Активистку "Открытой России" Шевченко приговорили к условному сроку по делу о "нежелательной организации"

Активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко приговорили к четырем годам лишения свободы условно за участие в деятельности так называемой нежелательной организации. Приговор вынес Октябрьский суд Ростова-на-Дону, на прениях прокурор требовал для подсудимой пять лет колонии.

До суда Шевченко провела два года под домашним арестом. В своем последнем слове она назвала дела, возбужденные против нее, "грязной политической борьбой".

"Свое участие в российском общественном движении "Открытая Россия" я никогда не скрывала. Наоборот, с гордостью везде об этом говорила. Поскольку я выступаю за открытый диалог власти и общества, за открытые дебаты, а не за пинки из-под запотевшего забрала, за открытые отношения с другими странами, за открытые и честные правила бизнеса, за открытые и настоящие выборы, за открытые и честные новости в СМИ, - сказала Шевченко в своем последнем слове. - В чем моя вина в таком случае? Я просто хочу, чтобы мои дети и ваши дети жили в чистом красивом городе, в стране, где соблюдаются законы и права человека. В стране, где нет политических репрессий" (цитата по "МБХ медиа").

Закон, запрещающий деятельность на территории страны иностранных неправительственных организаций, которые российские власти причислили к нежелательным, Госдума приняла в 2015 году. Шевченко стала первой осужденной в России по статье о "нежелательных организациях", несмотря на то, что российская организация "Открытая Россия" таковой признана не была.

В четверг утром перед зданием суда собралось несколько десятков человек - журналисты и люди, пришедшие поддержать Шевченко. Среди них были московский муниципальный депутат Юлия Галямина, бывший фигурант "московского дела" Самариддин Раджабов, телеведущая Ксения Собчак, политтехнолог Марина Литвинович, а также руководство "Открытой России".

Территория вокруг суда была заполнена полицией. Пока не началось заседание, сотрудники ГИБДД в громкоговоритель убеждали собравшихся не загораживать проезжую часть. Вдали стояли омоновцы, возле здания районной администрации неподалеку был припаркован автозак.

По словам Галяминой, она в частном порядке с дочерью приехала поддержать Шевченко, но, по ее сведениям, в Ростов прибыли и другие муниципальные депутаты из разных городов России.

"Я приехала потому, что считаю солидарность политически активных женщин очень важной, - отметила Юлия Галямина в беседе с Би-би-си. - Мы не должны бросать друг друга в трудную минуту. Мы все надеемся, что Анастасия хотя бы останется на свободе. На оправдательный приговор рассчитывать с нашим несправедливым судом не приходится. Анастасия не совершила никаких преступлений, и это чистое политическое преследование".

Поддержать Шевченко пришел и педагог, "Учитель года 2020" Александр Рябчук, ставший известным после того, как его вынудили уволиться из школы за участие в митинге сторонников Алексея Навального. После увольнения Рябчук вдобавок провел пять суток в спецприемнике.

"Для меня этот процесс означает, что власть вообще не терпима к другой точке зрения, - рассказал он в интервью Би-би-си. - Кругом все враги. Идет усиление репрессивного давления на гражданское общество, а я себя ощущаю его частью. И мой долг как гражданина - поддержать соотечественницу и показать, что она не одна. Это очень важно - когда я сам находился в спецприемнике, мы было очень приятно получать передачи и приветы от знакомых и незнакомых людей".

"Настя, Настя! Все будет хорошо! Мы с тобой!" - кричали в толпе, когда Анастасия Шевченко прибыла в суд.

Журналистов долгое время пускали в здание суда по отдельности, это заняло больше получаса, многие успели замерзнуть. В итоге представителей прессы разделили на две группы - часть отправилась непосредственно в зал судебного заседания, а остальные - в соседнее помещение, наблюдать за процессом по видеоконференции.

Не повезло ни тем, ни другим - судья так тихо читала приговор, что звука не было слышно ни в микрофон, ни вживую. Всю первую часть заседания журналисты толпились у аудиоколонки, пытаясь разобрать хоть слово.

"Великобритания... вина доказана..." - доносилось из колонки.

"Приговор будет обвинительным!" - шепотом предполагали журналисты.

Тем временем сторонники Шевченко, оставшиеся на улице, собирали подписи за ее освобождение.

Пока журналисты пытались расслышать хотя бы слово из приговора, адвокат подсудимой Сергей Бадамшин комментировал процесс в своем телеграм-канале.

В числе письменных доказательств, приведенных судьей, он упомянул, в частности, "результаты осмотров изъятого с обысков у ростовских активистов и компьютерных экспертиз содержимого их техники".

"Осмотры CD от эшников… - перечислял Бадамшин. - Комплексная политологическая экспертиза (не спрашивайте)... И мое любимое традиционное: "выемка из "ВКонтакте". Шел 2021 год".

Также в числе доказательств суд привел экспертизы видеозаписей из спальни Шевченко, писал адвокат.

"Я записала детям видеоинструкции"

Во время перерыва в судебном заседании Шевченко не отходила от мамы и своих детей. Дети прижимались к ней, обнимали и периодически ныряли рукой в привезенный Юлией Галяминой пакет с мармеладом.

В беседе с Би-би-си Шевченко рассказала, что вместе с семьей она "продумывала разные варианты" развития событий в случае обвинительного приговора.

"Дети остаются с папой, с бабушкой, - объяснила она. - Я в колонии. Такой план. Я записала детям видеоинструкции, они знают, как и что дома делать. Как снимать показания счетчиков, как платить за коммунальные услуги, как включать духовку, стиральную машину. Все же на мне было, пока я два года сидела дома [под домашним арестом]. Еще дети записывали на аудио мой голос, пожелания "Спокойной ночи" и всякие остальные вещи.

Подпись к фото, Сумка, с которой Шевченко, пришла на оглашение приговора

К пребыванию в колонии Шевченко тоже подготовилась: консультировалась в переписке с политзаключенными, уже отбывающими сроки. Помимо вещей и предметов обихода Анастасия собрала с собой тетради, "чтобы делать разные записи", и книгу Михаила Зыгаря "Все свободны".

"Обязательно буду писать из колонии публицистические заметки. Мне кажется, это будет интересный опыт, но хотелось бы его избежать", - объяснила она. В случае оправдательного приговора Шевченко планировала вернуться в политику.

"Вы же слышали, что сказала судья о моей деятельности? Там были дебаты, согласованный митинг, семинар. Я не вижу никаких проблем вернуться к этой деятельности. Я ни разу не нарушила закон. Глупо отказываться от всех своих прав - на собрания, на объединения с другими гражданами, на свободу слова… Нет, я не собираюсь".

"Российская организация не может быть признана нежелательной"

Изначально "Открытая Россия" была организацией, созданной бывшим владельцем компании ЮКОС Михаилом Ходорковским, который после освобождения из колонии покинул Россию.

Две организации с таким названием, зарегистрированные в Британии и связанные с Ходорковским (Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement - Общественное сетевое движение "Открытая Россия"), были внесены российскими властями в список "нежелательных".

Однако нынешнее российское движение "Открытая Россия" после ликвидации в 2019 году одноименного российского общественного сетевого движения формально не имеет отношения к опальному экс-олигарху, поэтому запрещено не было.

Официальный представитель генпрокуратуры Александр Куренной в свое время заявлял, что признание "Открытой России" нежелательной организацией касается британской организации "Открытая Россия" и не отразится на работе [нового] российского движения с таким же названием. Несмотря на это, на активистов движения начали составлять административные протоколы по обвинению в осуществлении деятельности нежелательной организации.

В январе 2019 года, за пару месяцев до учреждения новой "Открытой России" (без участия Ходорковского), дошло и до уголовных дел - тогда у пяти ее активистов в Ростове, Казани и Ульяновске прошли обыски, а ростовской активистке, члену федерального совета движения Анастасии Шевченко было предъявлено обвинение и ее отправили под домашний арест.

"Уголовное дело от начала до конца сфабриковано. Никакой иностранной организации не существует, а российская организация не может быть признана нежелательной", - говорилось в заявлении федерального совета движения в связи с возбуждением дела против Шевченко.

17-летняя дочь Шевченко умерла в больнице, когда активистка находилась под следствием. Суд до последнего отказывал матери в свидании с дочерью, и лишь перед самой смертью следователь отпустил ее на два дня из-под ареста. После этого в нескольких городах России прошли акции "Марш материнского гнева". У Шевченко осталось еще двое детей.

Правозащитники предупреждали

Сторонники закона о "нежелательных организациях" говорят, что он необходим, чтобы предотвратить вмешательство извне в российские дела. Эта тема приобрела особую остроту для некоторых российских политиков в связи с вовлеченностью России в конфликт на Украине.

Критики Кремля указывают, что принятие такого закона направлено на подавление политической оппозиции в стране.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Реальный срок будет ударом для сына”: история активистки Анастасии Шевченко

Понятие "нежелательная организация" может интерпретироваться по-разному. Но в тексте закона делается упор на то, что такие организации представляют собой угрозу национальной безопасности.