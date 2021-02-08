Дайджест: Явлинский против Навального, вакцина AstraZeneca слабо защищает от штамма вируса в ЮАР

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Выходные без протестов

В эти выходные в российских городах не было акций протеста - штаб Алексея Навального к ним не призывал, объясняя это необходимостью сделать паузу и сменить тактику. Тем не менее, власти их явно ожидали: все выходные была перекрыта значительная часть центра Санкт-Петербурга, в Москве в воскресенье была перекрыта Манежная площадь, автозаки дежурили в некоторых местах недавних протестов.

Небольшое скопление сторонников Навального можно было наблюдать лишь поздно ночью на дальней окраине Петербурга - в поселке Металлострой. Именно там вышла на свободу глава петербургского штаба Навального Ирина Фатьянова. Она отбыла два административных срока в шесть и 10 суток в спецприемнике на Захарьевской улице в центре города, но незадолго до окончания второго срока ее отвезли в ОВД в Металлострое, куда якобы поступил "звонок" с жалобой на нее. Фатьянова считает, что оба срока ей присудили фактически за одно и то же.

В воскресенье на Алексея Навального обрушился бессменный лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский. В статье на своем сайте патриарх партии упрекает Навального в вождизме, популизме и национализме и намекает, что его расследования являются элементом войны компроматов между различными закулисными группировками в российской элите, а также разжигают социальную рознь в российском обществе.

Стоит вспомнить, что политическая карьера Навального начиналась в партии "Яблоко", откуда его исключили в 2007 году, официально за "националистическую деятельность". Сам он в интервью в 2012 году говорил, что настоящей причиной были его высказывания о необходимости отставки Явлинского.

Выступление Явлинского вызвало желчную и негодующую реакцию у многих российских либералов.

Проблема вакцины AstroZeneca

В ЮАР вечером в воскресенье была временно отложена вакцинация препаратом, созданным Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, после того как проведенное там исследование показало, что вакцина слабо защищает от местного варианта коронавируса. Клиническое испытание, пока не прошедшее процесс рецензирования, выявило, что две прививки AstraZeneca почти не спасали от заражения и последующих легких и даже средней тяжести симптомов. В компании говорят, что она может предотвращать тяжелые случаи

Оксфордская вакцина одобрена для применения во многих странах мира, правда, многие страны Европы на минувшей неделе разрешили ее к применению только для более молодых возрастных групп (до 55, 60 или 65 лет в зависимости от страны), указав, что данных о ее эффективности для более старших пациентов недостаточно.

Байден не станет сразу снимать санкции с Ирана

Президент США Джо Байден заявил, что не намерен снимать санкции с Ирана до тех пор, пока Тегеран не начнет соблюдать условия ядерной сделки. В 2015 году по договоренности с пятью постоянными членами ООН, а также Германией, Иран заморозил свою ядерную программу (направленную, как он уверяет, на сугубо мирные цели) в обмен на снятие международных и части американских санкций. Однако в 2018 году новая американская администрация Трампа вышла из соглашения и ввела новые санкции, после чего Тегеран заявил, что теперь он сможет возобновить обогащение урана. Сменившая Трампа администрация Байдена намерена вернуться в рамки соглашения, но Тегеран в качестве предварительного условия потребовал снятия всех экономических санкций.

Умер Джордж Шульц

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В США воскресенье стало известно о смерти американского государственного деятеля Джорджа Шульца. Ему было 100 лет, и за свою долгую жизнь он занимал высокие посты в нескольких республиканских администрациях, причем везде его деятельность имела далеко идущие последствия. При Рональде Рейгане с 1982 года Шульц занимал пост госсекретаря; он одним из первых в окружении президента поверил в искренность намерений Михаила Горбачева. Шульц лично участвовал в переговорах о разоружении, приближавших окончание холодной войны. Заключенный при нем Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) действовал до августа 2019 года.

Это наследие несколько заслонило другой важный эпизод в карьере Шульца: в администрации Ричарда Никсона с 1972 года он был министром финансов и принимал самое непосредственное участии в ликвидации системы фиксированных курсов между мировыми валютами. На Бреттон-Вудской конференции в 1944 году западные страны договорились привязать курсы своих валют к доллару, который, в свою очередь, конвертировался в золото по ставке 35 долларов за унцию. В 1971 году администрация Никсона в одностороннем порядке отказалась от этого фактического золотого стандарта, после чего курсы валют стали плавающими. С этой системой мы живем до сих пор.

Джордж Шульц был одним из немногих политических назначенцев Никсона, избегавших нарушать законы, обычаи и нормы американской политики: известно, например, что он, имея в своем подчинении налоговую службу, отказался устроить налоговые проверки оппонентам президента.

"Медиазона": как судили за скандирование лозунгов глухонемого

"Медиазона" рассказывает историю петербуржца Евгения Агафонова, которого в пятницу суд оштрафовал, как было записано в протоколе, которому суд, как обычно, поверил, за выкрикивание лозунгов и невыполнение требований полицейских во время несанкционированной акции в поддержку Навального 31 января. От сотен других эту историю отличает то, что Агафонов глухонемой. Суд это обстоятельство учел только в том смысле, что принял его свидетельство об инвалидности и назначил ему наказание ниже низшего предела - оштрафовал на 5000 рублей, тогда как обычно штрафы по этой статей начинаются от 10 тыс.

Впрочем, даже в тот конкретный день 31 января и в отдельно взятом Санкт-Петербурге Евгений Агафонов был не единственным задержанным слабослышащим - правозащитникам известен также случай Дмитрия Панасюка (по его административному делу суд решение еще не вынес).

"Безобразное дело, которое показывает всю проблематику российского правосудия. -возмущается адвокат Агафонова Сергей Локтев. - У нас пачками заходят эти административные дела. Они типовые, там стоят прочерки под фамилию, имя, отчество, дату рождения, места жительство и задержания и объяснение, остальное все один в один. То есть сотрудники пачками штампуют эти протоколы, пачками отвозят их в суд, [а суды] пачками штампуют постановления".

FT: дорога к репрессивному государству

Эксперт Московского центра Карнеги Татьяна Становая на сайте Financial Times (платный доступ) анализирует, почему Кремль столь агрессивно реагирует на деятельность Навального и уличные протесты тех, кто ему сочувствует.

"Еще в 2013 году, когда дело о мошенничестве против Навального дошло до суда, политической команде Кремля хватило ума признать, что длительный тюремный срок лишь сделает из него героя. Он отделался условным сроком", - напоминает Становая.

"А теперь время для игр закончилось. - продолжает она. - Хитроумные политтехнологи и мастера политических манипуляций, столь вольготно чувствовавшие себя в бутафорском мире российской политики, теперь не у дел. Антипутинская деятельность - это теперь вопрос государственной безопасности и относится к компетенции суровых людей, руководящих Федеральной службой безопасности".

"ФСБ не мыслит в терминах политической логики или данных опросов. Она действует так, как умеет, - средствами репрессий, уголовных дел, постановочных судов и угроз", - полагает политолог.

Социально-экономические проблемы России можно было бы решить, но Путину заниматься внутренними проблемами стало неинтересно, система закостенела и меняться не желает. Это создает потенциал для новых протестов, а система, вместо диалога, мутирует в "недвусмысленно репрессивное государство", прогнозирует Становая.

Автор фото, Columbia University

"Джиу-джитсу? Меня научат джиу-джитсу?!" - герой Киану Ривза недоверчиво смотрит на оператора. Тот лишь подмигивает в ответ, пробегает пальцами по клавишам - и лицо Избранного искажает гримаса невыносимой боли. Однако приступ оказывается недолгим: уже через пару секунд он с трудом отрывает голову от кресла и восхищенно выдыхает: "Я знаю кунг-фу!"

Знаменитая сцена из фильма "Матрица" может оказаться не так далека от реальности, как всем нам казалось еще каких-то 20 лет назад.

Американские ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке разработали технологию, позволяющую копировать информацию с любого цифрового носителя напрямую в ДНК, фактически превращая клетки живых организмов в миниатюрные устройства для записи и хранения данных.

Конечно, изучать таким образом боевые искусства в ближайшем будущем вряд ли станет возможным, но у новой технологии есть масса других возможных применений.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, 12 часов в автозаке и переполненные камеры. Что происходит в Сахарове

На последних акциях в поддержку Алексея Навального в Москве задержали тысячи людей. Из-за нехватки мест в спецприемниках их повезли в Центр временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово в Новой Москве.

В итоге в очереди на въезд стояли автозаки, в очереди в комнату передач - родственники и друзья задержаннных и арестованных.

Что происходит внутри и снаружи миграционной тюрьмы, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.