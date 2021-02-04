США вернулись к обсуждению санкций против российских чиновников. Что прогнозируют экономисты?

Автор фото, BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images Подпись к фото, Сенатор Рубио стал одним из авторов законопроекта о санкциях

Группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий внесла законопроект о персональных санкциях в отношении российских граждан в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Это первый санкционный законопроект, который был предложен после массовых протестов в России. Сенаторы предлагают персональные санкции - это вряд ли нанесет удар по российской экономике или рублю.

Это повторное внесение законопроекта, предложенного в сентябре 2020 года, сообщает пресс-служба сенатора Марко Рубио. В нем не указаны конкретные лица, в отношении которых могут быть введены санкции. Ограничительные меры могут включать запрет на въезд и заморозку активов в США, если таковые будут найдены.

Документ требует от администрации США предоставить сенаторам информацию о причастных к отравлению Навального российских чиновниках и других лицах, действовавших по распоряжению властей. Белый дом должен определить, нарушили ли власти России законы о запрете использования химического и биологического оружия.

Также администрация в течение 180 дней со дня утверждения проекта должна передать законодателям данные, связанные с убийством оппозиционера Бориса Немцова в феврале 2015 года.

Большинство экономистов ждут в связи с отравлением Алексея Навального и его делом именно персональных санкций. Такие ограничения вряд ли ударят по российской экономике в целом.

Как отмечало Fitch 20 января, после прихода к власти президента Байдена риск санкций для России остается высоким. Однако вряд ли какие-то санкции будут введены немедленно, считают аналитики агентства.

"Мы полагаем, что администрация Байдена улучшит согласованность санкционной политики между Белым домом и Конгрессом и, возможно, будет стремиться применять более направленный и поступательный подход к ее реализации, чтобы способствовать осуществлению более долгосрочных политических задач", - пишет Fitch.

Как повлияют санкции на рубль?

Российский фондовый рынок 4 февраля открылся небольшим ростом, а рубль немного укрепился. Это происходит на фоне укрепления цен на нефть, которые в четверг превышали 59 долларов за баррель - это максимум с февраля 2020 года. Судя по реакции рынков, инвесторы пока не ожидают серьезных санкций в отношении России.

Fitch "не считает вероятными" санкции в отношении российского суверенного долга. "Наш базовый сценарий также не включает санкции, которые бы не давали российским банкам осуществлять операции в долларах США, ввиду потенциального побочного влияния на глобальные сырьевые и финансовые рынки", - отмечает агентство.

По мнению экспертов, персональные санкции вряд ли существенно повлияют на экономическую ситуацию в России.

Ситуация вокруг Навального поддерживает опасения рынка, но конкретных ожиданий у инвесторов нет, комментировала ранее Би-би-си главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Сами по себе персональные санкции для рынка в целом или для курса рубля не могут прямо выступать триггерами. Рынку важен вопрос: может ли отдельная ситуация, как, например, ситуация вокруг Навального, привести к появлению системного риска для всей экономики", - говорила она.

Санкционная тема для России не нова, добавляет главный экономист БКС Владимир Тихомиров: "Я думаю, что инвесторы не ожидают введения каких-то очень жестких санкций против России. Возможно, это будут больше санкции политические - вроде расширения списка нежелательных лиц".

Кроме того, на настроения инвесторов влияет риск российского ответа на западные санкции, отмечает Орлова. "Санкции создают общий фон: экономика страны становится более закрытой, приходит меньше капитала на рынки. Напрямую это очень сложно связать с конкретной конфигурацией конкретного санкционного действия. Но общее следствие санкционного давления в глазах рынков негативно. Может быть, в глазах отдельных сегментов экономики оно позитивно: они становятся более закрытыми и защищенными от конкуренции", - говорит экономист.