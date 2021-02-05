Россия объявила о высылке дипломатов Швеции, Польши и Германии
Участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну, сообщил российский МИД.
Протестные акции в поддержку заключенного под стражу политика Алексея Навального прошли 23 и 31 января во многих городах России, еща одна стихийная акция протеста состоялась 2 февраля в Москве и Санкт-Петербурге.
Решение о высылке западных дипломатов было принято в тот день, когда в Россию для обсуждения вопроса о Навальном приехал глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель.
Евросоюз и Боррель требуют от российских властей немедленно освободить оппозиционера.
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