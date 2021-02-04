Переворот в Мьянме: хунта заблокировала "Фейсбук", чтобы "обеспечить стабильность"
Военная хунта Мьянмы, которая на этой неделе совершила переворот и задержала фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи, заблокировала на территории государства "Фейсбук". Это объясняется необходимостью "обеспечить стабильность".
По словам министра коммуникаций и информации Мьянмы, пока ограничения будут действовать до 7 февраля.
Для многих жителей Мьянмы "Фейсбук" - это единственная доступная социальная сеть в интернете. После переворота она стала основным местом консолидации сил противников военного режима.
Вспышки гражданского неповиновения в стране происходят повсеместно. Отстраненные от своих обязанностей законодатели объявили о начале новой парламентской сессии, которое до начала событий было запланировано на эту неделю. В Янгоне, самом крупном городе Мьянмы, происходят стычки между военными и гражданскими.
Военная хунта состоит из 11 членов под руководством главнокомандующего Мина Ауна Хлаина.
Какова роль "Фейсбука"
Статистика показывает, что половина 53-миллионного населения Мьянмы пользуется "Фейсбуком". Гражданские активисты создали в соцсети сообщество, через которое координируют действия по сопротивлению военному правительству.
Работа мобильного приложения "Фейсбука" в этой стране устроена так, что пользователи не платят за использование мобильного интернета.
Владелец туристического агентства в Янгоне Энтони Аун рассказал Би-би-си, что раньше он мог пользоваться "Фейсбуком" при помощи WiFi, но не через мобильный интернет. "Все вокруг срочно скачивают VPN [приложения, позволяющие обходить ограничения]", - говорит он. Однако через несколько часов Аун сообщил, что социальная сеть на территории Мьянмы перестала работать полностью.
Руководство компании подтвердило блокировку и призвало власти Мьянмы вернуть гражданам страны доступ к важной информации и возможность общаться друг с другом посредством соцсети.
Что происходит на улицах Мьянмы?
Во втором по величине городе Мандалай немногочисленная демонстрация против нового режима закончилась арестами. В Янгоне протестующие вторую ночь подряд били в кастрюли.
На улицах городов в основном спокойно, многочисленных акций оппозиции не проводится. Зато свое отношение к происходящему выразили больницы: многие медики вообще прекратили работу, остальные надели на униформу различную символику протеста против притеснения демократии.
Сотрудники Департамента сельского хозяйства вышли на работу с красными ленточками в знак поддержки свергнутому правительству.
По меньшей мере 70 парламентариев отказываются покинуть здание правительственного гостевого дома в столице страны Нейпьидо, предназначенного для размещения высокопоставленных лиц. Туда после переворота военные привезли сотни членов парламента, но вскоре объявили им, что они свободны.
Большинство покинули здание, а оставшиеся заявили, что намерены начать работу парламентской сессии.
Все они принадлежат к правившей до переворота партии "Национальная лига за демократию" под руководством Аун Сан Су Чжи. Сама фактический лидер страны, а также президент Вин Мьин были арестованы в понедельник. В среду хунта выдвинула против них обвинения.
Между тем, в крупных городах проводятся масштабные акции в поддержку военного правительства.
"Абсолютно неприемлемо"
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно восстановить в Мьянме конституционный порядок. Он выразил уверенность, что Совбез ООН, который уже несколько дней обсуждает ситуацию, в конце концов будет единодушен в этом вопросе.
В настоящий момент выработке общей позиции и принятию резолюции препятствует Китай. Пекин давно пытается оградить Мьянму от международного вмешательства и заявляет, что давление в настоящий момент будет контрпродуктивным.
Западные страны безоговорочно осудили переворот. "Мы сделаем все возможное, чтобы с помощью основных игроков на международной арене оказать давление на Мьянму и положить конец перевороту. Абсолютно неприемлемо отменять таким образом результаты выборов и игнорировать желание народа", - заявил Гутерриш.
В чем обвиняют Аун Сан Су Чжи?
Местонахождение фактического лидера страны точно неизвестно. По некоторым сообщениям, она находится под домашнем арестом в своем доме в Нейпьидо.
Военная хунта обвинила ее в нарушении закона об импорте и экспорте, а также во владении незаконными средствами связи. Во время обыска в ее доме в понедельник нашли семь раций, использовавшихся ее охраной и якобы ввезенных в страну незаконно.
Полицейский протокол был передан в суд накануне. В документе говорится, что она была заключена под стражу на период опроса свидетелей, сбора доказательств, а также до тех пор, пока у нее не появится адвокат.
Президент Вин Мьин обвиняется в нарушении санитарных норм в разгар пандемии Covid-19. В частности, в связи с эпизодом, когда в ходе предвыборной кампании он провел встречу со своими сторонниками, образовавшими автоколонну из 220 автомобилей.
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