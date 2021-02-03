"Трагическое разочарование". Знаменитости возмутились из-за реального срока Навальному

Мария Корниенко, Анастасия Голубева

Би-би-си

Автор фото, Getty Images

Многие российские знаменитости с возмущением отреагировали на постановление суда, решившего отправить Алексея Навального в колонию. Среди тех, кто публично поддержал оппозиционера - актеры, режиссеры, блогеры и политики.

Накануне Симоновский суд Москвы по просьбе ФСИН заменил условный срок оппозиционера Алексея Навального на реальный. Судья посчитала, что Навальный нарушал правила условного осуждения и потому должен отбыть в колонии 2 года и 8 месяцев.

"Вопиющая несправедливость"

Многие комментаторы отметили несправедливость судебного процесса и выразили разочарование в российском правосудии.

Теннисист Евгений Кафельников высказался в своем "Твиттере": "Я никогда не мог и в страшном сне представить, что через 20 лет после моего триумфа на ОИ в Сиднее мне будет так стыдно за происходящее в моей родной стране в данное время. Точка".

"Для меня лично это означает практически трагическое разочарование в состоянии, в котором находится российский закон, российская власть и граждане России. Это прямой вызов, брошенный всем гражданам России: совершенно очевидна сфабрикованность этого дела. Это очень печально, что у нас такая страна. И мне просто очень жаль Алексея и его жену", - сказал Би-би-си театральный режиссер Иван Вырыпаев.

Телеведущая Ксения Собчак написала пост в "Инстаграме", в котором назвала суд "вопиюще несправедливым" и сравнила дело "Ив Роше" с делом Михаила Ходорковского по ЮКОСу.

"Это политическое дело, и любому человеку это ясно. Ведь еще два года назад Навальный получил от российского правительства 4 миллиона рублей компенсации по этому делу. И казалось, это была логичная точка во всей истории. Но нет — достали старое дело, предъявили нелепое обвинение", - сказала Собчак.

Журналист и блогер Юрий Дудь, который и ранее поддерживал Навального в своих соцсетях, опубликовал в "Инстаграме" клип исполнителя ATL на трек под названием "Браслеты". "Как и полагается художнику, предвидел", - прокомментировал блогер композицию 2020 года.

"Знаете, что это? Это попытка напугать нас. И сказать - смотри, с тобой будет то же самое. С кем угодно будет то же самое. Но правда в том, что действительно нельзя посадить всех. Нельзя посадить всю страну. Да, мне тоже страшно. Но правда и любовь сильнее этого страха. Мы все вместе - сильнее", - такое сообщение опубликовала актриса Александра Бортич в своем "Инстаграме".

"Все прекрасно понимали, что так и будет, однако всё равно какая-то часть внутри будто бы потухла, как только я услышал приговор. Видимо, до последнего теплилась надежда хоть на какую-то видимость адекватного судебного процесса", - сказал в "Твиттере" комик и блогер Данила Поперечный.

"Посадили, не выдержав невиданной прежде наглости: он вернулся. Он не вступил в бессловесный сговор с ГБ. А они дали ему шанс "мирного" по их логике исхода. Он вернулся. Он положил на все их размены, экивоки и угрозы", - написал в "Инстаграме" актер Максим Виторган.

Слова поддержки

В соцсетях также множество сообщений, в которых пользователи поддерживают Алексея Навального и выражают надежду на лучшее.

Актриса Татьяна Лазарева опубликовала в своем "Инстаграме" видео: "К сожалению, то, что происходит сейчас - это абсолютное зло, абсолютное беззаконие. И тем более печально, что это происходит в нашей с вами стране. Но хорошая новость в том, что за эти годы выросло очень много сильных, осмысленных людей. Проросли ростки того труда, который все эти годы совершал Алексей".

Бизнесмен Михаил Ходорковский написал в своем телеграм-канале: "Дорогие Алексей и Юлия, я лучше многих понимаю, как вам сейчас непросто. Хотя решение вы, конечно, ожидали. Верю, вы выдержите очередное испытание с честью!"

Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова опубликовала в "Инстаграме" пост: "Моя поддержка смелому Алексею Навальному, который готов жертвовать собой ради прекрасной России будущего, сильнейшей и прекрасной Юле Навальной, чудесной суперумнице дочке Даше Навальной, крутому сыну Захару и брату Леши Олегу, художнику с самым заразительным смехом в мире".

"Юле - терпения и сил. Алексею - стойкости и мужества. Мы с вами. Никто не собирается сдаваться. Всё только начинается", - написал в "Твиттере" бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

"Навальный, конечно, обязательно станет президентом России", - прокомментировал решение суда в "Твиттере" издатель "Медиазоны" Петр Верзилов.

Телеведущий Иван Ургант пошутил в эфире "Первого канала", намекнув, что дело Навального напоминает сюжет "Дня сурка": "Сегодня все сидели мы, смотрели новости. Думали: выйдет - не выйдет, выйдет - не выйдет. Ну не вышел. Я про день сурка. Вот новость: "Сурки из Ленинградского зоопарка проспали день сурка".

"Разумная мера"

Среди комментаторов были и те, кто поддержал решение суда о замене условного срока на реальный.

Политолог Армен Гаспарян опубликовал в своем "Твиттере" картинку с перечислением случаев, когда Навальный "нарушал общественный порядок, находясь на испытательном сроке".

"После такого замена срока на реальный выглядит абсолютно разумной мерой", - добавил он.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян написала в "Твиттере": "Ну, и ч.т.д., конечно". Таким образом Симоньян ранее комментировала приговоры нескольким фигурантам "московского дела".