"Домашний котенок" следит за диссидентами. Как хакеры в Иране прячут шпионские приложения
- Гордон Корера
- Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности
Власти Ирана следят за несколькими сотнями диссидентов при помощи хакерских приложений для компьютеров и мобильных телефонов, утверждает американо-израильская компания Check Point, которая занимается проблемами кибербезопасности.
Эксперты, изучившие деятельность иранских хакеров, считают, что те пытались установить вредоносное программное обеспечение не только на устройства в Иране, но и еще в 12 странах, в том числе США и Британии.
В Check Point считают, что за взломами стоят две группы хакеров, которые использовали новые методики для взлома компьютеров и смартфонов. Затем они крали с устройств данные о звонках и файлы.
Одну из групп называют Domestic Kitten ("Домашний котенок") или APT-50. Эксперты по кибербезопасности считают, что они маскировали вредоносное ПО при помощи таких способов:
- создание "клона" видеоигры, которую можно скачать в Google Play;
- разработка приложения для ресторана в Тегеране;
- фейковое приложение для защиты смартфона от взломов;
- шпионский апп, который предлагает материалы местного новостного агентства;
- приложение для экранной заставки с символикой "Исламского государства" (запрещенная в России экстремистская организация);
- программа, которая выдает себя за апп для скачивания приложений для Android.
Сотрудники Check Point собрали доказательства атак на 1,2 тыс. человек в семи странах. Половина из них - больше 600 - были успешными.
Вторую группу хакеров, известную как Infy или Prince Of Persia ("Принц Персии"), эксперты по кибербезопасности обвиняют в слежке за домашними и рабочими компьютерами диссидентов в 12 странах и похищении важных персональных данных.
Эти хакеры действовали менее изобретательно - через электронные письма с вредоносным ПО в приложении к ним.
Власти Ирана не комментировали доклад американо-израильской компании.
"Пушистик"
Впервые деятельность хакеров из "Домашнего котенка" привлекла внимание экспертов по компьютерной безопасности в 2018 году.
Check Point утверждает, что за последние три года они провели больше 10 успешных хакерский операций. В американо-израильской компании утверждают, что четыре из них продолжаются до сих пор, в том числе самая последняя, начавшаяся в ноябре 2020 года.
Хакеры рассылают ссылки на вредоносное ПО через иранскую блоговую платформу, "Телеграм" и смс-сообщения. Они пытаются добиться, чтобы их жертвы скачали программу под названием Furball (что можно перевести как "пушистик"), которая способна:
- записывать звонки и другие звуки;
- следить за геолокацией устройства;
- собирать данные об идентификаторах устройства (device ID);
- красть смс и список звонков;
- красть файлы, в том числе видео и фото;
- получать доступ к списку установленных приложений;
- красть файлы со внешнего хранилища (например, флэш-карты).
Вот неполный список стран, в которых диссиденты, оппозиционеры и курдские активисты стали мишенями для таких атак:
- Иран
- США
- Британия
- Пакистан
- Афганистан
- Афганистан
- Турция
- Узбекистан
Вторая группировка, Infy, попала в поле зрения экспертов еще в 2007 году. Сейчас ее сотрудники в основном взламывают компьютеры с помощью фишинговых имейлов, считают в Check Point.
Обычно для этого используются приложенные к электронным письмам файлы, в которых содержится вредоносный код. В качестве примера в докладе приводится имейл, предлагающий кредиты ветеранам с инвалидностями.
Как только пользователь открывает приложение к письму, его устройство заражается вредоносным ПО, которое крадет файлы.
Исследователи считают Infy самой могущественной из иранских хакерских групп, которая тщательно выбирает цели и редко попадается.
"Очевидно, что правительство Ирана вкладывает серьезные ресурсы в кибер-операции, - утверждает сотрудник Check Point Янив Балмас. - Тех, кто стоит за иранскими операциями по кибершпионажу, вероятно, совершенно не останавливают предпринятые против них меры. Обе кампании были обнаружены и остановлены в прошлом. Но теперь они просто начали все заново".
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