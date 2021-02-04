"Второй шанс в жизни". Врачи в США впервые успешно провели пересадку лица и рук

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Врачи в Нью-Йорке провели первую в мире успешную операцию по пересадке лица и кистей обеих рук. В августе прошлого года 22-летний Джо Димео провел в операционной 23 часа, с ним работала большая команда из 140 медиков.

В 2018 году Димео возвращался домой после ночной смены и заснул за рулем, его автомобиль попал в аварию и загорелся. В результате американец получил ожоги третьей степени, поразившие почти 80% его тела. Ему ампутировали кончики пальцев, он потерял губы и веки.

Джо провел четыре месяца в ожоговом отделении - часть этого времени он находился в искусственной коме. Димео перенес более 20 пластических операций, но моторику рук и лица полностью восстановить так и не удалось.

В 2019 году пациента направили в академический медицинский центр NYU Langone в Нью-Йорке, где год спустя он перенес операцию по трансплантации рук и лица.

"Такие подарки бывают только один раз в жизни, - сказал Джо. - Надеюсь, что семье [донора] будет немного легче, если они будут знать, что его часть продолжает жить во мне. Я и мои родители очень благодарны тому, что мне дали этот второй шанс".

"Наша операция должна была не только улучшить то, как он выглядит. Мы хотели, чтобы у него все работало идеально, особенно руки", - рассказал директор программы по пересадке лица Эдуардо Родригес.

После операции Джо Димео провел 45 дней в отделении интенсивной терапии и еще около двух месяцев в больнице. Там ему пришлось заново учиться открывать веки и пользоваться своими новыми руками. Сейчас он уже может самостоятельно тренироваться и выполнять повседневные задачи, такие как приготовление завтрака.

Первая удача

Доктор Родригес говорит, что Джо Димео, который каждый день занимается физиотерапией около пяти часов, - "самый целеустремленный пациент" из всех, с кем ему приходилось иметь дело. "Он хочет заниматься спортом, он обожает гольф, хочет снова начать играть. Меня всегда поражает, какой большой вес он способен поднять и какая у него большая сила сжатия", - добавляет врач.

Это первая операция, когда врачам удалось успешно пересадить лицо и обе кисти. В прошлом медики дважды предпринимали подобные попытки, но они обе закончились неудачно. Один пациент скончался из-за возникших осложнений, другому пришлось ампутировать новые руки, поскольку они не прижились.