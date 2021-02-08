Елизавета II не блокировала закон, раскрывающий ее благосостояние, заявил Букингемский дворец

Автор фото, PA Media

Представители Елизаветы II назвали "попросту не соответствующими действительности" сообщения журналистов, что королева якобы пыталась помешать принятию законопроекта, который вынудил бы ее раскрыть размеры своего состояния.

Речь идет о событиях 1973 года, когда консервативное правительство Эдварда Хита подготовило закон, запрещавший инвесторам тайно приобретать акции. Его принятие могло бы заставить королеву обнародовать данные о ее частных вложениях, в том числе о принадлежащих ей долях в частных компаниях и их стоимости.

В воскресенье газета Guardian опубликовала расследование, основанное на документах из Национального архива Великобритании. Журналисты утверждают, что Елизавета II ознакомилась с законопроектом в рамках процедуры предоставления "королевского согласия" и поручила своим юристам связаться с правительством, чтобы изложить ему свои возражения.

В результате в законе была предусмотрена норма, согласно которой кабинет может делать исключения для определенных инвесторов и держать их вложения в тайне. Таким образом королева как глава государства получала возможность не разглашать размеры своего состояния.

По сложившейся в Британии традиции, королевское согласие необходимо, если тот или иной закон затрагивает интересы монархии. Guardian делает вывод, что право предварительного ознакомления с законопроектами дает монарху уникальную возможность влиять на законодательство в своих интересах.

Однако Букингемский дворец заявил, что глава государства всегда дает "зеленый свет" законопроектам, предоставленным правительством. "Королевское согласие - это парламентская процедура, в которой роль суверена чисто формальная, - сказано в официальном заявлении представителей Елизаветы II. - Монарх дает его всегда, если об этом просит кабинет. Утверждение, будто суверен заблокировал принятие закона, попросту не соответствует действительности".

"Необходимость запросить королевское согласие определяется только парламентом - независимо от окружения монарха. Это делается в случаях, затрагивающих интересы Короны, в том числе личную собственность и интересы монарха. Согласие дается исключительно по совету министров, и все сопутствующие материалы публикуются", - добавил представитель.

Газета нашла "три страницы" правительственных служебных записок в Национальном архиве, когда изучала, как работает институт королевского согласия.

Королевское согласие отличается от королевской санкции - формальной процедуры подписания монархом всех принятых парламентом законов для их окончательного вступления в силу. В последний раз британский монарх [королева Анна] отказался предоставить принятому закону королевскую санкцию в 1707 году.

Богатства королевы

В мае 2020 года газета Sunday Times оценила личное состояние Елизаветы II в 350 млн фунтов, таким образом она заняла 372-ю строчку в списке самых богатых людей в Великобритании. Как пишет газета, по сравнению с 2019-м размеры королевского богатства сократились на 20 млн фунтов, что объясняется рыночным падением цен на принадлежащие ей инвестиции.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Букингемский дворец – один из символов Лондона. На этом фото – празднование Золотого юбилея правления Елизаветы II в 2002 году.

Вместе с тем, в 2017 году журнал Forbes писал со ссылкой на исследования компании Brand Financе, что общая стоимость британской королевской семьи составляет 88 млрд долларов. Правда, в данном случае оценивалось не только личное состояние монархов, но и их общий вклад в экономику, то есть принадлежащие британской монархии активы и ее стоимость как торговой марки.

"На их реальные активы, в том числе на Букингемский дворец, Королевскую коллекцию искусства, знаменитые королевские регалии и герцогство Ланкастерское и Корнуолльское, приходится 33 млрд долларов, - сказано в публикации. - Большая часть стоимости королевской семьи составляет ее торговая марка. Вклад семьи в развитие туризма, бизнес и даже моду... оценивается в 55 млрд долларов".