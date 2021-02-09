"Домашний котенок" следит за диссидентами. Как хакеры в Иране прячут шпионские приложения

Гордон Корера

Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности

Автор фото, Check Point

Власти Ирана следят за несколькими сотнями диссидентов при помощи хакерских приложений для компьютеров и мобильных телефонов, утверждает американо-израильская компания Check Point, которая занимается проблемами кибербезопасности.

Эксперты, изучившие деятельность иранских хакеров, считают, что те пытались установить вредоносное программное обеспечение не только на устройства в Иране, но и еще в 12 странах, в том числе США и Британии.

В Check Point считают, что за взломами стоят две группы хакеров, которые использовали новые методики для взлома компьютеров и смартфонов. Затем они крали с устройств данные о звонках и файлы.

Одну из групп называют Domestic Kitten ("Домашний котенок") или APT-50. Эксперты по кибербезопасности считают, что они маскировали вредоносное ПО при помощи таких способов:

создание "клона" видеоигры, которую можно скачать в Google Play;

разработка приложения для ресторана в Тегеране;

фейковое приложение для защиты смартфона от взломов;

шпионский апп, который предлагает материалы местного новостного агентства;

приложение для экранной заставки с символикой "Исламского государства" (запрещенная в России экстремистская организация);

программа, которая выдает себя за апп для скачивания приложений для Android.

Сотрудники Check Point собрали доказательства атак на 1,2 тыс. человек в семи странах. Половина из них - больше 600 - были успешными.

Вторую группу хакеров, известную как Infy или Prince Of Persia ("Принц Персии"), эксперты по кибербезопасности обвиняют в слежке за домашними и рабочими компьютерами диссидентов в 12 странах и похищении важных персональных данных.

Эти хакеры действовали менее изобретательно - через электронные письма с вредоносным ПО в приложении к ним.

Власти Ирана не комментировали доклад американо-израильской компании.

"Пушистик"

Впервые деятельность хакеров из "Домашнего котенка" привлекла внимание экспертов по компьютерной безопасности в 2018 году.

Check Point утверждает, что за последние три года они провели больше 10 успешных хакерский операций. В американо-израильской компании утверждают, что четыре из них продолжаются до сих пор, в том числе самая последняя, начавшаяся в ноябре 2020 года.

Хакеры рассылают ссылки на вредоносное ПО через иранскую блоговую платформу, "Телеграм" и смс-сообщения. Они пытаются добиться, чтобы их жертвы скачали программу под названием Furball (что можно перевести как "пушистик"), которая способна:

записывать звонки и другие звуки;

следить за геолокацией устройства;

собирать данные об идентификаторах устройства (device ID);

красть смс и список звонков;

красть файлы, в том числе видео и фото;

получать доступ к списку установленных приложений;

красть файлы со внешнего хранилища (например, флэш-карты).

Вот неполный список стран, в которых диссиденты, оппозиционеры и курдские активисты стали мишенями для таких атак:

Иран

США

Британия

Пакистан

Афганистан

Афганистан

Турция

Узбекистан

Вторая группировка, Infy, попала в поле зрения экспертов еще в 2007 году. Сейчас ее сотрудники в основном взламывают компьютеры с помощью фишинговых имейлов, считают в Check Point.

Обычно для этого используются приложенные к электронным письмам файлы, в которых содержится вредоносный код. В качестве примера в докладе приводится имейл, предлагающий кредиты ветеранам с инвалидностями.

Автор фото, Check Point Подпись к фото, Один из имейлов с вредоносным ПО рекламировал кредиты для ветеранов

Как только пользователь открывает приложение к письму, его устройство заражается вредоносным ПО, которое крадет файлы.

Исследователи считают Infy самой могущественной из иранских хакерских групп, которая тщательно выбирает цели и редко попадается.