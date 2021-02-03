Байден велел вернуть мигрантам детей, отобранных на границе при Трампе

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Президент США Джо Байден распорядился найти и вернуть родителям детей, изъятых у мигрантов, нелегально пересекавших границу с Мексикой при его предшественнике Дональде Трампе. Он также предписал радикально пересмотреть другие меры прежней администрации по борьбе с иммиграцией, но в Белом доме оговариваются, что немедленной либерализации режима на границе пока не будет.

В 2017-18 годах администрация Дональда Трампа широко практиковала изъятие детей у родителей при их задержании на границе. В 2018 году, после того как эта практика получила огласку и вызвала оглушительную критику в американском обществе, она была приостановлена. На прошлой неделе министерство юстиции, подотчетное уже Байдену, отменило эту политику окончательно.

Указом, подписанным во вторник, Байден учредил рабочую группу по поиску и воссоединению детей и их родителей. Речь идет о 600-700 несовершеннолетних, задержанных за последние несколько лет. Возглавит ее министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, утвержденный Сенатом несколькими часами ранее.

Всего за четыре года Трампа у власти на границе были разлучены с родителями как минимум 5,5 тыс детей. Известны случаи, когда родителей депортировали на родину, а их дети оставались в Америке в приютах или патронатных семьях.

Семьи разделяли на границе и в правление Барака Обамы, в администрации которого Байден служил вице-президентом, но реже, как правило, в случаях, когда у иммиграционных агентов были основания подозревать контрабанду людей.

Символический жест или реформа?

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Байден объявил о начале пересмотра "вредной и контрпродуктивной миграционной политики прежней администрации".

Но это не означают немедленного открытия границ. Новый президент хочет сначала создать работающую систему подачи и рассмотрения заявлений на убежище, а также мест для временного содержания задержанных при пересечении границы.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, обращаясь к потенциальным иммигрантам, подчеркнула, что "сейчас не время приезжать в США" и призвала подождать до тех пор, пока новая администрация не выстроит "моральную и гуманную" иммиграционную систему.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Пограничники США шутят при плачущих детях, разделенных с родителями

"Мы будем работать над тем, что преодолеть нравственный и национальный позор прошлой администрации, которая не образно, а буквально вырывала детей из рук их семей, матерей и отцов на границе, и [делала] это без плана - вообще безо всякого плана - как воссоединить их", - сказал Байден, подписывая указы.

Администрация Трампа также усложнила процесс подачи заявлений на убежище, "грин-карту" - вида на жительство с разрешением на работу - и на прием в гражданство. Команда Байдена обещает внимательно изучить все эти меры и оценить их целесообразность.

Кроме того, Байден распорядился пересмотреть две программы по ускорению депортации мигрантов, запущенные в прошлом году.

Консерваторы уже раскритиковали указы Байдена - они опасаются, что его планы ставят под угрозу безопасность границ, а мигранты отнимут рабочие места у американцев.

Либеральные активисты, напротив, требуют от Байдена еще более решительных действий (таких как упразднение или прекращение финансирования иммиграционного ведомства), но эксперты говорят, что не стоит ожидать резкого послабления миграционной политики - такой шаг может вызвать новый приток миграции и создать кризис на южной границе.

"Нулевая терпимость" и наследие Обамы

Несовершеннолетних мигрантов задерживали и в годы правления Обамы. В 2014 году около 60 тыс. детей находилось в центрах временного содержания - но они пытались незаконно пересечь границу в одиночку, без родителей.

Советники Обамы признают, что были и случаи разделения семей - но объясняют это необходимостью: например, если взрослого подозревали в торговле людьми.

Однако в рамках объявленной Трампом политики "нулевой терпимости" к незаконной миграции, пересекающим границу стали предъявлять уголовные обвинения вместо административных, как это было прежде.