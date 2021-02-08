Биткоин рекордно вырос после заявлений компании Илона Маска об инвестициях

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Стоимость биткоина установила новый исторический рекорд, преодолев отметку в 44 тыс. долларов. Это случилось после того, как компания Tesla Илона Маска пообещала инвестировать в криптовалюту 1,5 млрд долларов.

Как отмечается в сообщении Tesla, в 2021 году компания решила усовершенствовать свою инвестиционную политику и сделать ее более гибкой, чтобы увеличить доходность. В частности, она решила вложить часть средств в "альтернативные резервные активы".

"Таким образом, мы инвестировали в биткоин 1,5 млрд долларов в рамках этой политики. Более того, мы рассчитываем применять биткоин в качестве формы оплаты за наши продукты в ближайшем будущем в соответствии с определенными законами и с ограничениями, которые могут быть сняты в зависимости от практической реализации", - говорится в заявлении компании.

В конце декабря в течение двух недель криптовалюта подорожала на 9 тыс. долларов и впервые достигла отметки в 29 тыс. долларов.

Через месяц после этого - 29 января - биткоин всего за полчаса подорожал на 5 тыс. долларов после короткого твита Илона Маска, в котором он проявил интерес к криптовалюте. Тогда глава Tesla разместил в своем профиле хештег биткоина и написал: "Оглядываясь назад, мы понимаем, что это было неизбежно".

В тот день криптовалюта показала рекордный рост за один день торгов - на фоне предположений о том, что Маск может стать ее крупным инвестором. В прошлом году глава Tesla рассказывал, что его личный запас криптовалюты - 0,25 биткойна.

Предыдущий рекордный взлет биткоина был зафиксирован в декабре 2017 года, когда стоимость криптовалюты приближалась к отметке в 20 тысяч долларов. Тогда котировки резко выросли за несколько недель, но затем произошел обвал: к декабрю 2018 года криптовалюта подешевела в шесть раз до 3,2 тыс. долларов.

Ряд стран, включая Китай и Южную Корею, выступает за регулирование или даже запрет торговли криптовалютами, соцсеть Facebook обещала закрыть свой портал для их рекламы, а муфтий Египта даже издал фетву о том, чтобы мусульмане держались от биткоина подальше.

Однако на фоне ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса в 2020 году многие инвесторы начали проявляют возрастающий интерес к биткоину как к альтернативному финансовому инструменту для защиты своих средств от инфляции.

Например, в мае прошлого года миллиардер Пол Тюдор Джонс сообщил, что переложил в биткоин почти 2% своего портфеля, а инвестор Тайлер Винклвосс спрогнозировал рост стоимости биткоина до 500 тысяч долларов.

Платежные сервисы Square и PayPal, которыми пользуется около 300 млн человек, добавили в свои приложения возможность покупки криптовалют. Как сообщало агентство Рейтер, в конце прошлого года эти компании активно скупали все доступные биткоины.