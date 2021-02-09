Дайджест: ответная высылка российских дипломатов и начало суда над Трампом

Автор фото, EPA Подпись к фото, Польша выслала сотрудника российского консульства в Познани

Что происходит вокруг Навального

Вечером в понедельник Германия, Швеция и Польша ответили на высылку из России своих дипломатов, обвиненных в участии в акциях в поддержку Алексея Навального. Страны скоординированно объявили персонами нон грата по одному сотруднику российских дипмиссий.

О высылке трех европейских дипломатов из России было объявлено 5 февраля после окончания пресс-конференции верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля в Москве. Этот шаг был воспринят на Западе как последнее из унижений, которым подвергли главу европейской дипломатии в России. В понедельник он и сам признал, что "Европа и Россия дрейфуют в разные стороны. Похоже, Россия все больше отделяет себя от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу".

Страны Евросоюза вернутся к вопросу об обращении с Алексеем Навальным и мирными протестующими в России в конце февраля; Боррель не исключил возможность применения санкций.

Другие события, связанные с Алексеем Навальным:

Срок административного ареста главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова Мосгорсуд по апелляции сократил с 25 до 15 суток. Смирнова арестовали за "призыв к несанкционированной акции", на которой он даже лично не присутствовал (речь идет о протестах 23 января). Как призыв полиция интерпретировала ретвит твита, в котором было указано время и место акции. Судья Илья Козлов не стал ставить под сомнение виновность Смирнова.

Российские власти обсуждают масштабный пакет социальных выплат, преимущественно малоимущим слоям населения, порядка 500 млрд рублей или 0,5%, рассказали источники агентства Рейтер. Это происходит на фоне массового недовольства, вылившегося в акции в поддержку Навального, падения рейтинга Владимира Путина и приближения сентябрьских выборов в Госдуму, к которым сторонники Навального намерены приурочить новые массовые манифестации.

Больше трети россиян знакомы с содержанием фильма Навального о дворце в Геленджике, которым, как он утверждает, пользуется Путин, свидетельствует новый опрос "Левада-Центра" (включен в список иностранных агентов). У 17% из знакомых с содержанием фильма отношение к Путину ухудшилось.

В воскресенье в итоговой программе "Вести Недели" был показан сюжет, красочно расписывавший комфортабельную обстановку виллы во Фрайбурге, где жили Навальный и его семья, пока он восстанавливался после отравления. Этот сюжет вызвал волну насмешек в соцсетях, а владелец виллы пожаловался в полицию на журналистов госканала, которые, по его словам, выдавали себя за других людей, сообщил телеканал "Дождь". Леонид Волков, руководящий ФБК (также объявлен иностранным агентом) в отсутствие Навального, заявил, что стоимость аренды виллы оплатил бизнесмен-эмигрант из России Евгений Чичваркин.

В Гонконге оппозиционера тоже не выпускают из тюрьмы

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Высший апелляционный суд Гонконга отказал в освобождении под залог медиамагнату Джимми Лаю, арестованному по новому китайскому закону о национальной безопасности. Владелец массовой газеты Apple Daily был ненадолго выпущен под залог 23 декабря, но спустя неделю снова взят под стражу, когда апелляционная инстанция удовлетворила жалобу прокуратуры. Решение высшего суда может также стать прецедентом, влияющим на практику обращения с другими арестованными по этому закону.

Начало суда над Трампом

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Во вторник американский Сенат превратится в суд и начнет рассматривать импичмент бывшего президента Дональда Трампа. Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу: в импичменте, вынесенном Палатой представителей незадолго до конца его срока, говорится, что своим выступлением 6 января он спровоцировал толпу своих сторонников на штурм Капитолия, где в тот день обе палаты Конгресса окончательно утверждали победу на выборах Джо Байдена. Ворвавшись в здание, трамписты на несколько часов прервали эту процедуру.

В понедельник адвокаты Трампа прислали в Сенат изложение своих аргументов, они сводятся к тому, что импичмент президента, который уже оставил свой пост, антиконституционен и что никакой связи между выступлением Трампа и штурмом Капитолия не было. Менеджеры импичмента - так называются члены Палаты представителей, берущие на себя в данном случае роль обвинителей, - не согласны с такой интерпретацией конституции (один прецедент импичмента должностного лица, ушедшего в отставку, и правда был в 1876 году). Сам Трамп отказался давать показания - менеджеры его приглашали.

Процесс завершится голосованием: если две трети, то есть 67 сенаторов, проголосуют за признание Трампа виновным, то в этом случае - уже простым большинством голосов - они смогут лишить его права снова избираться на пост президента. Однако пока такой исход представляется маловероятным. Если же набрать такое большинство не удастся, то Трамп будет оправдан, как и после его первого импичмента чуть более года назад.

Сенатские слушания будут проходить каждый день, включая воскресенье, но исключая субботу, поскольку один из защитников экс-президента попросил дать ему возможность соблюдать шаббат. Ожидается, что процесс продлится примерно неделю; представители обеих партий не заинтересованы в том, чтобы его затягивать.

Чем Кремль ответит Западу на критику из-за Навального

"Простить Америку, игнорировать Францию и наказать Германию (и в ее лице весь Евросоюз)", - так суммирует ответ российской дипломатии на западную критику и давление из-за Навального комментатор Владимир Фролов на сайте Republic (платный доступ). Это видоизмененная формула Кондолизы Райс - "наказать Францию, игнорировать Германию, простить Россию" - в отношении ведущих стран, выступавших против американского вторжения в Ирак.

"Это не новая реальность для современной российской внешней политики. С конца 2003 года в течение десяти лет Москва успешно отражала давление Запада в связи с арестом Михаила Ходорковского и "делом ЮКОСа", лишь наращивая свою антизападную наступательность", - напоминает Фролов.

"Администрация Байдена, несмотря на жесткую риторику, обещания "заставить Россию заплатить высокую цену сразу за все" и требования немедленного и безусловного освобождения Навального, пока никакими конкретными антироссийскими действиями не отметилась, а в вопросе о санкциях "проводит переоценку" и обещает "стратегический подход" с осмысленными целями. Это создает для Кремля возможность игнорировать "агрессивную риторику" и "начать с чистого листа", "простив Америку", - пишет комментатор.

Президент Франции Эммануэль Макрон, хотя и требует расследовать отравление Навального, часто говорит о необходимости "стратегического диалога" с Россией. Эта позиция не имеет поддержки в Европе, и сами попытки диалога никаких результатов не дали, но риторика Макрона удобна для Москвы, пишет Фролов.

Наконец, участие канцлера Ангелы Меркель в деле Навального (в Германии его приняли как "гостя канцлера" и она же первой объявила, что он был отравлен боевым ядом) в Москве восприняли как объявление персональной войны российскому руководству. Кремль ответит попытками дискредитировать лично Меркель и заморозит все отношения с Германией до ее ухода в сентябре, считает Фролов.

"Украденное историческое время"

Социолог и журналист Константин Гаазе в колонке на сайте "Проект" рассуждает, что все усилия Владимира Путина с 2012 года сводятся к борьбе за продление его пребывания у власти. Навальный своими действиями объяснил это российскому обществу.

"Когда в современной политике лидер теряет чувство цели и ощущение миссии, он превращается в диктатора. Те, кто вышли на улицы в январе 2021 года, прекрасно это понимают и поэтому брезгуют надуманной и лишней в нынешних обстоятельствах риторикой "конструктивных" требований. С какими конструктивными требованиями можно обращаться по поводу украденного исторического времени? И к кому? Это выгодно отличает нынешний протест от всех его ранних аналогов: теперь речь про трезвый и осознанный протест не против мифического "путинизма" или издержек системы, а против морально устаревшего диктатора", - пишет Гаазе.

"Если система производит шоу, чтобы Путин перебрался через шестилетку, то и оппозиция должна производить шоу, чтобы эта шестилетка не закончилась очередным "триумфальным" переизбранием", - пишет колумнист, объясняя этим взрывной эффект видео о Геленджикском дворце.

До сих пор мало что понятно в истории чеченцев Салеха Магомадова и Исмаила Исаева, пропавших в Нижнем Новгороде 4 февраля, но мы попытались разобраться. 7 февраля Магомадов и Исаев (они братья, но Магомадов по версии СМИ носит фамилию матери) обнаружились в Чечне, где, по утверждениям властей, сознались в пособничестве бандгруппе Аслана Бютукаева. Раньше их в этом не обвиняли, однако весной 2020 года их же заставили публично извиняться за оскорбление ислама в телеграм-канале. Летом братья обратились за помощью к российской ЛГБТ-сети, после чего их укрыли на квартире в Нижнем Новгороде. Активист сети Давид Истеев говорит, что с Исаевым он познакомился еще в 2019 году в Петербурге, куда тот уехал, после того как у него в Чечне обнаружили в телефоне аниме и задержали на неделю.

Избыточная смертность по итогам 2020 года в России выросла на 18% по сравнению с 2019 годом, а всего умерших с коронавирусом было почти 162 тысячи человек, сообщил Росстат. Эта цифра значительно выше той, которую дает оперативный штаб по борьбе с Covid-19: по его данным, публикуемым ежедневно, с начала пандемии и до первых чисел февраля этого года умерло чуть более 77 тысяч россиян.

Мы поговорили с людьми в разных регионах России, которые лишились работы - оказались уволены или не стали этого дожидаться и уволились сами - из-за участия в акциях протеста по призыву Навального.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как участников январских протестов в России вынуждали написать "по собственному желанию".