"Левада-центр": у 17% россиян, посмотревших фильм Навального, ухудшилось отношение к Путину

Автор фото, palace.navalny.com

17% россиян, посмотревших фильм Алексея Навального "Дворец для Путина" или слышавших о нем, заявили, что их отношение к президенту России Владимиру Путину ухудшилось, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра" (включен в список иностранных агентов). По подсчетам Би-би-си, это почти 17 млн россиян.

Фильм "Дворец для Путина" посмотрели 26% россиян, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра" (есть у Би-би-си). Еще 10% знакомы с его содержанием и 32% что-то слышали о нем, но не знают подробностей. Почти треть опрошенных (31%) заявили, что о фильме ничего не слышали.

При этом фильм практически не повлиял на отношение россиян к Путину, замечают социлоги. 77% россиян, видевших фильм или что-то слышавших о нем, не изменили своего отношения к президенту, еще 3% - улучшили его. Лишь у 17% опрошенных, знакомых с содержанием фильма, ухудшилось отношение к президенту. Если исходить из того, что население России - 146 млн человек, в числовом выражении количество тех, у кого отношение к Путину ухудшилось, может составлять почти 17 млн, подсчитала Би-би-си.

Треть (33%) тех, кто смотрел фильм или слышал о нем, уверены, что изложенное в фильме - неправда, 17% убеждены в правдивости фильма, 38% считают, что информация в фильме похожа на правду, но затруднились оценить достоверность обвинений.

При этом среди респондентов 18-24 лет более половины (59%) тех, кто считает изложенное в фильме похоже на правду, 23% уверены в правдивости. А вот среди пожилых респондентов ситуация другая - 49% опрошенных 55 лет и старше, смотревших фильм или слышавших о нем, считают изложенные в нем факты неправдой.

Среди пожилых опрошенных фильм смотрели только 23% респондентов, среди молодежи 18-24 лет - 37%. Из респондентов, для которых основной источник новостей - телевидение, фильм посмотрели только 19% участников опроса. Среди тех, для кого основной источник информации соцсети, - 36%, интернет-издания - 39%, телеграм-каналы - 61%.

Опрос проводился с 29 января по 2 февраля 2021 года. В нем приняли участие 1616 человек ввозрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.

"Дворец для Путина"

Фильм Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки" вышел 19 января. На момент написания этой новости у него было более 110 млн просмотров на YouTube.

В фильме рассказывается о дворце под Геленджиком на черноморском побережье, который, по утверждению Навального, принадлежит президенту Владимиру Путину и финансируется людьми из его окружения.

Навальный называет дворец самым большим частным домом в России - его площадь, по данным ФБК, составляет 17 691 кв. м., а территория всего дворцового комплекса - 68 га. Земли вокруг дворца находятся в ведении ФСБ и являются закрытой территорией.

В Кремле расследование Навального назвали "голословными утверждениями, чушью и компиляцией". Сам Путин заявил, что ни один из объектов, которые фигурируют в расследовании, не принадлежит и никогда не принадлежал ни ему, ни его семье.

В конце января бенефициаром комплекса под Геленджиком в интервью телеграм-каналу Mash назвался миллиардер Аркадий Ротенберг. Огромное количество комнат во дворце он объяснил тем, что собирается открыть там апарт-отель.