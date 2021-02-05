Компанию "Норникеля" оштрафовали на рекордные 146 млрд рублей за разлив нефти

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS

Арбитражный суд Красноярского края оштрафовал принадлежащую "Норникелю" Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК) на 146 млрд рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3.

Таким образом, суд частично удовлетворил иск Росприроднадзора, который требовал взыскать с НТЭК более 148 млрд рублей. Эта сумма в итоге была снижена на 2%.

После оглашения судебного акта стоимость акций "Норникеля" начала падать и теряла до 1,7%.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала решение суда "победой разума". По ее словам, штраф дочке "Норникеля" стал самым большим в истории России за ущерб экологии.

"Экология - дело каждого, я не скрываю улыбки. Мы победили или выиграли? Я не знаю, как правильно... Я надеюсь, что мы выиграли... Мы все показали, что экология - приоритет", - сказала она.

Генпрокуратура России заявила, что надзор за восстановлением экологической обстановки в районе Норильска после решения суда будет продолжен.

"Норникель" сообщил, что внимательно изучит постановление суда о компенсации ущерба после получения его полного текста.

Рассмотрение дела по существу началось 24 ноября. В качестве третьих лиц по делу выступают ГМК "Норникель" и министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Что произошло в Норильске?

Авария на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергокомпании, произошла 29 мая 2020 года. Из резервуара на территории ТЭЦ вытекло около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали на проезжую часть технологической дороги, в результате загорелся ехавший по ней автомобиль. Пожар потушили за два часа, никто не пострадал, однако разлившиеся горюче-смазочные материалы попали в местные реки Амбарная и Далдыкан, а также в их притоки.

6 июля Росприроднадзор сообщил, что в результате разлива топлива в Норильске природе был нанесен ущерб в размере почти 148 млрд рублей (2 млрд долларов). Ведомство направило НТЭК требования о добровольном возмещении ущерба.

На этом проблемы предприятия не закончились. 12 июля компания "Норильсктрансгаз" - "дочка" "Норникеля" - сообщила о разгерметизации трубопровода, по которому перекачивалось авиационное топливо. В результате инцидента около 44,5 тонн топлива, по данным МЧС, попали в озеро и ручей.

Серия инцидентов с разливом нефти привела к обрушению стоимости акций "Норникеля".

Уголовные дела

3 июня генпрокуратура возбудила первые уголовные дела и задержала начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина. Через несколько дней ему было предъявлено обвинение по ст. 246 УК РФ - "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".

10 июня были задержаны директор ТЭЦ Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. В "Норильском никеле" назвали задержание сотрудников предприятия неоправданно жесткой мерой.

Еще одной фигуранткой дела о халатности стала сотрудница отдела Ростехнадзора в Норильске Елена Новожилова: по данным следствия, она не проверила резервуар на ТЭЦ-3, из которого произошла утечка. В тот же день было возбуждено дело из-за сброса отходов Талнахской обогатительной фабрики в реку около Норильска, который произошел еще в 2017-2019 годах.

Недовольство действиями местных властей и топ-менеджмента "Норникеля" выражал президент Владимир Путин. 3 июня в ходе видеоконференции он строго отчитал красноярского губернатора Александра Усса и руководителя дочерней компании "Норникеля" Сергея Липина, а также предъявил претензии главе "Норникеля" Владимиру Потанину.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде от разлива топлива почти в 148 млрд рублей, однако осенью "Норникель" предложил снизить размер ущерба почти в семь раз, до 21 млрд рублей. Компания, в частности, указывала, что собрала больше половины разлитого топлива.