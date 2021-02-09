"Зверь с Востока" снова засыпал Европу снегом. Фотографии
В Британии и в нескольких странах Европы уже во второй раз в этом году выпал снег. Холодные ветра из России столкнулись с атмосферным фронтом Дарси над Нидерландами, образовав шторм, получивший название "Зверь с востока - 2". Первый "Зверь" засыпал Европу снегом в феврале 2018 года.
Британское метеорологическое агентство предупреждает об экстремальных погодных условиях. "Зверь с востока" пришел в Британию после того, как холодный ветер со стороны России и Скандинавии столкнулись с холодным с атмосферным фронтом "Дарси", образовавшимся над Нидерландами.
Под снежным покровом оказались части Британии, Германии, Бельгии, Нидерландов и других стран. Это привело к нарушениям в работе вакцинационных центров и хаосу на дорогах.
В горах Шотландии во вторник была зафиксирована самая низкая температура за последние 10 лет: -16,7 градусов. Это рекорд для всей Британии.
Снегопад в Британии будет продолжаться еще несколько дней. Правительство ввело "желтую", самую низкую степень опасности на дорогах.
В Нидерландах, где образовался шторм "Дарси", ставший частью второго "Зверя", введен красный уровень опасности, более серьезный, чем в Британии.
Из-за непогоды было прервано железнодорожное и авиасообщение, не везде ходил общественный транспорт.
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