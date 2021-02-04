Переворот в Мьянме: хунта заблокировала "Фейсбук", чтобы "обеспечить стабильность"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Военная хунта объясняет переворот нарушениями на прошедших в ноябре выборах

Военная хунта Мьянмы, которая на этой неделе совершила переворот и задержала фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи, заблокировала на территории государства "Фейсбук". Это объясняется необходимостью "обеспечить стабильность".

По словам министра коммуникаций и информации Мьянмы, пока ограничения будут действовать до 7 февраля.

Для многих жителей Мьянмы "Фейсбук" - это единственная доступная социальная сеть в интернете. После переворота она стала основным местом консолидации сил противников военного режима.

Вспышки гражданского неповиновения в стране происходят повсеместно. Отстраненные от своих обязанностей законодатели объявили о начале новой парламентской сессии, которое до начала событий было запланировано на эту неделю. В Янгоне, самом крупном городе Мьянмы, происходят стычки между военными и гражданскими.

Военная хунта состоит из 11 членов под руководством главнокомандующего Мина Ауна Хлаина.

Какова роль "Фейсбука"

Статистика показывает, что половина 53-миллионного населения Мьянмы пользуется "Фейсбуком". Гражданские активисты создали в соцсети сообщество, через которое координируют действия по сопротивлению военному правительству.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жители Янгона протестуют небольшими группами и с наступлением темноты

Работа мобильного приложения "Фейсбука" в этой стране устроена так, что пользователи не платят за использование мобильного интернета.

Владелец туристического агентства в Янгоне Энтони Аун рассказал Би-би-си, что раньше он мог пользоваться "Фейсбуком" при помощи WiFi, но не через мобильный интернет. "Все вокруг срочно скачивают VPN [приложения, позволяющие обходить ограничения]", - говорит он. Однако через несколько часов Аун сообщил, что социальная сеть на территории Мьянмы перестала работать полностью.

Руководство компании подтвердило блокировку и призвало власти Мьянмы вернуть гражданам страны доступ к важной информации и возможность общаться друг с другом посредством соцсети.

Что происходит на улицах Мьянмы?

Во втором по величине городе Мандалай немногочисленная демонстрация против нового режима закончилась арестами. В Янгоне протестующие вторую ночь подряд били в кастрюли.

Автор фото, AFP Подпись к фото, В Янгоне люди собираются небольшими группами и бьют в кастрюли

На улицах городов в основном спокойно, многочисленных акций оппозиции не проводится. Зато свое отношение к происходящему выразили больницы: многие медики вообще прекратили работу, остальные надели на униформу различную символику протеста против притеснения демократии.

Сотрудники Департамента сельского хозяйства вышли на работу с красными ленточками в знак поддержки свергнутому правительству.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Так протестуют в Департаменте сельского хозяйства. Фото сделано 4 февраля

По меньшей мере 70 парламентариев отказываются покинуть здание правительственного гостевого дома в столице страны Нейпьидо, предназначенного для размещения высокопоставленных лиц. Туда после переворота военные привезли сотни членов парламента, но вскоре объявили им, что они свободны.

Большинство покинули здание, а оставшиеся заявили, что намерены начать работу парламентской сессии.

Все они принадлежат к правившей до переворота партии "Национальная лига за демократию" под руководством Аун Сан Су Чжи. Сама фактический лидер страны, а также президент Вин Мьин были арестованы в понедельник. В среду хунта выдвинула против них обвинения.

Между тем, в крупных городах проводятся масштабные акции в поддержку военного правительства.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 1 февраля в столице Мьянмы прошла многочисленная акция сторонников переворота

"Абсолютно неприемлемо"

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно восстановить в Мьянме конституционный порядок. Он выразил уверенность, что Совбез ООН, который уже несколько дней обсуждает ситуацию, в конце концов будет единодушен в этом вопросе.

В настоящий момент выработке общей позиции и принятию резолюции препятствует Китай. Пекин давно пытается оградить Мьянму от международного вмешательства и заявляет, что давление в настоящий момент будет контрпродуктивным.

Западные страны безоговорочно осудили переворот. "Мы сделаем все возможное, чтобы с помощью основных игроков на международной арене оказать давление на Мьянму и положить конец перевороту. Абсолютно неприемлемо отменять таким образом результаты выборов и игнорировать желание народа", - заявил Гутерриш.

В чем обвиняют Аун Сан Су Чжи?

Местонахождение фактического лидера страны точно неизвестно. По некоторым сообщениям, она находится под домашнем арестом в своем доме в Нейпьидо.

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Военная хунта обвинила ее в нарушении закона об импорте и экспорте, а также во владении незаконными средствами связи. Во время обыска в ее доме в понедельник нашли семь раций, использовавшихся ее охраной и якобы ввезенных в страну незаконно.

Полицейский протокол был передан в суд накануне. В документе говорится, что она была заключена под стражу на период опроса свидетелей, сбора доказательств, а также до тех пор, пока у нее не появится адвокат.