Умер актер Кристофер Пламмер, снимавшийся у Ридли Скотта и Сергея Бондарчука
Канадский актер Кристофер Пламмер, сыгравший одну из главных ролей в знаменитом фильме "Звуки музыки" и снявшийся в "Ватерлоо" Сергея Бондарчука, скончался на 92-м году жизни.
Пламмер больше всего известен как исполнитель роли капитана фон Траппа в "Звуках музыки". В 2012 году он получил "Оскара" за роль второго плана в фильме "Начинающие", а в 2018-м был номинирован на премию за роль в фильме "Все деньги мира".
Во "Всех деньгах мира" он сыграл миллиардера Пола Гетти, заменив Кевина Спейси после того, как авторы решили вырезать все сцены с участием Спейси из-за обвинений в домогательствах.
Пламмер также снимался в фильмах "Игры разума", "Воображариум доктора Парнаса" и "Девушка с татуировкой дракона".
Пламмер умер в своем доме в штате Коннектикут, рядом с ним была его супруга Элейн Тейлор.
Менеджер актера Лу Питт, проработавший с ним 46 лет, вспоминает Пламмера как "выдающегося человека, который глубоко любил и уважал свою профессию".
"Он был национальным достоянием и гордился своими канадскими корнями, - сказал Питт. - Своим искусством и своей человечностью он тронул наши сердца".
"Он всегда будет с нами", - резюмировал Питт.
Американская киноакадемия и Британская академия кино и телеискусств выразили соболезнования в связи со смертью актера.
Карьера Пламмера была разнообразной - он играл в бродвейских мюзиклах и с Королевской шекспировской труппой, снимался на телевидении и в кино.
Зрителям на Западе он больше всего запомнился в фильме "Звуки музыки" - адаптации мюзикла Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна, в котором сыграл с Джули Эндрюс.
Отношение самого Пламмера к фильму, видимо, было сложным: в интервью он несколько раз называл его "Звуками мукуса" (Sound of Mucus).
Работу с Эндрюс он описывал так: "Тебе будто дают по голове огромной открыткой к Дню святого Валентина. Каждый день". Впрочем, Эндрюс и Пламмер дружили.
В конце концов он, видимо, полюбил и сам фильм: в мемуарах в 2008 году Пламмер называет его "теплым, трогательным, радостным и абсолютно вневременным".
Пламмер родился в 1929 году в Торонто и вырос в Монреале.
Он был единственным ребенком в семье, в детстве учился играть на пианино, но в конце концов выбрал карьеру актера. В карьере профессионального пианиста, по его словам, было "слишком много одиночества и усердной работы".
Пламмер дебютировал на сцене в 1954 году в нью-йоркской постановке "The Starcross Story", но пьесу сыграли всего один раз.
Кинодебютом Пламмера был фильм 1958 года "Очарованная сценой" Сидни Люмета. В следующем году его номинировали на премию "Тони", но получил он ее только в 1974-м за роль Сирано де Бержерака.
В 1970-м на советские экраны вышла эпическая картина Сергея Бондарчука "Ватерлоо", в которой Пламмер сыграл герцога Артура Веллингтона.
В 2017 году, когда режиссер Ридли Скотт попросил Пламмера сыграть вырезанные сцены с Кевином Спейси в фильме "Все деньги мира", актер, по его воспоминаниям, отыграл их за день и получил номинации на "Оскар", премию БАФТА и "Золотой глобус".
"Что за человек. Что за талант. Что за жизнь. Всего два года назад мне повезло с ним работать. Мои соболезнования Элейн. По нему будут скучать", - сказал Скотт в интервью журналу Hollywood Reporter.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды