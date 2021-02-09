Полчаса "Надежды": ОАЭ выводят "Хоуп" орбиту Красной планеты

Николай Воронин

Корреспондент по вопросам науки

Автор фото, Space.com

"Нас ждут 30 минут беспросветного мрака, - голос комментатора за кадром полон тревожного ожидания, в котором надежда смешалась со смирением - так, что по коже невольно пробегают мурашки. - Связи нет. Контроль невозможен. Второго шанса не будет. Есть только вера. Следующие 30 минут решат судьбу всего арабского мира".

Эта цитата - из видеоролика, подготовленного Космическим агентством Объединенных Арабских Эмиратов по случаю запуска "Аль-Амаль" - первой в истории этой страны автоматической межпланетной станции.

Название аппарата переводится с арабского языка как "Надежда", поэтому многие русскоязычные источники называют его "Хоуп" (так слово "надежда" звучит по-английски). Миссия стартовала к Марсу в ночь на 20 июля прошлого года с космодрома Танэгасима в Японии.

Насчет "судьбы арабского мира" авторы видео, возможно, слегка переборщили с драматизмом - но в долгосрочной перспективе ставки в межпланетной гонке действительно могут обернуться для стран-участниц выигрышем поистине космических масштабов.

Причем в случае с "Аль-Амаль" выигрыш может оказаться мгновенным, ведь речь идет далеко не только о возможных "дивидендах" от будущего освоения космоса, но и о вещах (тут просто напрашивается каламбур) куда более приземленных.

Разработчики миссии называют космическую программу Арабских Эмиратов наглядным свидетельством огромных изменений, произошедших на Ближнем Востоке в последние десятилетия.

Запуск первого арабского спутника состоялся лишь чуть более 10 лет назад - в июле 2009 г. А сегодня у страны уже есть шанс вступить в элитный клуб первопроходцев, изучающих и осваивающих Красную планету.

Членством в этом престижном международном клубе не может похвастаться даже Китай. Кроме США и стран бывшего СССР на сегодняшний день успешные запуски к Марсу проводили лишь Индия и Европейский Союз.

Так что успех или неудача марсианского запуска сыграет важнейшую роль в том, как дальше будут развиваться события в этом "когда-то весьма нестабильном регионе". Название "Аль-Амаль" так и переводится с арабского: "Надежда".

Решающий этап мисии начался в 18.40 по московскому времени. Аппарат вошел в зону, куда уже бесполезно посылать команды центра управления полетом: они попросту не успеют дойти вовремя. Остается лишь ждать.

Шансы миссии на успех оцениваются как 50 на 50.

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