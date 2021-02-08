Коронавирус в России: смертность в 2020 году выросла почти на 18%

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Смертность в России по итогам 2020 года, по предварительным данным, оказалась на 17,9% выше, чем в 2019 году. В декабре умерли более 44 тысяч заразившихся коронавирусом - больше, чем в другие месяцы. Общее число умерших превысило 162 тысячи. При этом суточный прирост Covid-19 впервые с октября оказался ниже 16 тысяч заражений. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Избыточная смертность в 2020 году

"По предварительным данным Росстата, смертность в Российской Федерации за 2020 год увеличилась на 17,9% по сравнению с 2019 годом. Эта избыточная смертность, которая включает в себя смертность от ковида", - заявила вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за борьбу с коронавирусом.

Общая смертность в абсолютных цифрах выросла на 323,8 тысячи человек, достигнув 2 124 млн умерших, уточняет РБК.

Доля умерших именно от коронавируса - 31% от общего прироста избыточной смертности за 2020 год. Но если учитывать всех умерших с положительным тестом на Covid-19, то это уже 50%. Голикова подчеркнула, что это предварительные данные, которые еще будут уточняться.

В декабре в России умерли 44 435 пациентов с коронавирусом, отчитался в понедельник Росстат. Из этого числа в 25 980 случаях Covid-19 стал основной причиной смерти.

Еще в 5 570 случаях коронавирус только предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения необходимы дополнительные медицинские исследования. В 2 065 случаях Covid-19 был сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть. В 10 820 случаях коронавирус был выявлен, но никак не повлиял на наступление смерти.

44,4 тысячи летальных исходов - рекордная месячная смертность с начала пандемии. В ноябре умерли 35 645 человек, у которых был диагностирован коронавирус, в октябре - 24 333, в сентябре - 10 179.

"Исходя из темпов роста заболеваемости, мы предполагали, что декабрь будет самым напряженным. Так и произошло, и это повлияло на общие годовые показатели смертности", - сказала журналистам Голикова.

Общее число умерших, у которых был коронавирус, с апреля по декабрь включительно достигло 162 249 человек, следует из данных Росстата. Это более чем в два раза превосходит оценку оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, который утром в понедельник отчитался о 77 068 жертвах Covid-19 за все время пандемии, включая январь и первые числа февраля 2021 года.

Меньше 16 случаев впервые с октября

В январе по сравнению с декабрем 2020 года смертность снизилась примерно на 11%, сказала Голикова. По ее словам, этот показатель, как и уровень заболеваемости, снижается практически во всех регионах страны.

За последние сутки в России выявили 15 916 случаев новых случаев заражения, умерли 407 пациентов с Covid-19, сообщил утром оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Это минимальные показатели с осени. Последний раз суточный прирост меньше 16 тысяч фиксировали 22 октября - тогда штаб сообщал о 15 971 случае. Число зарегистрированых смертей - минимальное с 23 ноября.

Суточный прирост сейчас почти в два раза меньше, чем был в конце декабря, когда он вплотную приближался к 30 тысячам. В январе показатель заболеваемости начал устойчиво сокращаться - как в России в целом, так и в Москве и Петербурге.

"Сегодня мы можем сказать, что в стране ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции стабилизируется", - сказала Голикова на брифинге.

На Москву и Петербург приходится чуть более 20% новых случаев. Суточный прирост по регионам сильно дифференцирован, отметила вице-премьер. В два и более раза выше среднего показатель в Карелии, Калмыкии и Петербурге. Минимальные - в Татарстане, Чечне, Дагестане и Краснодарском крае.

В Москве за сутки было зарегистрировано 1 728 новых случаев (минимум с 3 февраля) заражения, в Петербурге - 1 551.

За все время пандемии в России коронавирус выявили у 3 983 197 человек, вылечилось 3 472 091, общее число жертв оперативный штаб оценивает в 77 068. Это значительно меньше, чем фиксирует Росстат.

"Август с открытым забралом"

Тем временем власти снова выступают с прогнозами, когда коронавирус отступит настолько, чтобы можно было вернуться к нормальной жизни.

Аллегорически прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Август уже будет, что называется, с открытым забралом", - сказал он в интервью ТАСС.

По мнению представителя Кремля, к середине лета должен сформироваться достаточный коллективный иммунитет - у 60% людей. И тогда можно будет отменять ограничения.

Голикова же сказала, что отмена коронавирусных ограничений станет возможной, когда в России от коронавируса будут привиты 68,6 млн человек - именно столько необходимо для формирования коллективного иммунитета. Пока произведено около 8,6 млн доз вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", из них только 5,3 млн распределены по регионам.