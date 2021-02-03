Коронавирусные правила Олимпиады в Токио: хлопать можно, кричать нельзя

Автор фото, IOC Подпись к фото, Правило о масках прописано так: их нужно носить все время "если вы не находитесь на улице или на расстоянии двух метров от других".

Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет и оргкомитет Игр в Токио опубликовали первый из серии "плейбуков" - своеобразную инструкцию для технического персонала и представителей спортивных федераций. В нем подробно описаны санитарные меры, которые будут действовать в условиях пандемии.

Организаторы, например, просят посетителей и участников не петь и не скандировать. Вместо этого им предлагают выражать поддержку своей сборной аплодисментами.

Следующие буклеты в серии будут предназначены для участников игр и журналистов, а пока мы выбрали все самое важное из первого.

Российскую сборную на Олимпиаду и Паралимпиаду не допустят, лишь отдельные спортсмены смогут принять участие под нейтральным флагом, если смогут доказать, что не применяли допинг.

Двухнедельный план

Отложенная на год Олимпиада-2020 должна начаться 23 июля 2021 года. Паралимпийские игры - 24 августа. Организаторы подчеркивают, что намерены сделать игры как можно более безопасными. В Токио в настоящее время действует чрезвычайное положение из-за коронавируса.

Рекомендация не скандировать и не петь - в разделе "о гигиене". "Поддерживайте спортсменов аплодисментами, а не песнями", - говорится в нем.

Кроме того, все гости игр должны будут заполнить личный "план мероприятий" на 14 дней вперед. В нем нужно будет расписать все свои действия на две недели вперед, включая перемещение и смену места размещения.

Из буклета можно сделать вывод, что спортсменам запретят посещать соревнования, в которых они не участвуют.

"Вы не должны посещать соревнования в качестве зрителя", - говорится в нем. В течение 14 дней после прилета в Токио нельзя посещать также магазины, рестораны, бары, спортзалы и другие общественные места.

"Свое место размещения разрешается покидать только для посещения официальных мест проведения соревнований и ограниченного списка других мест", - говорится в "плейбуке".

"На свой страх и риск"

Автор фото, IOC

В планах организаторов подчеркивается, что риск заражения нельзя исключить даже при соблюдении всех санитарных правил и посещать соревнования гости и участники будут "на свой страх и риск".

Для посещения игр техперсоналу и спортивным чиновникам вакцинация не требуется, но необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не больше чем за четыре недели до визита. Спортсменов-участников игр будут проверять на вирус не реже, чем раз в четыре дня.

Среди других правил - совет избегать закрытых пространств и запрет на близкий физический контакт, "включая объятия и рукопожатия". Общественным транспортом пользоваться тоже не рекомендуют, если у гостя Игр нет особого разрешения.

За нарушение правил гостям, участникам или техперсоналу могут отозвать аккредитацию, то есть аннулировать их право присутствовать на играх.

"Мы знаем, что эти Игры будут во многом отличаться от других. Для всех их участников будут предусмотрены ограничения и условия. Им нужно будет проявить гибкость и понимание", - прокомментировал выход первого буклета Исполнительный директор МОК Кристофер Дуби.