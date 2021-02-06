На президентской авиабазе в США задержали постороннего

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Посторонний мужчина сумел проникнуть на американскую авиабазу, обслуживающую авиапарк президента и правительства США. Он забрался в транспортный самолет - и только после этого был задержан.

Инцидент произошел на авиабазе Эндрюз в штате Мэрилэнд. Мужчину задержали на борту транспортного самолета C-40, который входит в правительственный летный отряд.

По словам представителей ВВС США, мужчина не был вооружен. Нет никаких указаний на то, что он мог быть членом какой-либо экстремистской группировки.

После допроса на нарушителя составили протокол о незаконном проникновении на охраняемую территорию, а затем передали полиции. Сведений о личности нарушителя представители ВВС не приводят. Известно только, что у него уже были проблемы с законом.

ВВС США пообещали еще раз проверить, насколько надежно охраняется база. "Мы относимся к инциденту очень серьезно", - заявил командующий базой Рой Оберхаус.

Авиабаза Эндрюз расположена примерно в 24 километрах от Белого дома. ее часто используют президент и вице-президент США, а также высокопоставленные члены правительства. Вскоре после задержания на базе постороннего с нее улетел президент США Джо Байден.