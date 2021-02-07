"Геноцид, который не должен быть забыт". Езиды в Ираке хоронят жертв джихадистов ИГ

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Община езидов на севере Ирак в субботу похоронила 104 жертв резни, устроенной боевиками "Исламского государства" (организация, запрещенная в России).

Езиды - национальное меньшинство, этнически родственное курдам, но сохраняющее древнюю доисламскую религию.

Наступление ИГ на север Ирака в 2014 году закончилось массовой резней езидов - мужчин убивали, а детей и женщин угоняли в плен и сексуальное рабство.

Жертвами оккупации Ирака джихадистами стали тысячи езидов. ООН признала эти события геноцидом.

Одной из жертв этого вторжения стала угнанная в плен в возрасте 21 года Надия Мурад. Она смогла сбежать после трех месяцев изнасилований и избиений.

Сейчас Мурад работает над тем, чтобы эти преступления и жертвы сексуального насилия во время войны не были забыты.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Нобелевскую премию мира присудили за борьбу с сексуальным насилием как инструментом войны

Эта деятельность принесла ей Нобелевскую премию мира, а также премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова, которую вручает Европарламент.

Опознание останков из могил езидов, оставленных на месте массовых убийств, продолжается.

На этой неделе опознанные тела 104 мужчин были преданы земле в деревне Кочо возле горы Синджар, священной для езидов.

Все они были убиты боевиками ИГ в 2014 году, говорит глава езидской группы по документации резни Хаири Али Ибрагим.

После захвата этой деревни джихадистами мужчинам был предложен выбор: принять ислам или умереть, - сообщали езидские активисты в эмиграции.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Похоронный обряд в деревне Кочо на севере Ирака

В четверг прощание с погибшими прошло у памятника неизвестному солдату в Багдаде. После этого их останки были перевезены в родную деревню.

На каждом гробе, завернутом в иракский флаг, была установлена фотография погибшего.

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"Это первый шаг в отдании памяти жертвам, но частью переходного правосудия должны стать компенсации другим жертвам, женщинам и детям, пережившим геноцид", - сказал езидский правозащитник Мирза Диннай.

Переходное правосудие - набор практик для примирения и восстановления справедливости в дополнение к традиционной судебной системе. Оно применяется в странах, переживших массовые нарушение права человека - самым известным является пример Южно-Африканской Республики после апартеида.

"Надеюсь, что мы можем сделать гораздо больше для защиты езидов, чтобы это не повторилось в будущем", - сказал Диннай.

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Религия езидов совмещает элементы древнеиранских верований и аспекты иудаизма, христианства, ислама и зороастризма.

В глазах боевиков ИГ, исповедующих радикальную версию суннитского ислама, они язычники, и это привело к массовым гонениям после захвата их земель джихадистами.

Из 550 тыс. езидов, проживавших в Ираке до 2014 года, около 360 тыс. покинули страну и стали беженцами.

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В немецком Франкфурте в апреле прошлого года на скамье подсудимых оказался 37-летний мужчина, которого прокуроры считают бывшим высокопоставленным боевиком ИГ.

Он обвиняется в геноциде, убийстве и торговле людьми - по версии обвинения, он угнал в рабство езидскую женщину и ее пятилетнюю дочь.