Коронавирус: в Британии попробуют совмещать вакцины, шизофрения повышает риск смерти

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Британское правительство решило провести эксперимент с прививками двумя видами вакцин, а первая партия российского препарата "Спутник-V" доставлена в Иран. Тем временем американские исследователи установили, что шизофрения резко повышает риск смерти при Covid-19.

С начала пандемии общее число заболевших Covid-19 в мире перевалило за 105 млн, более четверти из них приходится на США. Умерли 2,28 млн человек, выздоровели почти 80 млн, 106 тыс. сейчас находятся в критическом и тяжелом состоянии.

Список наиболее пострадавших стран не изменился: Россия в нем на пятом месте по числу заболевших (3,8 млн) и на шестом - по количеству летальных исходов (74 тыс.).

Новая методика

Британский министр по делам вакцинации Надим Захави выделил 7 млн фунтов на проведение эксперимента по использованию различных вакцин для первой и второй прививок от корнавируса.

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Сейчас в Соединенном Королевстве в основном используются два препарата: производства Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca. По действующей инструкции, пациент должен получить обе прививки какой-то одной из них.

Первоначальной целью опыта было обеспечить большую гибкость на случай затруднений с поставками того или иного препарата. Но теперь врачи говорят, что смешанная вакцинация может оказаться более эффективной и с медицинской точки зрения.

Профессор Оксфордского университета Мэтью Снейп сообщил Би-би-си, что по результатам опытов на животных при использовании разных вакцин вырабатывается больше антител.

Эксперимент на людях будет проводиться в Лондоне и еще шести городах с участием 800 добровольцев. Он продлится до лета, и до тех пор изменений в порядке массовой вакцинации не будет, заявил Надим Захави.

По словам Захави, массовая вакцинация в Британии уже приносит результат, и страна постепенно становится более безопасным местом с точки зрения распространения Covid-19.

К середине февраля число получивших первую инъекцию составит 15 млн человек, или почти четверть населения Британии. Будут полностью привиты граждане старше 70 лет, медики, социальные работники и другие группы риска.

Половина украинцев не хочет прививаться

Примерно половина 41-миллионного населения Украины пока не желают прививаться от Covid-19, напомнил в четверг премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Социологические исследования показывают готовность вакцинироваться немного менее половины украинцев, - сказал глава правительства. - Еще половина украинцев вакцинироваться не готова, это вопрос, конечно, коммуникации, разъяснительной работы, убеждения в том, что вакцины качественные, убеждения в том, что это нужно".

Между тем, в России доверие к вакцинации, судя по результатам опросов, примерно такое же. В декабре прошлого года ВЦИОМ сообщил, что прививку от коронавируса не хотят делать 52% россиян. Согласно данным другого опроса, на который ссылается РБК, в середине января вакцинироваться были готовы до 24% жителей.

Украина приступает к вакцинации позже большинства государств. В середине февраля сюда поступят первые 117 тыс. доз препарата Pfizer-BioNTech американского производства в рамках программы COVAX. В общей сложности Киев должен бесплатно получить от 8 до 16 млн доз вакцины.

Первая партия российской вакцины - в Иране

В четверг в Тегеран прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник-V". Иранские официальные СМИ сообщают, что самолетами иранской компании Mahan Airlines доставлено 500 тыс. доз препарата.

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Иран заключил контракт на покупку 5 млн доз российской вакцины, которые, согласно заявлениям чиновников, будут доставлены в страну до конца февраля.

Помимо российской вакцины, Иран покупает также партию препарата производства компании AstraZeneca.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее заявил в телеобращении, что вакцины из Британии и США использовать нельзя, поскольку они "совершенно не вызывают доверия". Несмотря на это, глава иранского минздрава Саид Намаки в среду сообщил, что правительство приобретет 4,2 млн вакцины AstraZeneca.

Смертность от Covid-19 связана с шизофренией?

Данные по 7350 пациентам, заболевшим Covid-19 в Нью-Йорке в прошлом году, показали, что те из них, кто параллельно страдал от шизофрении, умирали в 2,67 раза чаще. Таким образом, этот диагноз оказывается вторым по значению фактором риска при заражении коронавирусом после возраста, опережая ожирение и диабет.

"Наше исследование демонстрирует, что люди, больные шизофренией, исключительно уязвимы для последствий Covid-19", - говорит психиатр Кэтлин Ньюмани из Медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке.

Природа этого явления не ясна, как и механизмы возникновения и развития шизофрении. Часть специалистов связывают высокую смертность от Covid-19 с образом жизни и поведением этой категории больных.

В частности, они нередко испытывают предубеждение против врачей и вовремя не обращаются за медицинской помощью.

Дело против ковид-диссидента

Британская полиция арестовала и начала расследование в отношении 73-летнего Пирса Корбина, брата бывшего лидера Лейбористской партии Джереми Корбина и известного коронаскептика. Его обвиняют в нарушении общественного порядка и намеренной дезинформации.

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