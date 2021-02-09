"Театр живучее всевозможных чиновников": Кирилл Серебренников объявил об уходе из "Гоголь-центра"

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Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников объявил о своем уходе из театра. Московские власти решили не продлевать с ним контракт. Серебренников - один из самых известных театральных режиссеров в России. В прошлом году он получил условный срок по обвинению в хищении денег министерства культуры.

"Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. Гоголь-центр как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее, всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей", - написал режиссер.

О том, что власти Москвы не будут продлевать контракт с Серебренниковым, 3 февраля со ссылкой на источник сообщил ТАСС. Сам режиссер в разговоре с агентством подтвердил, что его контракт истекает в конце февраля, но от дальнейших комментариев отказался.

Пока неизвестно, кто сменит Серебренникова в "Гоголь-центре", и чем будет дальше заниматься сам режиссер.

"Гоголь-центр" невозможен без Серебренникова"

В минувшее воскресенье Ассоциация театральных критиков опубликовала на своем сайте открытое письмо главе московского департамента культуры Александру Кибовскому, в котором попросила его оставить Серебренникова на посту художественного руководителя "Гоголь-центра".

В своем письме театральные критики заявили, что созданный Сереберенниковым "Гоголь-центр" за восемь лет существования "стал выдающимся явлением в истории российского театра".

"В "Гоголь-центре" сложился исключительный коллектив артистов и художников, способный решать сложнейшие творческие задачи. Но прежде всего это авторский театр. Увы, история учит нас, что авторские театры без своих создателей быстро перерождаются, теряя свое неповторимое лицо", - убеждены критики.

"Гоголь-центр" невозможен без Серебренникова. Москва 2020-х невозможна без "Гоголь-центра". Необходимо сохранить уникальный театр", - написали они.

Какого-либо ответа на это обращение не последовало.

"Золотая маска", "Гоголь-центр", судимость

Кирилл Серебренников - один из самых известных театральных режиссеров в России, лауреат многочисленных наград, в том числе "Золотой маски" за спектакль "Отморозки", поставленный в 2012 году.

В том же 2012 году Серебренникова назначили руководителем Московского драматического театра им. Н.В. Гоголя. Спустя год он создал на его базе "Гоголь-центр".

Театр стал площадкой не только для спектаклей, но и для кинопоказов, лекций, дискуссий, концертов и выставок. Постановки "Гоголь-центра" неоднократно вызывали дискуссии и полемику среди зрителей, критиков и представителей власти.

Летом 2020 года Серебренников получил трехлетний условный срок по делу о хищении бюджетных средств на сумму 128,8 млн рублей. Суд признал его и других фигурантов дела виновными в хищении денег, которые минкульт выделял АНО "Седьмая студия", которым руководил Серебренников.

В мае 2017 года в рамках этого дела прошли обыски дома у режиссера, а также в "Гоголь-центре". В августе того же года Серебренникова заключили под домашний арест. В апреле 2019 года его отпустили под подписку о невыезде.