Россия объявила о высылке дипломатов Швеции, Польши и Германии

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Участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну, сообщил российский МИД.

Протестные акции в поддержку заключенного под стражу политика Алексея Навального прошли 23 и 31 января во многих городах России, еща одна стихийная акция протеста состоялась 2 февраля в Москве и Санкт-Петербурге.

Решение о высылке западных дипломатов было принято в тот день, когда в Россию для обсуждения вопроса о Навальном приехал глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель.

Евросоюз и Боррель требуют от российских властей немедленно освободить оппозиционера.

Заметка дополняется.