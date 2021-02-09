СМИ: российская таможня возбудила уголовное дело против H&M

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS

Федеральная таможенная служба (ФТС) России возбудила уголовное дело в отношении российского подразделения сети магазинов одежды H&M, заподозрив его в уклонении от уплаты таможенных пошлин на сумму 3,1 млрд рублей (42 млн долларов), пишет Блумберг.

По данным агентства, российская таможня заподозрила подразделение H&M в том, что оно не включило в декларации часть лицензионных сборов, уплачиваемых шведской материнской компании при импорте товаров в 2016-2019 годах.

Уголовное дело было возбуждено еще в декабре 2020 года, уточняет агентство, но стало известно об этом только сейчас.

По словам собеседника Блумберга, в 2019 году H&M заплатила 3,1 млрд рублей на покрытие несоответствия, выявленного в ходе аудиторской проверки, однако это не помогло предотвратить открытие дела.

Разбирательство может грозить компании в два раза большим штрафом или даже тюремными сроками для ее топ-менеджеров, утверждает источник агентства.

Блумберг сообщает, что пресс-служба H&M в Стокгольме подтвердила факт проведения расследования, но не предоставила детали, поскольку не получила информацию от российских властей.

Би-би-си направила запросы в пресс-службу H&M и российское представительство компании.

Компания H&M (Hennes & Mauritz) была основана в 1947 году в Швеции. Она производит и продает одежду и товары для дома. В группу компаний H&M в настоящее время также входят бренды COS, Monki, Weekday, & Other Stories и Arket.

Согласно отчету H&M за минувший финансовый год, закончившийся в ноябре, продажи компании в России составили 745 млн долларов. Российский рынок для нее - седьмой по величине в мире. В стране работают 155 магазинов.