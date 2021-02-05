Российская оппозиция перенесла протесты на весну. На что она рассчитывает?

Анастасия Голубева, Пётр Козлов, Наталия Зотова

Би-би-си

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Акция в поддержку Навального в Москве 31 января

Соратники Навального решили отложить протесты до весны. Глава штаба Навального Леонид Волков объяснил, что новые протестные акции приведут к тому, что уличная активность спадет, а работа команды Навального будет парализована из-за задержаний и административных арестов активистов.

"Волну протеста надо заканчивать на высокой точке. Потому что, если мы дальше уйдем на спад, то это всех ужасно демотивирует и расстроит", - заявил Волков.

По его словам, сам Навальный просит своих сторонников сконцентрироваться на осенних выборах в Госдуму, то есть принять участие в "Умном голосовании".

Самого Навального его сторонники планируют вызволять из колонии с помощью санкций со стороны США и Европы. В ноябре Навальный призвал Евросоюз ввести персональные санкции против окружения Путина и крупных бизнесменов, а в конце января с аналогичным призывом к новому президенту США Джо Байдену обратились соратники оппозиционера.

Русская служба Би-би-си разбиралась, чем вызвано решение соратников Навального отложить протестные акции и на что рассчитывает оппозиция.

Волков "слил протест"?

"Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам уже за просто так", - так Волков объяснил решение отложить протесты.

Однако не все сторонники оппозиции согласились с решением Волкова. В соцсетях его обвинили в том, что он "сливает протест" и не продолжает бороться за освобождение Навального. Некоторые высказали мнение, что нужно продолжать протесты, несмотря на заявление Волкова.

Глава агентства RT Маргарита Симоньян заявила, что протест "слит" из-за "обескураживающе низкой явки". Телеведущий Владимир Соловьев также заявил, что оппозиционеры "сдулись".

С момента возвращения Навального в Россию в стране прошли две крупные оппозиционные акции - 23 и 31 января. По разным оценкам, 23 января по всей России на митинг вышли от 100 до 250 тысяч человек. Задержаны были более четырех тысяч человек. Митинг 31 января был менее многочисленным - "Открытые медиа" оценили его в 65-100 тысяч человек. Однако задержанных было больше - около шести тысяч по всей России.

Еще одна акция прошла в Москве и Петербурге 2 февраля сразу после изменения Алексею Навальному срока с условного на реальный. Протестующие - правда, их было меньше, чем на акциях в выходные - вышли в центр города и были жестко задержаны и избиты полицейскими. В Москве задержали больше тысячи человек.

В Москве, Петербурге и нескольких других городах на митингах полиция действовала особенно жестко по отношению к протестующим, например, применяла электрошокеры.

"Прелесть отказа в том, что каждый может приписать победу себе. Win-Win. Власть будет говорить: вон мы все купировали, всех построили. А оппозиция - мы просто грамотные, мы учли опыт Белоруссии, Хабаровска, сохраним и накопим силы до лучших времен", - считает политический эксперт Леонид Давыдов.

Политолог Глеб Павловский согласен с Волковым: "Удивляюсь, если что-то считал, что выступления будут каждую неделю продолжаться. Они очень быстро сошли бы на нет".

По его словам, это произошло бы из-за того, что у ФБК (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента) нет конкретной цели, которая могла бы консолидировать разные группы населения. "А что могло быть победой оппозиции сейчас? Ничто! Нет такого предмета, за который можно бороться с надеждой его получить", - размышляет политолог.

Дальнейшее продолжение протестов привело бы только к усилению репрессий, говорит политолог Григорий Голосов. Поэтому он считает, решение Волкова "разумным и полностью оправданным политическим контекстом". "Чтобы развертывать политическое давление, нужно, чтобы ситуация несколько успокоилась", - говорит политолог.

Однако социолог Константин Гаазе полагает, что у Волкова просто не было другого выбора. "ФБК физически находятся в состоянии разгрома. Поэтому ничего координировать и организовывать они сейчас в любом случае не могут", - скептичен Гаазе.

Автор фото, Dmitry Golubovich/TASS Подпись к фото, Любовь Соболь находится под домашним арестом по "санитарному делу"

"Если вопрос ставится так: "не сливает ли Волков протест", то а какие у него варианты есть, исходя из того, что Соболь под арестом, все под следствием, все оштрафованы?" - комментирует он.

Волков и другие соратники Навального поняли, что достигли предела своих мобилизационных возможностей, считает политический эксперт Виталий Иванов.

"Власть отвечает, как и положено, очень жестко, и если так пойдет дальше, то вся инфраструктура ФБК, штабов Навального будет уничтожена. В этой ситуации продолжать выводить людей - самоубийство", - говорит он.

Подействуют ли санкции?

Еще после разгона первой протестной акции 23 января министерства иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали к введению санкций против чиновников, ответственных за задержания на митингах. Президент Польши Анджей Дуда в интервью британской Financial Times заявил, что санкции - "единственный способ заставить [Россию] соблюдать международное право".

Действия российских силовиков осудили французские и немецкие политики, а также Госдеп США.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель в четверг, 4 февраля, прилетел в Москву, чтобы поговорить о Навальном с министром иностранных дел Лавровым и российскими правозащитниками.

Евродепутаты из крупнейшей фракции - Европейской народной партии - требуют, чтобы санкции были введены против российских олигархов и членов ближнего круга президента Путина, их ближайших родственников, против медиа-пропагандистов, а также против судей и силовиков, причастных к репрессиям в отношении оппозиционеров. Если Боррель не добьется никаких уступок от России, санкции должны быть введены, заявила их представитель Сандра Калниете.

Впрочем, решение о санкциях принимает не Европарламент, а Европейский совет, то есть саммит глав государств и правительств ЕС.

В тот же день, 4 февраля, группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий внесла законопроект о персональных санкциях в отношении российских граждан в связи с отравлением Навального. Конкретных фамилий в законопроекте нет, но законопроект обяжет предоставить сенаторам информацию о причастных к отравлению Навального российских чиновниках. Этим людям запретят въезд в США и заморозят их американские активы, если такие найдутся.

Прокремлевские журналисты и СМИ уже успели заявить, что призыв Навального ввести санкции против России - это государственная измена. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "санкционная риторика" стран Запада неприемлема. Он подчеркнул, что российские власти не собираются принимать во внимание заявление иностранных политиков о Навальном.

Политолог Павловский считает, что санкции могут быть эффективными только в одном вопросе - сохранении жизни Навального.

Голосов считает, что в Кремле все-таки опасаются возможных санкций: "Сейчас реакция властей на санкции совсем не такая, как в 2014 году. Все видят, что они наносят вред репутации Путина - как в кругу правящего класса, так и широких масс".

"Давить на Кремль в таких ситуациях бесполезно. Это много раз доказано", - напротив, считает прокремлевский политический эксперт Виталий Иванов.

"Поэтому любой политик, кто апеллирует к мировой закулисе, он, безусловно теряет в поддержке, - считает политический эксперт Леонид Давыдов. - Ведь те, кто вышел, они не обязательно фанаты Навального - им что-то не нравится. Они вышли за своё. В России сильна патриотическая нота: мы сами разберемся, кто прав и виноват - это внутреннее наше дело", - говорит он.

Что будет с ФБК и активистами?

Все это время государственные структуры пытались помешать проведению протестных акций. Школы и вузы отговаривали своих учеников посещать митинги, прокуратура предостерегала о несогласованности акций. Многих задержанных протестующих отправили отбывать административный арест, а известных сотрудников ФБК задержали за несколько дней до первого митинга 23 января.

Протесты также вылились в несколько уголовных дел. Самое громкое из них - "санитарное дело": организаторов акции в Москве и нескольких известных активистов обвинили в том, что из-за них были нарушены эпидемиологические нормы в столице.

Многих активистов также штрафовали или отправляли под арест якобы за призывы участвовать в митингах. Так, в спецприемник был отправлен главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, который репостнул шутку о том, что он похож на музыканта Дмитрия Спирина. На картинке этого поста была дата митинга в поддержку Навального.

Также Следственный комитет возбудил 20 уголовных дел о применении насилия против полиции в разных городах России. На самого Волкова завели дело о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям - по мнению СК, он призывал несовершеннолетних на незаконные акции.

ФБК уже функционировал без Навального и продолжит это делать, считает политолог Павловский. "Строго говоря, а зачем Навальный нужен физически каждый момент? Он что, генералиссимус, что ли? Он лидер движения, думаю, этого достаточно", - считает он.

Преследование Навального и других лидеров оппозиции не сильно помешает работе созданных им структур, уверен политолог Голосов, поскольку их основная опора - региональные штабы. "Сама организационная модель не подрывается такими репрессиями, она может работать автономно от государства и репрессивных действий. Эта структура пустила достаточно глубокие корни, выбытие одних активистов замещается прибытием другим", - считает он.

По мнению социолога Гаазе, власти сконцентрированы уже не столько на преследовании лидеров оппозиции, сколько на "перевоспитании" молодежи, которая активно участвует в протестах.

"Вся совокупность тактик в период с 23 января по 2 февраля - это одно большое воспитательное мероприятие для молодежи. Это сигнал другого порядка. Раньше это были сигналы несистемной оппозиции, Навальному, как политической силе. А сейчас - конкретным телам молодежи, которые выходят на митинги: "Вы будете сидеть, получать электрошокером. Вам нравится?" - рассуждает Гаазе.

Сработает ли "Умное голосование"?

Осенью 2021 года состоятся выборы в Государственную думу. Подготовку к ним уже начали и системные партии и оппозиция. В Госдуму собираются идти сотрудники ФБК Любовь Соболь и Иван Жданов.

Волков в своем обращении заявил, что для ФБК важно сконцентрироваться на этих выборах в том числе с помощью протестов и стратегии "Умного голосования" - когда окружение Навального предлагает своим сторонникам голосовать за кандидата, который с наибольшей вероятностью сможет победить кандидата от "Единой России".

Волков принял решение перенести митинги как раз для того, чтобы устранить угрозу для системы "Умного голосования", считает политолог Голосов: "Перспективы "Умного голосования" были бы подорваны, если бы власти в борьбе с митингами полностью ликвидировали инфраструктуру региональных штабов".

"Власти гораздо больше беспокоятся по поводу перспектив думских выборов, чем по поводу протестов. И заявление Волкова свидетельствует о том, что оппозиция это понимает. Поэтому свертывание протеста сейчас служит тому, чтобы наращивать давление в будущем", - полагает он.

Однако стратегию "Умного голосования" нужно модифицировать, считает политолог Павловский. "Сейчас ее нельзя автоматически в прежнем виде повторять - она не будет приносить того результата, что и раньше", - говорит политолог.

С ним согласен социолог Гаазе, который отмечает, что раньше "Умное голосование" поддерживало в основном кандидатов от КПРФ - из-за высокого рейтинга партии. "Все-таки "Умному голосованию" нужна какая-то укорененная в политической реальности системная основа. В случае 2019 года такой системой являлись коммунисты. А теперь лидер КПРФ говорит, что Навальный - берлинский шпион, а коммунисты на местах будут сотрудничать с Навальным, и ФБК будет агитировать за коммунистов? Пока не очень понятно, как это все будет работать", - сомневается Гаазе.

Политический эксперт Давыдов называет будущие выборы в Госдуму "битвой за легитимность".