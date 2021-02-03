Номинанты на премию "Золотой Глобус": в списке режиссеров впервые три женщины

Автор фото, Universal/Amazon/Searchlight Подпись к фото, Эмералд Феннелл, Реджина Кинг и Хлоя Чжао

В этом году впервые в истории три женщины вошли в короткий лист премии "Золотой глобус" в номинации "лучший режиссер". Ими стали Эмиральд Феннел (за триллер "Девушка, подающая надежды"), Реджина Кинг (за биографическую картину "Одна ночь в Майами") и Хлоя Чжао (за драму "Земля кочевников" соответственно).

Победители будут объявлены на церемонии 29 февраля, которая пройдет виртуально из студий на обоих побережьях США - из Нью-Йорка ее будет вести Тина Фей, из Лос-Анджелеса - Эми Пулер.

Из фильмов больше всего номинаций получил "Манк" Дэвида Финчера об авторе сценария "Гражданина Кейна" Германе Манкевиче, а среди сериалов - "Корона" на Netflix о жизни британской королевской семьи.

Всего сериалы Netflix получили 22 номинации - и опережают ближайшего конкурента, Amazon Studios, с трехкратным отрывом.

"Суд над чикагской семеркой" Ааарона Соркина и канадский комедийный ситком "Шиттс Крик" получили по пять номинаций.

Автор фото, Amazon/Netflix Подпись к фото, Среди номинантов - Саша Барон Коэн за продолжение "Бората" и Оливия Колман за роль в "Короне"

Среди номинантов - Саша Барон Коэн, вновь вжившийся в образ Бората, и Оливия Колман, сыгравшая королеву Елизавету II в "Короне". Колман стала лауреатом той же премии за роль в предыдущем сезоне сериала в прошлом году. Исполнившие роли принцессы Дианы и принца Чарльза в том же сериале Эмма Коррин и Джош О'Коннор также вошли в шорт-лист.

Фильмы с наибольшим числом номинаций

"Манк" - 6

- 6 "Суд над чикагской семеркой" - 5

- 5 "Отец" - 4

- 4 "Земля кочевников" - 4

- 4 "Девушка, подающая надежды" - 4

Аня Тейлор-Джой номинирована за роли в фильме "Эмма" по мотивам одноименного романа Джей Остин и в сериале "Ход Королевы" на Netflix.

Автор фото, HBO Подпись к фото, Хью Грант и Николь Кидман удостоились номинаций за роли в драме "Отыграть назад"

Выдвижение трех женщин в номинации "лучший режиссер" тем более нехарактерно, что за последние 77 лет на нее было выдвинуто всего пять женщин, последней из них стала Ава Мари Дюверней, снявшая историческую драму "Сельма" (2014 года).

Эмиральд Феннел была главной сценаристкой второго сезона сериала "Убивая Еву" и сыграла Камиллу Паркер Боулз в "Короне".

Телесериалы с наибольшим числом номинаций

"Корона " - 6

" - 6 "Шиттс Крик" -5

-5 "Озарк" - 4

- 4 "Отыграть назад" - 4

- 4 "Великая" - 3

- 3 "Рэтчед" - 3

Реджина Кинг также известна актерскими работами - в 2019 году она получила "Оскар" за роль второго плана в драме "Если Бил-стрит могла бы заговорить".

А Хлоя Чжао стала первой женщиной азиатского происхождения, номинированной в этой категории.

Автор фото, Patti Perret Подпись к фото, Реджина Кинг на съемках "Одной ночи в Майами"

"Золотой глобус" вручает Голливудская ассоциация иностранной прессы.