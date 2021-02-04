Уровень одобрения Путина среди молодежи за год упал на 18%

Анастасия Голубева

Би-би-си

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

Рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина среди российской молодежи падает, в январе 2021 года он достиг минимального значения за всю историю наблюдений - деятельность президента не одобряют 46% россиян в возрасте 18-24 года. В январе 2020 года деятельность Путина не одобряли 30% молодых людей. Об этом свидетельствует опрос "Левада-центра".

Одобряет деятельность Путина 51% молодых респондентов, а в прошлом году одобрение среди молодежи составляло 69%. В 2018 году 80% молодежи одобряли деятельность президента.

Общий уровень одобрения Путина также немного снизился: в 2019 году деятельность президента одобряли 68% респондентов, в этом году это значение снизилось до 64%.

В целом рейтинг одобрения Путина, по данным "Левады", находится на том же уровне, что и в 2011-2013 годах, когда шли митинги за честные выборы и протесты против его переизбрания президентом.

Другой важный показатель - доверие к президенту - тоже постепенно снижается. В октябре 2020 года Путину доверяли 34% респондентов, а сейчас - 29%. Доверие к Алексею Навальному остается низким, но показывает рост - в 2019 году ему доверяли 3%, а в этом году - 5%.

"Снижающееся доверие к Путину - это эрозия его личного авторитета, она усугубляется последними событиями и расследованиями и отсутствием значимых решений, которые ассоциировались бы с президентом. Важно понимать, что то, что он долго находится у власти, вызывает негативные чувства, особенно у молодежи, но для уровня доверия нужна и актуальная повестка", - комментирует социолог "Левада-центра" Степан Гончаров.

Опрос "Левады" проводился в конце января после выхода расследования Навального и первых в этом году общероссийских митингов протеста. В России "Левада-центр" причислен к организациям, выполняющим функции иностранного агента.

Чем отличается одобрение от доверия?

Одобрение и доверие к президенту - это два разных показателя. Для измерения уровня одобрения респондентам задается закрытый вопрос: "Одобряете ли вы деятельность Путина?" Вопрос про доверие - открытый: респондентов просят назвать фамилии тех политиков, которым они доверяют.

"Когда мы спрашиваем про одобрение деятельности, мы имеем в виду некую оценку эффективности, насколько он находится на своем месте. А про доверие - это выбор между теми, кто действительно нравится респонденту, это человек, которому он в наибольшей степени готов верить", - поясняет социолог "Левада-центра" Степан Гончаров.

Поляризуется ли общество?

Согласно опросу "Левады", 49% россиян считают, что дела в стране идут в правильном направлении. 40% респондентов, наоборот, считают, что Россия идет неверным путем. Примерной такой же разброс мнений сохраняется с 2018 года, с момента проведения пенсионной реформы.

"Разница в оценках тех, кто одобряет положение дел в стране, и тех, кто не одобряет, усиливается. Некая полярность общества может нарастать", - говорит Гончаров.

По его словам, степень одобрения Путина и оценка положения дел в стране - это взаимосвязанные величины. Однако есть и часть тех, кто одобряет Путина, но считает, что страна движется в неправильном направлении. При этом те, кто не одобряют деятельность Путина, с большей вероятностью не будут одобрять и положение дел в стране, говорит Гончаров.

Молодежь - самая большая часть из тех, кто не одобряет положение дел в России. Согласно опросу "Левады", 48% молодых респондентов недовольны тем, куда движется страна. Отмечается, что основном источник новостей для этой возрастной группы - это интернет-издания и социальные сети. В то же время возрастная группа 40+ узнает новости от друзей или по телевидению, и именно это группа лидирует по рейтингу одобрения Путина.

Молодежь на протестах

С 2017 года отмечается заметный интерес российской молодежи к протестной деятельности. В начале марта того года Алексей Навальный выпустил расследование о недвижимости занимавшего тогда пост премьера Дмитрия Медведева, после чего по России прокатилась волна антикоррупционных митингов.

Митинги этого года также активно обсуждались в молодежной среде и популярной социальной сети "ТикТок". Перед протестными акциями 23 января школьники выкладывали в сеть видео о том, как они снимают портрет Путина со стен у себя в классах и вешают вместо него портрет Навального.

После того как призывы пойти на митинги стали широко обсуждаться, руководство университетов и школ принялось отговаривать своих учеников от участия в протестных акциях. В "ТикТоке" также появилось множество постов о том, почему молодым людям не следует ходить на митинг. Некоторые блогеры рассказывали, что им предлагали снять такие видео за деньги.