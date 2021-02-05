Дайджест: оппозиция отменяет протесты, Кремль готовится завинчивать гайки

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Протесты отложены до весны

Фонд борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом) решил в ближайшие выходные не проводить митинги в поддержку Алексея Навального.

Как рассказал соратник Навального Леонид Волков в эфире передачи Navalny Live, в свете массовых задержаний, проходивших на недавних акциях, и последовавших арестов очередной митинг может привести к тому, что работа команды Навального будет парализована, а активность уличных протестов спадет.

В связи с этим в ближайшие несколько недель ФБК не будет проводить новых уличных акций: Волков пообещал возобновить их весной или летом.

"Волну протеста надо заканчивать на высокой точке. Если уйдем на спад, то это всех ужасно демотивирует и расстроит", - сказал он.

Вместо этого, по словам Волкова, команда оппозиционера совместно с Евросоюзом разрабатывает проект по поиску и изъятию зарубежного имущества российских чиновников, нажитого незаконным путем.

Кроме того, Волков отметил, что команда Навального возлагает большие надежды на осенние выборы в Госдуму. По замыслу ФБК, большую роль во время выборов должен сыграть проект "Умное голосование", разработанный и опробованный Навальным еще в 2018 году.

Навальный выступит в суде

В 10 утра в Бабушкинском суде Москвы будет слушаться дело по обвинению Алексея Навального в клевете на ветерана, заведенное летом 2020 года. Поводом послужил комментарий политика в "Твиттере" к видеоролику о поправках к Конституции.

Реального заключения эта часть статьи не предусматривает: возможен штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов. Закон по этому обвинению был ужесточен уже после того, как на оппозиционера завели дело. Навальный будет присутствовать на слушании лично.

За последними событиями вокруг возвращения в Россию Алексея Навального и выступлений в его защиту следите в нашей онлайн-трансляции.

Боррель рассчитывает увидеться с Навальным

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В пятницу и субботу в Москве глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с российскими правозащитниками.

Как ожидается, он потребует освободить из тюрьмы Алексея Навального. Проявить жесткость в этом вопросе потребовали европарламентарии. Москва отвергает все претензии внешнего мира по поводу репрессий в отношении Навального и других оппозиционеров, заявляя, что это - внутреннее дело России.

Боррель хочет встретиться с Алексеем Навальным, который до вступления в силу решения Симоновского суда Москвы о его отправке в колонию находится в СИЗО "Матросская тишина".

"Это будет важный пункт в повестке дня визита верховного представителя в Москву", - заявил его пресс-секретарь. Однако разрешения на эту встречу от российских властей пока не поступало.

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Джо Байден прочертил внешнеполитический курс

Президент США Джо Байден выступил с первой программной речью, посвященной внешней политике его администрации.

В своем выступлении он объявил, что дипломатия будет играть ключевую роль в проводимой им политике, восстанавливая альянсы и связи с дружественными государствами, которые "атрофировались" за время президентства Трампа.

"Америка вернулась, дипломатия вернулась, став центром нашей внешней политики, - сказал он. - Мы восстановим наши союзнические отношения, вновь наладим сотрудничество со всем миром".

В числе главных внешнеполитических проблем для США Байден назвал отношения с Россией и Китаем.

"Я предельно ясно объяснил президенту Путину, причем совсем не так, как это делал мой предшественник, что время, когда США не замечали агрессивных действий России, вмешательства в выборы, кибератак, покушений на ее собственных граждан, закончилось", - подчеркнул глава Белого дома.

Байден заявил, что Соединенные Штаты, их союзники и все международное сообщество считают арест Алексея Навального политически мотивированным, а неоправданно жесткие подавления протестных выступлений в России вызывают в Вашингтоне серьезные опасения.

"Навальный… пострадал из-за того, что привлекал внимание к коррупции, и поэтому он должен быть немедленно освобожден", - заявил Джо Байден.

Он также назвал Китай самым серьезным противником США, пообещав дать отпор экономическим преступлениям и нарушениям прав человека, совершаемым Пекином.

Ковид-отели распахивают двери для путешественников

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Британские граждане и резиденты Соединенного Королевства, возвращающиеся из стран с высокими показателями заражений коронавирусом, с 15 февраля будут проходить обязательный карантин в специально выделенных для этого гостиницах при аэропортах. Ежедневно отели будут предоставлять для этого более тысячи номеров для прибывающих пассажиров.

Путешественники будут обязаны провести в гостиничном номере 10 ночей. За пределы своего номера они смогут выходить лишь для того, чтобы размяться или покурить, и только в сопровождении охранников.

В так называемый красный список входят 33 страны с особенно тяжелой ситуацией с Covid-19, включая несколько стран Южной Америки и Африки, где были выявлены мутировавшие штаммы коронавируса. Платить за проживание люди будут сами - это обойдется в сумму примерно в 800 фунтов.

Трамп вышел из профсоюза, обругав его руководство

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Бывший президент США Дональд Трамп объявил, что выходит из профсоюза, объединяющего киноактеров и работников телевидения.

В середине января руководство профсоюза SAG-AFTRA (Гильдия киноактеров - Американская федерация работников телевидения и радио) официально сообщило, что собирается вызвать экс-главу Белого дома на слушания в дисциплинарном комитете. Причиной стали события в Вашингтоне 6 января, в результате которых погибли 6 человек, и многочисленные заявления бывшего президента, в которых он называл представителей прессы "врагами народа".

"Все это создало угрозы безопасности журналистов, многие из которых являются членами SAG-AFTRA", - говорится в заявлении организации.

Профсоюз актеров и работников телевидения и радио в США представляет интересы более 160 тыс. человек. Дисциплинарный комитет организации имеет право "вынести порицание" провинившимся членам, приговорить их к выплате штрафа или исключить из профсоюза.

Бывший президент, впрочем, не стал дожидаться дисциплинарных мер.

В письме, направленном Трампом в четверг руководству профсоюза, он заявил, что решил добровольно покинуть эту организацию, так как она ничего для него не сделала.

"Я не знаком с вашими работами, - написал он президенту профсоюза Гэбриэл Картерис. - Но я очень горд своими работами в таких фильмах, как "Один дома-2", "Образцовый самец", "Уолл-стрит: деньги не спят", и телевизионных шоу, включая "Принц из Беверли Хиллз", "Прямой эфир в субботу вечером", и, разумеется, в одном из самых успешных шоу за всю историю телевидения - "Подмастерье".

"Ваша же организация очень мало сделала для своих членов, а для меня и вовсе ничего, кроме сбора членских взносов и проталкивания опасных, совершенно неамериканских идей и практик, свидетельством чему огромный уровень безработицы и судебные иски от знаменитых актеров, которые даже записывали видео, задаваясь вопросом "Почему профсоюз за меня не борется?" - написал экс-президент.

В ответ руководство профсоюза выпустило предельно лаконичный пресс-релиз.

"Спасибо вам", - говорится в нем.

CNN, "Открытые медиа": умер омский врач, лечивший Навального

Умер Сергей Максимишин - заместитель главврача по анестезиологии и реанимации больницы скорой медицинской помощи №1 Омска, куда был доставлен Алексей Навальный после отравления. Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву, после чего пилоты экстренно посадили самолет в Омске. Врачу было 55 лет.

Пресс-секретарь минздрава Омской области Галина Назарова сказала "Открытым медиа", что Максимишин умер от сердечного приступа. "Человек болел, переживал за своих родственников, он похоронил родителей в этом году. Он умер на работе, в своей реанимации, в которой работал". По ее словам, Максимишина поместили в реанимацию, и он там умер.

Телекомпания Си-эн-эн связалась с соратником Навального Леонидом Волковым, который подтвердил, что Максимишин руководил лечением оппозиционера. "Сергей Максимишин возглавлял отделение, в котором лечили Алексея Навального, и руководил лечением - в частности отвечал за введение его в искусственную кому", - рассказал Волков телеканалу.

"Он знал больше кого-либо о состоянии Алексея, поэтому я не могу исключать, что он умер не своей смертью. Но система здравоохранения в России оставляет желать лучшего, поэтому врачи в его возрасте могут умирать скоропостижно. Сомневаюсь, что его смерть будут расследовать", - сказал оппозиционер Си-эн-эн.

NYT: Юлия Навальная - женщина, которая не хотела заниматься политикой

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Когда Алексей Навальный был отправлен отбывать срок в колонию, его супруга Юлия, сама того не желая, оказалась в центре внимания общественности. У нее появились почитатели, но при этом она стала мишенью кремлевской пропаганды, пишет New York Times.

В 2018 году российский генерал в гигантской зеленой военной фуражке, эффектно увешанный множеством военных медалей [глава Росгвардии Виктор Золотов - ред], записал видео, в котором открыто пригрозил "сделать из Навального хорошую сочную отбивную". Юлия тогда ответила на этот выпад, поскольку ее супруг находился под стражей, с типичным юмором семьи Навальных. В своем посте в "Инстаграме" она высмеяла его карикатурно большую фуражку, сказав, что он похож на генерала латиноамериканской хунты, отмечает издание.

Теперь, когда ее мужу присужден двухлетний тюремный срок - впервые столь длительный для Навального - многие оппозиционеры, и не только, гадают, не начнет ли Юлия, которую иногда называют первой леди оппозиции, принимать более активное участие в политике.

Навальная уже стала известной фигурой, что не совсем свойственно для жен российских политиков. У нее появились почитатели в России и за ее пределами. Она поддерживала своего мужа все то время, пока он шел к известности, прекрасно понимая все связанные с этим риски. При этом она стала объектом сексистских нападок со стороны государственных средств массовой информации, которые изображают ее человеком, во всем контролирующим своего супруга, отмечает NYT.

По мнению сооснователя сети взаимопомощи для женщин "Ты не одна" Алены Поповой, Юлия Навальная сейчас прекрасно вписывается в повестку дня страны. Попова считает, что ей следовало бы высказывать свое мнение еще более решительно.

"Она мать, жена заключенного, и в ней воплотилась история о женщине, которая не хотела заниматься политикой, пока ее не втянула туда прогнившая система", - цитирует ее издание.

В то же время британская Times обратила внимание на стартовавший в России флешмоб в поддержку Юлии Навальной, участники которого выкладывают в соцсети свои фотографии в красной одежде. Во время судебного заседания, по итогам которого ее супруга отправили в колонию, Навальная была в красном.

Первой солидарность проявила автор текстов о современной моде Катя Федорова, выложившая свое фото в красной одежде. Ее примеру последовали и другие пользователи, сопровождая публикации хэштегом #негрустивсебудетхорошо. Эту фразу сказал жене Навальный, прежде чем его увели конвоиры.

На момент подготовки этого дайджеста под этим хэштегом опубликовано уже почти 10 тыс. записей.

Рейтер: Кремль готов закручивать гайки, как в Беларуси и Венесуэле

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Кремль готов позволить правоохранителям в случае необходимости действовать еще более жестко против участников протестов, пишет Рейтер со ссылкой на два осведомленных источника.

"Это всего лишь разминка. Настоящие приключения обязательно начнутся позже. Сценарий, при котором реакция по всей стране будет становится более решительной, абсолютно реалистичен", - сказал один из источников новостного агентства.

Оба приближенные к Кремлю источника указали на соседнюю Беларусь, где президент Александр Лукашенко при поддержке Москвы усидел в своем кресле, несмотря на месяцы протестов.

Также они привели в пример Венесуэлу, где президент Николас Мадуро сумел удержаться во время серьезных волнений. Кремль, по словам источников, пришел к выводу, что он находится в более сильном положении, чем любой из этих двух режимов, и ему нечего бояться.

"Сценарий, опробованный в Беларуси, оказался эффективным. Они (Кремль) точно на колени не встанут. Лукашенко устоял. С Мадуро все в порядке. А то, что у нас происходит на наших улицах, очень отличается от того, что было у них", - сказал один из источников агентства.

Второй источник сказал, что социально-экономическая ситуация в России, которая, хотя и ухудшилась из-за пандемии, далеко не так удручающе плоха, как в Венесуэле, и что в России преобладает консервативное большинство, которое не хочет изменений, а это означает, что оппозиции будет крайне непросто чего-то добиться.

"Кремль почти не боится. На примере Беларуси видно, что репрессивные режимы обладают большими возможностями. Это справедливо и для Венесуэлы, где люди действительно голодают - у них нет зарплат, там ужасная безработица и преступность. В России этого нет. Поэтому у Кремля огромные ресурсы", - приводит Рейтер слова своего источника.

Sun: Путин боится участи Муаммара Каддафи

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Муаммар Каддафи был убит в ходе восстания в Ливии в 2011 году

Владимир Путин страшится, что его постигнет судьба ливийского диктатора Муаммара Каддафи, если в России начнется революция, рассказал таблоиду Sun историк Юрий Фельштинский. Он считает, что продолжающиеся в стране протесты убедили российского лидера, что необходимо жестко подавлять и убивать своих оппонентов.

Путин считает необходимым закручивать гайки, чтобы подавить инакомыслие и защитить свою позицию. Как пишет издание, ранее сообщалось, что на российского президента произвело большое впечатление видео жестокого убийства Каддафи разъяренной толпой в 2011 году. Путин полагает, что, если он когда-нибудь ослабит хватку, его ждет такой же неприглядный конец, приводит Sun слова Фельштинского.

"У него достаточно ума, чтобы понимать, что в условиях, когда действуют нормальные правила, его система правления не может существовать. Он не идеалист. Он знает, что не сможет выжить, если не будет продолжать угнетать. Путин извлек урок из недавних событий, который заключается в том, что он должен еще больше контролировать и еще больше подавлять. И это то, что мы увидим", - цитирует историка газета.

"Путин стал диктатором не потому, что был умен или харизматичен, а потому, что за ним стоит вся структура ФСБ. Даже если Путин завтра умрет, ничего кардинально не изменится, - считает он. - Но пока Путину нравится находиться у власти, и он не стремится уйти на пенсию".

"Никто не соревнуется с ним, и нет вооруженного движения, которое бы пыталось его свергнуть", - приводит слова Фельштинского газета.

Заключенные в лагерях для уйгуров рассказали об изнасилованиях

Подпись к фото, Турсунай Зиявудун - одна из десятков тысяч уйгурок, прошедших через китайские концлагеря, который китайские власти называют лагерями по перевоспитанию

Женщины-заключенные в китайских "лагерях перевоспитания" для мусульман-уйгуров систематически подвергались изнасилованиям и пыткам, выяснила Би-би-си в ходе собственного расследования. О том, что происходит в этих местах, можно узнать из свидетельств женщин, которым удалось вырваться.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер поговорил с врачами в Лондоне, чтобы выяснить, почему Британия закрылась на третий карантин и чем объясняется такое большое число умерших от Covid-19.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Не волна, а цунами": как Британия закрылась на третий локдаун и достигла 100 тыс. смертей