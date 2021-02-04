Убийства, слежка и угрозы. Как страны преследуют оппонентов, уехавших за границу

Ольга Просвирова

Русская служба Би-би-си

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Десятки стран по всему миру, в том числе и Россия, систематически применяют насилие в отношении своих граждан, уехавших за границу, чтобы заставить их замолчать, говорится в новом докладе американской некоммерческой организации Freedom House. Би-би-си пересказывает главное из этого документа.

В докладе отмечается, что Россия в первую очередь интересуется иммигрантами, которые могут представлять угрозу Кремлю, а также выходцами из Чечни, бросающими вызов Рамзану Кадырову.

С 2014 года Freedom House зарегистрировала как минимум 608 случаев “транснациональных репрессий”, как называет их НКО. В том числе речь идет об убийствах, похищениях, нападениях, задержаниях и незаконных депортациях. 31 государство совершало такие действия в 79 странах за последние годы.

“Масштаб и жестокость этих нападений подчеркивают опасность, с которой люди сталкиваются даже после того, как убегают, спасаясь от репрессий, - сказал президент Freedom House Майл Абрамовиц. - Люди по всему миру рассказывают о постоянной угрозе, ограничивающей их способность говорить свободно”.

“Красные извещения” и другие шаги России

Отдельная глава в докладе Freedom House посвящена России. НКО считает, что Россия, вероятно, причастна к 32 задокументированным случаям транснациональных репрессий, причем в 20 из них объектом преследования были выходцы из Чечни.

По мнению авторов доклада, “цели” не являются случайными: это могут быть россияне, которые начали сотрудничать с разведслужбами западных стран, люди, которые ранее участвовали в вооруженных конфликтах против России, или бизнесмены, поддерживающие отношения со службами безопасности других стран.

Ярким примером выступает история отравления Александра Литвиненко, бывшего сотрудника ФСБ России, который бежал в Британию, получил там политическое убежище и начал сотрудничать с местной разведкой. Литвиненко погиб от отравления полонием в ноябре 2006 года. Скотленд-Ярд в своем расследовании пришел к выводу, что Литвиненко отравили, когда он встречался с Андреем Луговым, на тот момент сотрудником Федеральной службы охраны России (ФСО). Луговой причастность к убийству Литвиненко отрицает.

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В исследовании упоминается и отравление “Новичком” бывшего полковника ГРУ и двойного агента спецслужб Сергея Скрипаля. Freedom House указывает, что даже в тех случаях, когда доказательства налицо, например, речь идет об использовании редких радиоактивных изотопов или нервно-паралитических веществ, доступных только России, власти настойчиво отрицают причастность к этим происшествиям.

“Такие методы - сигнал всем, кто занимается политической, разведывательной или деловой деятельностью, связанной с государством”, - считают авторы доклада.

Эксперты Freedom House также обратились к статистике Интерпола и выяснили, что Россия активно прибегает к инструментам Интерпола, чтобы добраться до интересующих ее людей. По данным НКО, 38% всех публично известных “красных извещений” Интерпола подается по запросу России (для сравнения, по запросу США распространяется 4,3% извещений, по запросу Китая - 0,5%). “Красное извещение” - это запрос страны в Интерпол найти подозреваемого или осужденного человека и предпринять шаги, чтобы облегчить его передачу этого запрашиваемому государству. Страны по разному относятся к появлению “красных извещений”, поступающих от разных государств. Но такая заявка всегда очень осложняет жизнь человека, который в ней упоминается - попытка перехода любой государственной границы может привести к задержанию. Более того, полиция уведомит государство, подавшее “красное извещение”, о том, где именно находится задержанный.

“Известно несколько случаев за последние два года, когда россияне, запросившие убежище в других странах, провели более года под стражей на основании этих ориентировок Интерпола, выпущенных по запросу России”, - говорится в докладе.

Касается только чеченцев

По словам авторов доклада, помимо проблем с Интерполом, россияне за рубежом сталкиваются со слежкой и хакерскими атаками. В документе отмечается, что подобные шаги сочетаются с использованием “мягкой силы”. Например, усилением контроля над центрами русскоязычной общины за рубежом - церковью, русскоязычными СМИ и культурными учреждениями.

Автор фото, SERGEI GAPON/AFP/Getty Images Подпись к фото, Чеченский беженец показывает свои шрамы в поезде у Бреста. Декабрь 2016 года

По сравнению с некоторыми другими странами, Россия не стремится контролировать всю русскоязычную диаспору за границей. Это может быть связано с пренебрежительным отношением российского правительства к политической оппозиции за рубежом и убежденностью в том, что усилия оппозиции не могут быть эффективны, если люди находятся за пределами страны, считает Freedom House. Но этот подход не распространяется на выходцев из Чечни.

Десятки тысяч чеченцев покинули территорию России в надежде найти убежище в Европе. Эти люди рассказывали о пытках, нечеловеческом обращении, незаконных задержаниях и даже убийствах на территории Чечни. Но и после побега за границу многие подвергались давлению.

О довольно типичном случае рассказали Би-би-си представители комитета “Гражданское содействие”: после того, как чеченец Магомед Гадаев стал свидетелем похищения, удержания и пыток человека, он сбежал в Европу, но и туда ему поступали угрожающие звонки. Голос на другом конце провода угрожал родственникам Гадаева, оставшимся в Чечне, а также давал понять, что все знает о его нынешней жизни, включая адрес и номер автомобиля.

Неоднократно такие звонки получал и блогер Тумсо Абдурахманов, который в своих видео постоянно критикует чеченские власти. Сам он давно живет за границей, но официальные чеченские лица, не скрывая, объявляют ему “кровную месть”.

В феврале 2020 года неизвестные пробрались в квартиру, где жил Абдурахманов, и напали на него с молотком. Чеченец выжил, а нападавшие получили тюремные сроки. Вскоре после этого покушения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль не считает произошедшее важным событием и не связывает нападение с тем, что блогер критиковал чеченские власти.

А в августе 2019-го в Берлине убили полевого командира из Чечни Зелимхана Хангошвили. Подозреваемого удалось задержать - им оказался гражданин России. Суд над ним сейчас продолжается.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал убитого террористом и преступником, а ответственность за произошедшее возложил на иностранцев: “Они сами убили, когда стал не нужен. Это их внутренние разборки, нас это не касается. Он у нас не живет давно. По-моему, он гражданин Грузии, а не наш гражданин”.

Эти ситуации привели к тому, что Европа стала чаще отказывать чеченцам в предоставлении убежища, ссылаясь на необходимость обеспечивать национальную безопасность. Особенно остро проблема стоит сейчас, когда после ряда террористических атак в странах ЕС ужесточилось отношение к миграции в целом.

Сразу несколько правозащитных организаций сейчас помогают заявителям, которым отказали в получении убежища в Европе и которых должны вот-вот выслать на родину. Причем речь идет не только о Франции, где в последнее время участились случаи депортации мигрантов, но и, например, о Германии, занимавшей более сдержанную позицию в отношении приезжающих.

Журналист и эксперт по Чечне Елена Милашина называет ситуацию парадоксальной: несмотря на то, что многие европейские государства признают многочисленные нарушения прав человека в Чечне, они часто отказывают в убежище чеченцам, которые пытаются сбежать.

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Рамзан Кадыров не раз открыто высказывался на эту тему в эфире чеченского телевидения. В частности, обращаясь к уехавшим, он говорил: “Вы сами себе вредите. Лет через 10, когда вы поумнеете или родители скажут, пора ехать домой, или погонят с Европы, вам некуда будет деваться. Тогда мы спросим с вас за каждое сказанное вами слово. Я знаю все сайты, на которых тусуется европейская молодежь. "Фейсбук", "Инстаграм", любой... каждое слово, написанное и сказанное там, мы берем на учет”.

Особый размах

Freedom House не только документирует случаи преследования, но и пытается объяснить, какими инструментами пользуются страны. Одним из самых распространенных методов, по мнению НКО, является давление на членов семьи. Чтобы заставить замолчать человека, живущего за границей, власти нередко угрожают его близким, оставшимся на родине. Также государство может пытаться контролировать передвижения человека, аннулируя его паспорт. В последние годы популярным инструментом становятся взломы личных аккаунтов, установка шпионского софта на персональные телефоны и ноутбуки, а также очерняющие информационные кампании в интернете. Последняя тактика хоть и не угрожает жизни и здоровью, но достаточно успешно работает, если нужно заставить человека замолчать.

Многие так называемые “транснациональные репрессии” предполагают сотрудничество двух государств, что нередко можно наблюдать при решении вопроса о депортации.

“Власти страны пребывания могут действовать, основываясь на официальных запросах от государства, которое является родиной человека. Но также бывает, что жертву незаконно перевозят в родную страну даже без подобия надлежащей правовой процедуры”, - говорится в докладе.

“Предотвращение транснациональных репрессий потребует изучения способов, при помощи которых одно государство манипулируют миграционными системами другой страны. Поскольку миграционные системы демократических стран все больше заботятся о национальной безопасности, авторитарные государства видят в этом возможность контролировать ситуацию за пределами своих границ. Например, они могут обвинить уехавшего человека в терроризме”, - поясняет Нейт Шенккан, директор по стратегическим исследованиям Freedom House.

Шенккан называет страны, которые в первую очередь используют подобные методы, - это Китай, Руанда, Саудовская Аравия, Иран, Турция, а также Россия. “Эти страны выделяются размахом и жестокостью своих кампаний”, - считает он.