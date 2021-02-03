Главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова арестовали на 25 суток за ретвит шутки

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, Сергей Смирнов во время задержания из-за одиночного пикета в мае 2020 года

Главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова арестовали на 25 суток по обвинению в повторных призывах к участию в несогласованной акции.

Полицейские задержали Смирнова в субботу, 30 января, когда он гулял с сыном. В отделе полиции на него составили протокол о повторном нарушении закона о митингах (ч.8 ст. 20.2 КоАП).

Поводом стал ретвит шутки о внешнем сходстве Смирнова с лидером группы "Тараканы" Дмитрием Спириным. Твит сопровождался фотографией Спирина, на которой были указаны дата и время проведения акции сторонников Навального.

Полиция посчитала, что этим ретвитом Смирнов призывал "неограниченное число участников принять участие в несогласованной акции 23 января".

При этом сначала в отделе полиции на Смирнова составили протокол об участии в акции 23 января, хотя в этот день он был дома, сообщал правозащитный проект "Апология протеста".

В поддержку Смирнова выступили редакции более 30 СМИ и профсоюз журналистов. В Кремле назвали составление протокола на Смирнова из-за ретвита "абсолютно логичным".

До этого Смирнову вручили предостережение прокуратуры о недопустимости нарушения закона из-за акции 23 января - поводом стал твит, в котором говорилось: "23 января в Москве около нуля". Чтобы вручить документ, полицейские пришли в поликлинику, куда Смирнов приехал за лекарствами. Журналист предполагал, что его могли отследить по биллингу телефона.