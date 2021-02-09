Хакер пытался отравить водопровод во Флориде. Жертвами могли стать 15 тыс. человек

Бдительный сотрудник водопроводной системы города Олдсмар сорвал диверсию, угрожавшую здоровью 15 тысяч жителей.

Кто-то удаленно проник в управляющий компьютер водопроводной станции и добавил в воду опасное количество гидроксида натрия (щелока), но работник вовремя заметил отклонение и вручную привел содержание химиката в норму.

Щелок в небольших количествах добавляют в воду для снижения кислотности. Он также помогает избежать засорения труб, но при высокой концентрации способен вызвать раздражение кожи, глаз и слизистой оболочки рта, першение в горле, временное выпадение волос, тошноту, рвоту и диарею.

Хакеру удалось на короткое время увеличить содержание щелока с обычных 100 молекул на миллион молекул воды до 11 100 молекул, то есть в сто с лишним раз.

"Я не химик, но могу сказать, что если вы добавите в питьевую воду такое количество этого вещества, то выйдет нехорошо. Главное, что вредное действие оказалось незначительным, и угрозы людям не возникло", - заявил шериф округа Пинеллас Боб Галтиери.

Пока в связи с инцидентом никто не задержан. Неизвестно также, действовал ли хакер с территории США или из-за границы.

Удаленный доступ к управляющему водопроводом компьютеру временно отключен.

Проникновение в систему произошло утром в пятницу. Сначала оператор подумал, что это его начальник решил что-то проверить. Но ближе к обеду случился второй взлом, и на этот раз хакер изменил состав воды. К счастью, работник был настороже.

"Злоумышленники кругом"

Джо Тайди, корреспондент Би-би-си по кибертехнологиям

Вообразите ужас сотрудника, увидевшего, что курсор на мониторе компьютера двигает не его мышь, а чья-то невидимая рука. А потом она открывает программу и отравляет воду.

Но еще ужаснее, что такое происходит не впервые.

В 2016 году американский сотовый оператор Verizon Wireless сообщил об аналогичной атаке на водопровод в неназванном городе. В 2020 году имели место несколько неудавшихся взломов систем, управляющих водоснабжением в Израиле.

Последний инцидент во Флориде прибавит беспокойства специалистам по кибербезопасности, которые уже несколько лет предупреждают, что злоумышленники нацелились на критически важную национальную инфраструктуру.

Водопровод, электрические сети, ядерные реакторы и транспорт проверяют на прочность. Не только потому, что их выход из строя способен нарушить всю нормальную жизнь, но и оттого, что они зачастую используют устаревшие и уязвимые IT-системы.

Пока все диверсии на водопроводе удавалось предотвратить.