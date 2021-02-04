"Под контролем компартии". У китайского телеканала CGTN забрали лицензию на вещание в Британии

Автор фото, Xinhua / Alamy Stock Photo Подпись к фото, Китайские власти перезапустили международный телеканал в конце 2016 года

Китайский англоязычный телеканал China Global Television Network (CGTN) лишился лицензии на вещание в Великобритании. Британское агентство, контролирующее работу телевизионных и радиовещателей Ofcom, заявило, что канал находится под контролем Коммунистической партии Китая, что не отвечает требованиям закона о редакционной независимости.

CGTN - международный новостной канал, вещающий на английском языке. В Британии он был доступен в некоторых кабельных сетях, а также на спутниковой платформе Freesat, которой можно пользоваться без абонентской платы после покупки специальной приставки.

Согласно британским законам, обладатель лицензии на вещание должен иметь возможность самостоятельно определять редакционную политику и не находиться в подчинении у каких-либо политических органов.

"Проведенным нами расследованием установлено, что компания Star China Media Limited (SCML), являющаяся держателем лицензии на вещание службы CGTN, не несет редакционной ответственности за содержание передач, что не соответствует требованиям законодательства", - сказано в заявлении Ofcom.

Британский регулятор считает, что CGTN фактически является структурным подразделением Центрального телевидения КНР. Юридическое лицо под названием China Global Television Network Corporation, на которое китайская сторона предлагала переоформить лицензию, фактически контролируется Компартией Китая и, следовательно, не может быть законным держателем вещательной лицензии, утверждает Ofcom.

"Мы дали CGTN достаточно времени, чтобы привести ситуацию в соответствие с правилами. После тщательного рассмотрения, взвесив все факты, так же как права вещателя и аудитории на свободу информации, мы сочли целесообразным отозвать у CGTN лицензию на вещание в Соединенном Королевстве", - отмечает британский регулятор.

Проверка в отношении CGTN велась с прошлого года.

Ответные шаги

МИД КНР выразил протест против "создания препятствий для нормальной работы китайских СМИ в Британии".

Автор фото, CGTN

В тот же день министерство вынесло "строгое представление" Би-би-си в связи с освещением пандемии Covid-19 и потребовало публичного извинения. Би-би-си в своих материалах "увязывала пандемию с политикой" и "пересказывала теории о том, что Китай якобы пытался ее скрыть", заявила представитель МИД.

В ответ на просьбу агентства Рейтер представители Би-би-си пока не комментировали ситуацию, однако британская вещательная корпорация всегда настаивала, что ее журналисты рассказывают о событиях точно и беспристрастно.

В 2020 году Ofcom начал проверку в отношении CGTN в связи с утверждениями, что канал односторонне освещал акции протеста в Гонконге. Нынешнее решение об отзыве лицензии не имеет отношения к тому делу, заявили в Ofcom.

В США, где законодательство отличается от британского, канал CGTN продолжает вещание беспрепятственно. Но вместе с еще шестью китайскими СМИ он официально признан государственным, а не независимым.

С сентября 2010 года CGTN вещает в России на русском языке под названием "CCTV-Русский".

Ofcom и Россия

В последние годы британский регулятор рассматривал десять обвинений в предвзятости и необъективности против российского телеканала Russia Today (ныне RT) и по одному - в отношении каналов "Рен-ТВ" и "НТВ-Мир", Дела касались, в частности, конфликтов на востоке Украины и в Сирии и истории Второй мировой войны.