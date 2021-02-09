Евродепутаты о России: хватит иллюзий, нужны жесткие санкции

Юри Вендик

Русская служба Би-би-си

Автор фото, EU Live TV Подпись к фото, Жозепу Боррелю сильно досталось за его визит в Москву: в глазах многих евродепутатов он стал воплощением "соглашательской" политики старой Европы в отношении Москвы

Поведение российских властей во время визита представителя ЕС Жозепа Борреля должно стать уроком для тех, кто до сих пор выступал за сотрудничество с Москвой, и ЕС должен ввести санкции против Путина и его окружения - об этом говорили почти все выступавшие во вторник в дебатах в Европейском парламенте.

Большинство евродепутатов резко критиковали главу внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля за то, что он, по их мнению, позволил министру иностранных дел России Сергею Лаврову и российским властям в целом уничижительно вести себя по отношению к Евросоюзу.

Однако и сам Боррель заявил, что у него и до визита не было иллюзий относительно курса Москвы, а итоги поездки позволили ему полностью убедиться, что официальная Россия не хочет сотрудничества с Европой и не желает быть демократическим правовым государством.

Из 46 депутатов Европарламента, выступавших во вторник в дебатах о России и визите Борреля, лишь четверо высказались в защиту Москвы, да и те в основном не оправдывали происходящее в России, а говорили о мнимых или реальных притеснениях оппозиции в странах Евросоюза и о том, что у ЕС, соответственно, нет морального права поучать других.

С резкой критикой Москвы выступили не только представители бывших стран соцлагеря, которых традиционно больше других волнует российская политика, но и депутаты из Франции, Германии, Португалии, Бельгии, Голландии, Австрии, Швеции, Финляндии и родной Боррелю Испании.

"Ваша поездка в Москву должна положить конец 20 годам иллюзий. 20 лет мы слышим из Парижа и Берлина и других мест одно и то же: нужно сотрудничать. Сотрудничать с этим преступным режимом - сказал евродепутат от Франции Рафаэль Глюксманн (здесь и далее в большинстве случаев - цитаты по синхронному переводу). - Путин не хочет сотрудничать! Он презирает нас за нашу слабость! Он бьет по больным местам - и мы должны бить по его больном месту: по его кошельку! Давайте заблокируем деньги олигархов, давайте, покажем силу!"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Вся история с отравлением и арестом Алексея Навального, по мнению многих европейских политиков, должна стать катализатором окончательного переосмысления политики ЕС в отношении России

По словам депутата от Германии Микаэля Галера, нынешнее российское руководство не хочет диалога, они противники ЕС и хотят его расколоть.

"Теперь ситуация предельно ясна. Хватит выдавать желаемое за действительное, хватит попыток умиротворения! - сказал Галер. - Каждый судья и прокурор, участвующий в политических процессах против оппозиции и мирных демонстрантов, должен знать, что он бронирует себе место в нашем санкционном списке".

"Ваш визит, господин Боррель, надеюсь, стал отрезвляющим уроком и для вас, и для нас, стран Евросоюза, для Берлина, для Парижа, для национальных правительств, по чьему поручению вы отправились в Россию. Теперь настало время делать выводы, - поддержал коллег "зеленый" из Германии Сергей Лагодинский. - Пора прекратить попытки хоть как-то сотрудничать с Путиным, изображать какую-то карикатуру на Герхарда Шрёдера, пора действовать активно в отношении России.

Лагодинский призвал парламентариев начать думать о санкциях и об остановке проекта "Северный поток".

"Мы не находимся в положении просителя в отношениях с Россией. Это России нужно, чтобы мы отменили санкции, - сказал бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. - Надеюсь, этот опыт помог вам лучше понять нас тут, в Центральной Европе, и я рассчитываю, что вы будете поддерживать санкции в отношении России".

"Нужен серьезный пакет санкций - или уступите место тому, кто это сделает!" - призвала Борреля Ассита Канко из Бельгии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Хватит политики умиротворения в отношении Путина, - призывает Микаэль Галер, депутат Европарламента из партии Ангелы Меркель - правящей в Германии партии ХДС

Сразу после визита в Москву 4-6 февраля к отставке испанского социалиста Борреля за его предполагаемое благодушие в отношении Москвы призвали несколько европейских политиков. Но в ходе дебатов прозвучал лишь один такой прямой призыв - из уст чешской "зеленой" Маркеты Григоровой.

Еще два депутата - Канко и Петер ван Дален из Нидерландов - высказались в духе "либо будьте решительны, либо уходите"

Из четырех депутатов, высказавшихся в защиту России, трое - Кларе Дали из немецкой Левой партии, ее земляк Гуннар Бек из правопопулистской "Альтернативы для Германии" и мятежный бывший глава правительства испанской Каталонии Карлес Пучдемон - говорили о неоправданных, с их точки зрения, преследованиях противников власти в странах ЕС.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Некоторые евродепутаты предлагали задуматься о санкциях в отношениях проекта "Северный поток 2"

Четвертый, известный "друг Москвы", француз Терри Мариани, сказал, что Россию постоянно обижают европейские институты и что Евросоюзу надо перестать представлять в отношениях с Россией интересы других стран, имея в виду США.

Жозеп Боррель в заключительном выступлении отверг большинство претензий в свой адрес, заверив, в частности, что он четко изложил Сергею Лаврову позицию Евросоюза: преследования Алексея Навального и участников мирных акций протеста незаконны и противоречат международным обязательствам России.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Боррель, по мнению его критиков, был слишком кроток с главой МИД России Сергеем Лавровым

Теперь, сказал Боррель, Еврокомиссия и Европейский совет должны всё четко и спокойно проанализировать и решить, как действовать дальше.

В понедельник этот вопрос обсуждался на видеовстрече послов стран ЕС, США, Канады и Великобритании в Брюсселе с соратниками Навального - Леонидом Волковым и Владимиром Ашурковым. Стороны не делали секрета из факта встречи, но не разглашают конкретное содержание беседы.

В январе, после ареста Алексея Навального по возвращении в Россию, живущий в Лондоне исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (признан в России "иностранным агентом") Владимир Ашурков опубликовал список из восьми человек, против которых, по мнению самого Навального, прежде всего нужно ввести санкции.

В список включены восемь человек, в том числе миллиардеры Роман Абрамович и Алишер Усманов и сыновья руководителей силовых структур - замглавы ВТБ Денис Бортников и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

15 октября в качестве реакции на отравление Навального Евросоюз и Британия одновременно, но по отдельности, ввели санкции против самого директора ФСБ Александра Бортникова, заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко и еще четырех высокопоставленных российских чиновников, а также против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ).

21 января Европарламент подавляющим большинством в 581 голос против 50 принял резолюцию о необходимости новых санкций против людей из российской верхушки.

Вопрос о санкциях в отношении россиян, ответственных за подавление оппозиции, 22 февраля обсудят министры иностранных дел стран Евросоюза.

Решение же о санкциях будет принимать, по всем прогнозам, саммит ЕС 25-26 марта - на этом саммите запланировано специальное заседание, посвященное политике в отношении России.

Пресса и политики в Европе часто для краткости говорят о "санкциях против России", но на деле речь всегда идет о персональных, а не общеэкономических санкциях.