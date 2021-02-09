"Язык ненависти" и проблемы с лицензиями. Почему Латвия отключает российские каналы

Оксана Антоненко

Русская служба Би-би-си

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Латвии не раз называли российские телеканалы пропагандистскими

Власти Латвии запретили вещание на территории страны 17 российских телеканалов. НТВ и "Рен-ТВ" пропадут из эфира полностью, "Россия РТР" отключена на год, а Первый канал будет доступен только некоторым клиентам небольших кабельных операторов. Причины запретов разные, но одна из них - использование языка ненависти в информационных программах.

Согласно решению латвийского регулятора, с 10 февраля зрителям будет недоступен канал "НТВ Мир Baltic", транслирующий программы телекомпании НТВ, а также развлекательные "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Ren TV Baltic", "Карусель", "Кинокомикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "Бокс ТВ" и "HD Life". Эти каналы отключены полностью и навсегда.

Кроме того, с 15 февраля, на основании отдельного решения местного регулятора на год прекращается вещание телеканала "Россия РТР ". А клиенты крупнейшего коммерческого провайдера кабельного и интерактивного телевидения TET потеряли еще и Первый балтийский канал (ПБК), который ретранслирует программы российского Первого канала.

По данным компании Kantar (TNS), общая доля четырех крупнейших российских каналов на латвийском рынке превышает 22%. Это означает, что на "Рен-ТВ", НТВ, ПБК и РТР приходится примерно пятая часть времени, которое все зрители в стране проводят у телевизоров.

Около 40% жителей Латвии - русскоязычные, то есть, говорят дома преимущественно по-русски - и смотреть телевизор предпочитают на нем же.

Нарушения разные - итог один

Латвийские спецслужбы неоднократно заявляли о пропагандистском характере российского государственного телевидения.

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Объясняя массовое отключение российских каналов, глава местного регулятора (Национальный совет по электронным СМИ - NEPLP) Ивар Аболиньш подчеркнул необходимость защищать латвийское информационное пространство. "Мы свое информационное пространство защищали, защищаем и будем защищать", - сказал Ивар Аболиньш.

В России, однако, решение официальной Риги сочли политическим. "Латвия в очередной раз пренебрегает правами русскоговорящего населения страны, игнорируя свои обязательства в области обеспечения прав человека и попирая таким образом основополагающие принципы демократического и гражданского общества", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Формальные причины для отключения российских телеканалов были разными.

"РТР-Россия" отключен на год в качестве штрафа за язык ненависти. Совет по электронным СМИ констатировал нарушения в программе "60 минут", вышедшей в эфир летом прошлого года. В ней Украина была названа террористическим государством, а бывший президент страны Петр Порошенко - террористом.

Отключение 16 каналов, в число которых входят НТВ и "Рен-ТВ", - отдельная история, связанная с правами на трансляцию. Компания TEM LV, которая их ретранслировала, заявила, что потеряла на это право. Хотя еще одна фирма, "FoxVision", заявила, что эти права теперь принадлежат ей, латвийский регулятор настаивает, что уверенности в этом у него нет. "Нам не удалось получить доказательства того, что эти каналы в Латвии вообще кто-то представляет, - заявил Ивар Аболиньш. - Поэтому каналы были исключены из списка ретранслируемых".

Третье решение, связанное с отключением каналов, принял TET - крупнейший коммерческий провайдер кабельного и интерактивного телевидения в Латвии. Еще за неделю до решения регулятора он убрал из своей программы шесть российских каналов, включая Первый балтийский канал.