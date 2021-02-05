Умер актер Кристофер Пламмер, снимавшийся у Ридли Скотта и Сергея Бондарчука

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Канадский актер Кристофер Пламмер, сыгравший одну из главных ролей в знаменитом фильме "Звуки музыки" и снявшийся в "Ватерлоо" Сергея Бондарчука, скончался на 92-м году жизни.

Пламмер больше всего известен как исполнитель роли капитана фон Траппа в "Звуках музыки". В 2012 году он получил "Оскара" за роль второго плана в фильме "Начинающие", а в 2018-м был номинирован на премию за роль в фильме "Все деньги мира".

Во "Всех деньгах мира" он сыграл миллиардера Пола Гетти, заменив Кевина Спейси после того, как авторы решили вырезать все сцены с участием Спейси из-за обвинений в домогательствах.

Пламмер также снимался в фильмах "Игры разума", "Воображариум доктора Парнаса" и "Девушка с татуировкой дракона".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пламмер получил "Оскара" в 2012-м и был номинирован на премию в 2010-м и 2018-м

Пламмер умер в своем доме в штате Коннектикут, рядом с ним была его супруга Элейн Тейлор.

Менеджер актера Лу Питт, проработавший с ним 46 лет, вспоминает Пламмера как "выдающегося человека, который глубоко любил и уважал свою профессию".

"Он был национальным достоянием и гордился своими канадскими корнями, - сказал Питт. - Своим искусством и своей человечностью он тронул наши сердца".

"Он всегда будет с нами", - резюмировал Питт.

Американская киноакадемия и Британская академия кино и телеискусств выразили соболезнования в связи со смертью актера.

Карьера Пламмера была разнообразной - он играл в бродвейских мюзиклах и с Королевской шекспировской труппой, снимался на телевидении и в кино.

Зрителям на Западе он больше всего запомнился в фильме "Звуки музыки" - адаптации мюзикла Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна, в котором сыграл с Джули Эндрюс.

Отношение самого Пламмера к фильму, видимо, было сложным: в интервью он несколько раз называл его "Звуками мукуса" (Sound of Mucus).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Карьера Пламмера была разнообразной

Работу с Эндрюс он описывал так: "Тебе будто дают по голове огромной открыткой к Дню святого Валентина. Каждый день". Впрочем, Эндрюс и Пламмер дружили.

В конце концов он, видимо, полюбил и сам фильм: в мемуарах в 2008 году Пламмер называет его "теплым, трогательным, радостным и абсолютно вневременным".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пламмер и Джули Эндрюс

Пламмер родился в 1929 году в Торонто и вырос в Монреале.

Он был единственным ребенком в семье, в детстве учился играть на пианино, но в конце концов выбрал карьеру актера. В карьере профессионального пианиста, по его словам, было "слишком много одиночества и усердной работы".

Пламмер дебютировал на сцене в 1954 году в нью-йоркской постановке "The Starcross Story", но пьесу сыграли всего один раз.

Кинодебютом Пламмера был фильм 1958 года "Очарованная сценой" Сидни Люмета. В следующем году его номинировали на премию "Тони", но получил он ее только в 1974-м за роль Сирано де Бержерака.

В 1970-м на советские экраны вышла эпическая картина Сергея Бондарчука "Ватерлоо", в которой Пламмер сыграл герцога Артура Веллингтона.

Автор фото, Tristar Подпись к фото, Пламмер в фильме "Все деньги мира"

В 2017 году, когда режиссер Ридли Скотт попросил Пламмера сыграть вырезанные сцены с Кевином Спейси в фильме "Все деньги мира", актер, по его воспоминаниям, отыграл их за день и получил номинации на "Оскар", премию БАФТА и "Золотой глобус".