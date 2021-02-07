Власти Гаити: предотвращен переворот и покушение на президента
23 человека, в том числе судья Верховного суда, арестованы в воскресенье по обвинению в подготовке государственного переворота и покушения на президента Республики Гаити Жовенеля Моиза, сообщает агентство Франс пресс со ссылкой на министра юстиции Рокфеллера Винсента.
"Я благодарю главу службы безопасности моего дворца. Целью этих людей было покушение на мою жизнь, - заявил президент Моиз. - Этот план был предотвращен".
Гаити находится в политическом кризисе - власть и оппозиция спорят о том, сколько действующий президент может оставаться у власти.
Моиз настаивает, что по конституции его полномочия истекают через год, 7 февраля 2022 года. Оппозиция считает, что они истекают годом раньше, в воскресенье 7 февраля 2021 года.
Госдепартамент США поддержал Моиза в этом споре.
В пятницу представитель Госдепа Нед Прайс также заявил, что официальный Вашингтон призывает к проведению честных и прозрачных парламентских выборов в стране.
Моиз также планирует провести референдум о поправках в конституцию страны в апреле.
Ряд правозащитных организаций обратился к ООН с требованием не допустить проведения голосования и не поддерживать "антидемократические планы" Моиза.
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