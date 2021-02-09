В России проводят флешмобы за Путина. Участники часто не знают, куда идут

Анастасия Голубева, Мария Киселева

Би-би-си

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS Подпись к фото, Архивное фото: Владимир Путин на митинге в поддержку своего выдвижения на новый президентский срок в 2018 году

Жители более десятка российских городов приняли участие во флешмобе "Путин наш президент". Студенты, бюджетники и сотрудники предприятий под песни "Любэ" и Олега Газманова снимаются в роликах в поддержку президента России. Не все участники знали о целях акции - некоторых пригласили сняться в роликах о борьбе с коронавирусом или к 23 февраля.

После серии протестный акций в России интернет наводнили ролики в поддержку президента. Их можно найти в соцсетях по хештегу "Путин наш президент". В однотипных видео от нескольких десятков до сотен человек размахивают флагами России под патриотическую музыку или скандируют лозунги в его поддержку.

Судя по хештегу, такие ролики были записаны в более чем десяти городах России - от Урала до Кавказа. Они начали появляться в соцсетях в начале февраля - как ответ на протесты в поддержку Алексея Навального. Кто организатор идеи этого флешмоба, неясно, но многие ролики были опубликованы на страницах региональных депутатов от "Единой России".

Лидер "Любэ" сказал Би-би-си, что поддерживает этот флешмоб.

От Москвы до Волгограда

В Москве и Белгороде студенты заявили, что их обманом позвали сняться в видеоролике в поддержку Путина.

Телеграм-канал "Белгород № 1" сообщил, что студентов Белгородского института искусств и культуры на перемене собрали в актовом зале и попросили станцевать для ролика ко Дню защитника Отечества.

Затем на страницах местных депутатов от "Единой России" в "Инстаграме" появился видеоролик, на котором студенты машут национальными флагами под песню группы "Любэ" "Родина-мать". На ролик наложили звуки скандирования лозунга: "Путин - наш президент".

Руководство университета извинилось перед студентами. Проректор Наталья Бараниченко заявила, что университет выполнял "социальный заказ" и что она не успела предупредить студентов о концепции ролика. Вскоре видео акции удалили со страниц белгородских депутатов.

Со схожей ситуацией столкнулись студенты Московской юридической академии им. Кутафина. Их позвали поучаствовать в записи ролика "в поддержку нашей страны как лидера в борьбе с ковидом".

Когда студенты пришли на место съемки, оказалось, что они будут сниматься в ролике в поддержку президента, рассказала одна из студенток университета у себя в "Инстаграме". Она сняла видео репетиции ролика, на котором студенты скандируют: "Президент у нас один, вместе с ним мы победим".

Позже ролик с такими же лозунгами появился в "Инстаграме" от имени фонда "Модно быть здоровым".

В Волгограде несколько сотен учителей, врачей и других бюджетников 4 февраля позвали на Мамаев курган сниматься в новом клипе группы "Любэ". По данным волгоградского издания V1, мероприятие организовали местный комитет по молодежной политике и департамент образования.

Вскоре выяснилось, что бюджетники снялись для ролика в поддержку Путина. Как и в случае с Белгородом, видео в поддержку Путина появилось в "Инстаграме" у местных депутатов.

"Множество людей в таком знаковом для каждого волгоградца месте единодушно выразили поддержку нашему президенту - Владимиру Владимировичу Путину", - написали на своих страницах депутаты Олег Ярыгин и Андрей Гимбатов.

В администрации Волгограда утверждают, что не имеют отношения к съемкам на Мамаевом кургане и не согласовывали их.

Другая история произошла с учащимися ульяновского электромеханического колледжа, которых вывели на улицу с плакатиками в поддержку Путина.

Директор колледжа Василий Дронов рассказал "Коммерсанту", что акцию организовала "Единая Россия". "Просто есть установка в партии "Единая Россия" к ее депутатам - создавать такие ролики в поддержку президента", - пояснил он. Ролик с участием студентов, по его словам, еще не был смонтирован, так как кадры для него нужно отправить в Москву "на согласование".

По хештегу "Путин наш президент" в соцсетях можно найти подобные флешмобы в десятке российских городов. На большинство роликов наложена песня "Родина-мать" группы "Любэ".

Лидер группы Николай Расторгуев сказал Би-би-си, что видел флешмоб и поддерживает его: "Я не против, только за".

На вопрос, запрашивали ли авторы ролика разрешение на право использования песни "Любэ", Расторгуев ответил, что, по его мнению, в этом не было необходимости. "Что за глупости? Вы будете идти по улице и петь какую-нибудь песню любого композитора и будете у него спрашивать? - сказал музыкант. - Они идут и поют - это то же самое. Люди идут и поют эту песню".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как участников январских протестов в России вынуждали написать "по собственному желанию".

По примеру "Сима-ленд"

Одной из первых подобных акций стал флешмоб работников компании "Сима-ленд" в Екатеринбурге. Первый ролик сотрудники предприятия записали еще 29 января.

Еще один ролик появился 5 февраля. Один из работников компании на условиях анонимности рассказал порталу "Е1", что сотрудников "Сима-ленд" якобы обязали выйти на акцию, хотя не все сотрудники знали, о чем идет речь.

Глава "Сима-ленда" Андрей Симановский - патриотически настроенный бизнесмен. Рабочий день на его предприятии начинается с гимна России.

Однако после ролика 5 февраля, на котором несколько тысяч сотрудников "Сима-ленда" выстроились в надпись "Путин наш президент", предприятие получило предупреждение от министерства общей безопасности Свердловской области - за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.

Подобные акции активно освещают госканалы. Программа "Вести" 5 февраля упоминала акции в Ставрополе, Барнауле и Солнечногорске - там флешмоб также прошел под песню группы "Любэ" "За тебя, Родина-мать".

В тот же день о всероссийском флешмобе рассказала "Российская газета".

В акциях в поддержку Путина принимают участие не только сотрудники бюджетной сферы, но и рабочие крупных предприятий. Акция проходила на Барнаульском заводе автоформованных термостойких изделий - там люди в цеху поют песню "Вперед, Россия" Олега Газманова.

А в Ростовской области ролик сняли сотрудники мусорного оператора "Экотранс". Руководитель этого предприятия - местный депутат от "Единой России".

Другое видео из Самары выкладывал районный депутат Василий Чертилин.

Подобные ролики снимаются до сих пор. "Фонтанка" рассказала, что 8 февраля сотрудники бюджетных организаций Петербурга снимали схожий ролик на Московской площади на морозе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне заявил, что Кремль не имеет отношения к флешмобам.

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный направил в прокуратуру Ульяновской области просьбу проверить, привлекали ли к акции в Ульяновске несовершеннолетних. В партии запрос Куринного назвали его личной позицией.

"Он имеет право сформулировать такую позицию, - сказал Би-би-си представитель КПРФ Александр Ющенко. - Зачастую придираются ко всяким формальным признакам - без маски нельзя, потому что ковид, а с маской нельзя, потому что закрытое лицо от правоохранительных органов. Куринный как первый секретарь, как депутат задался таким вопросом".

Московское отделение КПРФ выступило в защиту студентов. "Молодежь России не готова прогибаться перед капиталом и перед его главными политическими представителями ни за какие коврижки, ни за какие привилегии. Мы уверены, что это лишь начало оздоровительного процесса в обществе", - говорится в заявлении.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, такой флешмоб нужен не для того, чтобы показать, что народ одобряет Путина, а как демонстрация контроля за ситуацией.