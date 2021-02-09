"Зверь с Востока" снова засыпал Европу снегом. Фотографии

Автор фото, AFP Подпись к фото, Фонтан на Трафальгарской площади Лондона не отключили, и теперь статуя скована льдом.

В Британии и в нескольких странах Европы уже во второй раз в этом году выпал снег. Холодные ветра из России столкнулись с атмосферным фронтом Дарси над Нидерландами, образовав шторм, получивший название "Зверь с востока - 2". Первый "Зверь" засыпал Европу снегом в феврале 2018 года.

Британское метеорологическое агентство предупреждает об экстремальных погодных условиях. "Зверь с востока" пришел в Британию после того, как холодный ветер со стороны России и Скандинавии столкнулись с холодным с атмосферным фронтом "Дарси", образовавшимся над Нидерландами.

Под снежным покровом оказались части Британии, Германии, Бельгии, Нидерландов и других стран. Это привело к нарушениям в работе вакцинационных центров и хаосу на дорогах.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Пляж в британском графстве Эссекс. Прибрежные города на востоке Британии встретили "Зверя" первыми.

В горах Шотландии во вторник была зафиксирована самая низкая температура за последние 10 лет: -16,7 градусов. Это рекорд для всей Британии.

Снегопад в Британии будет продолжаться еще несколько дней. Правительство ввело "желтую", самую низкую степень опасности на дорогах.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Полиция в Британии просит людей выезжать на дороги только в случае крайней необходимости.

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Снег и рекордно низкая температура в Шотландии не мешают гулять ни людям, ни собакам. Рекорд небывалый для местного населения -17 градусов

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Олени в лондонском Ричмонд-парке

В Нидерландах, где образовался шторм "Дарси", ставший частью второго "Зверя", введен красный уровень опасности, более серьезный, чем в Британии.

Из-за непогоды было прервано железнодорожное и авиасообщение, не везде ходил общественный транспорт.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Снег привел к закрытию некоторых железнодорожных станций в Нидерландах.

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