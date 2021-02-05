Научат родину любить. В школах Гонконга вводятся уроки национальной безопасности

Автор фото, Hong Kong Education Department Подпись к фото, О новом порядке обучения было объявлено в четверг

Власти Китая продолжают усиливать контроль над происходящим в Гонконге - теперь в центре их внимания оказались школы. На этой неделе гонконгских учеников, начиная с шести лет, обязали изучать новый закон о национальной безопасности и то, какие действия в нем признаны запрещенными.

По новым правилам учителя также должны будут следить за поведением детей и сообщать о всех проявлениях поддержки движения в защиту демократии.

Закон о национальной безопасности был принят в Гонконге в июне прошлого года. Как утверждают в Пекине, он был необходим для сдерживания продемократического протестного движения в Гонконге, в которое были вовлечены и тысячи детей.

В четверг отдел образования Гонконга издал новые директивы и выпустил анимационный видеоролик, объясняющий детям суть закона о национальной безопасности. По этому закону сепаратизм, подрывная деятельность и сговор с представителями иностранных держав признаются уголовным преступлением и караются тюремным сроком.

В видеоролике совенок и два школьника рассказывают, что новый закон призван способствовать непрерывному развитию и долгосрочному процветанию Гонконга. "Мы все знаем, что Гонконг - это неотъемлемая часть нашей страны", - внушается школьникам.

Учеников младших классов будут также учить национальному гимну и рассазывать, как Народно-освободительная армия Китая защищает Гонког. А старшеклассникам объяснят, на какие вопросы права и свободы жителей анклава не распространяются.

Изучение закона о национальной безопасности будет также включено в ряд других предметов, таких как география и биология.

От школ требуется, чтобы они не давали ученикам и учителям распевать определенные песни протеста, поскольку в прошлом году именно таким образом они в знак недовольства политикой Пекина заглушали исполнение национального гимна Китая.

Из школьных библиотек будут изъяты любые книги, так или иначе подрывающие закон о национальной безопасности.

Вице-президент профсоюза учителей Гонконга Тин Фэн Чак раскритиковал новые правила как чересчур детализированные. "Власти по сути не доверяют школам, и новые меры разрушат отношения между преподавателями и учениками", - заявил он в интервью газете Financial Times.

Зачем понадобился закон о национальной безопасности Гонконга?

После того, как Британия вернула Гонконг Китаю в 1997 году, регион сохранял высокую степень автономии. У жителей был куда более высокий уровень свободы слова и СМИ, нежели в материковом Китае.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, До недавнего времени в Гонконге открыто проходили демонстрации в поддержку демократии. Это акция, которая состоялась в конце 2019 года.

Однако по новому закону сепаратизм, подрывная деятельность и сговор с представителями иностранных держав считаются уголовным преступлением и караются тюремным сроком вплоть до пожизненного заключения.

Этот закон может быть применен - и уже применяется - для наказания участников протестного движения и ограничения автономии Гонконга. Закон также дает Пекину право как никогда глубоко вмешиваться в жизнь этой бывшей британской колонии.