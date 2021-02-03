Путч в Мьянме: Аун Сан Су Чжи предъявили обвинения, Китай вступился в ООН за военную хунту

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Аун Сан Су Чжи с 1 февраля находится под арестом (фотография сделана в сентябре 2020)

Как стало известно в среду, военные, захватившие два дня назад власть в Мьянме, предъявили прежнему государственному советнику (фактическому руководителю страны) Аун Сан Су Чжи официальные обвинения в нарушении экспортно-импортных правил.

Конкретно, во время обыска в ее доме в понедельник нашли семь раций, использовавшихся ее охраной и якобы ввезенных в страну незаконно.

Ее ближайшего соратника, президента страны Вин Мьина, обвинили в нарушении антиковидных правил во время прошлогодней избирательной кампании.

Судья уже санкционировал содержание обоих под домашним арестом в течение двух недель.

Наблюдатели указывают, что, несмотря на смехотворность обвинений, вынесение судебных решений относительно Аун Сан Су Чжи и Вин Мьина приведет, по местным законам, к лишению их парламентских мандатов.

Неизвестна судьба сотен других задержанных военными, включая юридического советника Аун Сан Су Чжи У Ньян Вина, членов центрального комитета возглавляемой ею партии "Национальная лига за демократию" и депутатов парламента.

Предположительно, все они содержатся под домашним арестом.

Совет Безопасности ООН собрался во вторник, чтобы обсудить ситуацию в Мьянме, но резолюция с осуждением захвата власти военными была заблокирована КНР, воспользовавшейся своим правом вето.

Китайские государственные СМИ предпочитают называть переворот в соседней стране "перестановками в правительстве".

Что происходит в Мьянме?

Главнокомандующий вооруженными силами генерал Мин Аун Хлаин, взявший на себя всю полноту власти в государстве, провел во вторник первое заседание сформированного им правительства, на котором заявил, что переворот был неизбежен.

Объявлено также об учреждении некоего "верховного совета", неконституционного органа над кабинетом министров.

Улицы столицы страны Нейпьидо, крупнейшего города Янгона и других населенных пунктов патрулируются солдатами, введены ночной комендантский час и чрезвычайное положение сроком на год.

Автор фото, Myanmar police Подпись к фото, Обвинения против Аун Сан Су Чжи в полицейском рапорте

Движение красных ленточек

Согласно поступающим сообщениям, явных проявлений борьбы против захвативших власть военных не наблюдается, но вечером во вторник на улицах Янгона были слышны автомобильные гудки и звон кастрюль, в которые били протестующие.

Многие жители прикрепляют на свою одежду красные ленточки - знак молчаливого сопротивления.

Особую активность проявляют врачи и медсестры. Персонал примерно 70 медучреждений по всей стране объявил забастовку и оказывает только экстренную помощь.

Группы активистов призвали народ к гражданскому неповиновению и создали координационные группы в "Фейсбуке".

Автор фото, MPA Подпись к фото, Врачи в одном из мьянмарских городов жестом показывают недовольство путчем (три пальца вверх символизируют неповиновение власти)

Международная реакция

Группа G7 выступила с совместным заявлением: "Мы призываем военных [Мьянмы] немедленно отменить чрезвычайное положение, вернуть власть демократически избранному правительству, освободить всех незаконно задержанных и уважать права человека и верховенство закона".

Соединенные Штаты официально признали события в Мьянме государственным переворотом, что исключает любую форму поддержки нелегитимной власти. Как заявили в Вашингтоне, новые правители страны пока уклоняются от контактов.

Случившееся осудили также ЕС, Британия, Австралия и спецпредставитель генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шрейнер.

Что касается позиции Китая, то она, по мнению аналитиков, продиктована скорее принципиальным неприятием всякого международного вмешательства в защиту демократии и прав человека, нежели особой симпатией к мьянманским генералам.

Редактор американского онлайн-издания "Дипломат", специалист по Юго-Восточной Азии Себастьян Стренджо в интервью Би-би-си напомнил, что Пекин находился в неплохих отношениях с прежним гражданским правительством, а мьянманским военным исторически присущи националистические, в том числе антикитайские настроения.

В то же время Пекин может надеяться выиграть от неизбежного теперь отчуждения между Мьянмой и Западом, указывает эксперт.

"В своей обычной осторожной манере Китай молчаливо поддерживает генералов, но не одобряет их действия открыто", - говорит специалист по Мьянме из Национального университета Сингапура Эллиотт Прассе-Фримен.

В прошлом Китай и Россия защищали Мьянму в ООН от обвинений в жестоком обращении с исповедующей ислам народностью рохинджа - национальным и религиозным меньшинством в преимущественно буддистской стране.

Автор фото, Getty Images

Немного истории

Мьянма - экономически слаборазвитое государство Юго-Восточной Азии с населением 54 миллиона человек.

С 1962 по 2011 год ею правили военные, страна находилась под международными санкциями. Лидер ненасильственного протеста Аун Сан Су Чжи провела в общей сложности около 15 лет под домашним арестом, став мировым символом борьбы за демократию и права человека и лауреатом Нобелевской премии мира.

В 2011 году генералы, уступив давлению, объявили о поэтапном переходе к демократии, закрепив за собой четверть мест в парламенте и контроль над силовыми ведомствами.

На всех проводившихся с тех пор выборах убедительно побеждала "Национальная лига" Аун Сан Су Чжи. Она не стала президентом лишь потому, что военные вписали в Конституцию пункт о запрете занимать этот пост лицам, чьи родные имеют иностранное гражданство (два сына Аун Сан Су Чжи от ее брака с ныне покойным мужем-англичанином являются подданными Великобритании).