их террористическими. В него среди прочих попали радикально правые организации The Proud Boys, Atomwaffen Division, The Base и структура из России "Русское имперское движение". Об этом говорится в сообщении официального издания правительства Канады.

Члены "Русского имперского движения", как сообщали СМИ, принимали участие в боевых действиях на востоке Украины и на Ближнем Востоке.

В список, появившийся после терактов 11 сентября 2001 года в США, также были внесены несколько структурных подразделений исламистских террористических группировок "Исламского государства" и "Аль-Каиды" (обе запрещены в России).

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Как обмануть искусственный интеллект и начать войну

Вооруженные силы многих стран в последнее время сильно зависят от искусственного интеллекта (ИИ), и этим обстоятельством в своих целях могут воспользоваться Россия и Китай, пишет обозреватель Times Роджер Бойес в статье с мрачным заголовком "Вот как может начаться следующая мировая война".

В 2018 году специалисты из Китая, России, США и Великобритании приехали в Лондон, чтобы провести игровую симуляцию и оценить влияние ИИ на ядерную стабильность в мире. Согласно легенде, в июне 2021 года правительства нескольких стран получили сообщения о том, что мир находится на пороге ядерной войны из-за видео и военных отчетов, которые кажутся правдивыми, но на самом деле сфабрикованы, пишет автор.

В ходе симуляции три ядерные державы почувствовали, что находятся под угрозой и переключились в режим войны. Главным фактором, повлиявшим на эту ситуацию на всех уровнях, стал ИИ.

Командование и управление ядерными силами этих стран полагаются на алгоритмы машинного обучения. ИИ собирает и обрабатывает информацию и предупреждает принимающих решения командиров и политиков о потенциальных угрозах. Это полезная функция, если она дает больше времени для оценки ситуации, но только не в случае, если данные были сфальсифицированы и искусственный интеллект приходит к выводу о неизбежной атаке, опираясь на подлог, отмечает Бойес.

Американские спецслужбы уверяют, что Россия и Китай уже способны обманывать ИИ, работающий на американских военных. Они пришли к такому выводу на основе того, что обе страны пытаются завербовать различных специалистов, связанных с Пентагоном, и людей, которые могли бы обеспечить доступ к американским программам обучения ИИ.

Проще говоря, идет гонка вооружений в сфере искусственного интеллекта. В нее вовлечены всевозможные силы: хакеры, преступники, менеджеры социальных сетей, бойцы информационного фронта, аналитики данных, математики, специалисты по моделированию и еще множество людей, которые уверены, что новым полем битв стали гибридные войны, утверждает автор.

"Время платить Путину любезностью за любезность"

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Алексей Навальный способен повлиять на события в России, пишет Washington Post в редакционной статье, обращая внимание на сотни тысяч человек, которые вышли его поддержать в городах по всей России, несмотря на холод и полицейские дубинки.

Путинский режим, скорее всего, не находится на грани краха. Но его лидер явно опасается возможности начала "цветной революции", наподобие тех, что свергли автократические и лояльные Москве режимы на Украине и в Грузии.

"Главное, для чего это происходит - чтобы запугать огромное количество людей, - сказал Навальный в суде. - Одного сажаем, чтобы испугать миллионы". Скорее всего, эта тактика не сработает, полагает газета. Хотя Навальный сейчас находится в заключении, воодушевленное им протестное движение, скорее всего, не остановится благодаря мощной политической сети, которую ему удалось создать.

Западным правительствам нужно делать все возможное, чтобы этот беспрецедентный вызов автократии Путина смог устоять и укрепиться. Администрации Байдена и Европейскому союзу необходимо ввести санкции против российских официальных лиц, причастных к недавним репрессиям. Также им следует прислушаться к просьбам Навального о выявлении и замораживании незаконных активов за пределами России, которыми владеет Владимир Путин и его приближенные.

Путин использует слабости демократических систем в своих целях. Пришло время отплатить любезностью за любезность, резюмирует издание.

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Кто не оставляет в покое бывших соотечественников

Многие страны, включая Россию, не оставляют в покое своих граждан, уехавших за границу, применяя к ним насилие, чтобы заставить их замолчать, сообщила в своем докладе некоммерческая организация Freedom House.

В нем, например, говорится, что Москва особенно интересуется иммигрантами, которые могут представлять угрозу правящему режиму, а также рассказывается о преследованиях выходцев из Чечни, бросающих вызов Рамзану Кадырову.

Все подробности вы можете узнать в материале Ольги Просвировой "Убийства, слежка и угрозы. Как страны преследуют оппонентов, уехавших за границу"

Би-би-си побывала в Новом Залесье - небольшом селе в часе езды от Киева, куда переехали десятки Навальных после аварии на Чернобыльской АЭС. Мы узнали, следят ли там за новостями об Алексее Навальном и что помнят украинские земляки о детстве самого известного оппозиционера России.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Село Навальных. Что думают украинские земляки о главном оппоненте Путина?