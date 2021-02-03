Россия и США на пять лет продлили договор о ядерной безопасности

Автор фото, Empics Подпись к фото, Испытания ядерной бомбы в США. 1951 год

Россия и США на пять лет продлили договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Между странами состоялся обмен нотами.

"3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. Соответственно, данное соглашение в этот же день вступило в силу. Таким образом, договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 года", - говорится в заявлении российского МИД.

Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года без изменений и дополнений, в том виде, в каком был подписан в 2010 году. Ключевое значение для достижения этой договоренности имел телефонный разговор между Путиным и Джо Байденом, который состоялся 26 января этого года.

В тот день замглавы МИД Сергей Рябков и американский посол в России Джон Салливан обменялись нотами о продлении ДСНВ на пять лет. Затем Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре подтвердили свое намерение провести все необходимые процедуры.

О том, что Джо Байден займется продлением действия договора СНВ-III сразу же после вступления в должность, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил еще в начале января.

Российская сторона сначала на эти заявления реагировала сдержанно - министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что МИД будет ждать от США "конкретных предложений".

ДСНВ (или СНВ-III) - это главный договор, который удерживает Россию и США от гонки ядерных вооружений. Он определяет размеры ядерных арсеналов и устанавливает механизмы контроля над ними.

Согласно договору, Россия и США сократили свои ядерные арсеналы, чтобы суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках, а также 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Каждая сторона имеет право самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений в этих пределах.

Договор ввел понятие "неразвернутых" носителей и пусковых установок, которые не находятся в боевой готовности, а используются для обучения или испытания, и не имеющие боеголовок.

Договор между странами был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году на 10 лет. Соглашение вступило в силу в феврале 2011 года.

В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив Россию в тайном создании ракеты 9М729 на базе 9M728, которая, по их мнению, под действие ДРСМД попадала. США требует, чтобы Россия уничтожила эту ракету. Москва настаивает на том, что эти ракеты не подпадают под действие соглашения, и в ответ обвиняет Вашингтон в нарушении договора.