Навального снова привезли в суд. Обвиняют в клевете на ветерана

Автор фото, Moscow City Court

В Бабушкинском суде Москвы началось заседание по делу против политика Алексея Навального о клевете на ветерана.

Потерпевшим по делу проходит 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Он принимает участие в заседании по видеосвязи.

Навального доставили в суд из СИЗО "Матросская тишина", куда его поместили 18 января - на следующий день после возвращения из Германии.

Сторону обвинения представляет та же прокурор Екатерина Фролова, которая 2 февраля участвовала в заседании по замене политику условного срока на реальный. Тогда Симоновский суд Москвы решил, что Навальный должен отправиться в колонию на два года и восемь месяцев за нарушения условий испытательного срока по делу "Ив Роше".

"Не вижу ваших рук", - пошутил Навальный, начиная отвечать на дежурные вопросы судьи, с которых должно начинаться заседание. На вопрос, ознакомился ли он с материалами дела, политик ответил: "Вообще не видел".

"Откуда оно у меня может быть в камере? С августа месяца у меня было много дел, у меня не было времени и возможности знакомиться [с материалами]", - заявил Навальный и попросил полчаса на общение с адвокатами.

Затем он обратил внимание на то, что на ветерана Артеменко, который находится дома, надели защитную маску.

"Мне противно и невыносимо. Мало того, что этот несчастный человек находится в беспомощном состоянии. Вы его используете как куклу. Я ходатайствую, чтобы вы дали ему хотя бы лечь и снять маску", - заявил Навальный.

Представитель ветерана на это ответила, что Артеменко недавно перенес операцию и ему нужно находиться в горизонтальном положении.

Судья Акимова удовлетворила ходатайство Навального и разрешила ему поговорить со своими защитниками. На просьбу защиты удалить конвой и поговорить с Навальным наедине судья посоветовала им переписываться.

Дело о клевете на ветерана

В начале июня 2020 года телеканал RT выпустил ролик, на котором известные и малоизвестные люди агитировали за принятие поправок в Конституцию России. Вместе с дизайнером Артемием Лебедевым, фигуристкой Аделиной Сотниковой, актером Иваном Охлобыстиным и другими в нем снялся участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

Навальный перепостил это видео у себя в соцсетях и написал: "Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели".

Следственный комитет России посчитал, что таким образом Навальный распространил "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана" и возбудил против него уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ.

В августе после отравления Навального мировой судья судебного участка N320 по Бабушкинскому району приостановил производство по делу в связи с болезнью политика. 30 декабря производство по делу было возобновлено.

В конце декабря Госдума усилила ответственность за клевету, которую распространили в интернете. Теперь за это можно будет отправиться в колонию на срок до двух лет.